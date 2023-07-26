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05.07.2023, 09:53 138686
В колледжах Казахстана начали выдавать дипломы с QR-кодом
Фото: Минпросвещения РК
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках цифровизации сферы образования с текущего года дипломы о техническом и профессиональном, а также послесреднем образовании начали выдаваться с QR-кодом на бланке. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК.
Как отметили в ведомстве, применение технологии автоматической идентификации и верификации данных, или QR-кода, является нововведением, позволяющим, с одной стороны, защитить дипломы от подделок, а с другой, сразу верифицировать подлинность диплома работодателями.
QR-код позволит проверить подлинность диплома - он выдаст ссылку на государственный веб-ресурс, где отобразятся сведения о владельце, учебном заведении и реквизиты документа из государственной Национальной образовательной базы данных (НОБД). В QR-коде будут содержаться основные сведения, позволяющие идентифицировать выпускника: Ф.И.О. выпускника, наименование организации, год поступления/выпуска, наименование специальности и квалификации, форма обучения, серия и номер диплома", - рассказал вице-министр просвещения Айбат Ильясов.
Также с 6 июля 2023 года дипломы ТиПО, выданные в текущем году, будут доступны и в цифровом формате по аналогии с цифровыми удостоверениями личности и водительскими удостоверениями через сервис цифровых документов в личном кабинете портала электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile, а также через приложения банков второго уровня при наличии интеграции.
Выпускникам предоставлена возможность через eGov Mobile открывать доступ к цифровому диплому по QR-коду или передавать доступную информацию в цифровом виде организациям и физическим лицам. Такая практика уже применяется при выдаче дипломов об окончании высших учебных заведений", - пояснили в министерстве.
Сообщается, что всего в текущем году более 140 тысяч выпускников колледжей получат дипломы с QR-кодом.
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25.07.2023, 14:45 14291
Решение о продолжительности учебного года еще не принято - глава Минпросвещения
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Решение о продолжительности учебного года еще не принято, заявил в кулуарах правительства министр просвещения Гани Бейсембаев.
Сейчас решение министерством пока окончательно не принято, но идет обсуждение, как и требовалось, с родительским сообществом. Эксперты и ученые уже приняли решение", - цитирует zakon.kz министра.
Как рассказал министр просвещения, эксперты предлагают оставить 36 недель обучения. И в этом случае летние каникулы у детей будут начинаться 1 июня, информирует tengrinews.kz.
Это еще обсуждается сейчас с сообществом", - добавил Гани Бейсембаев.
Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул.
Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.
Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.
Принятый Министерством просвещения приказ о сокращении школьных каникул вызвал бурю негодования у общественности. Еще на стадии обсуждения под документом на портале "Открытые НПА" граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа.
В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам.
В середине мая 2023 перенос последнего звонка с 25 мая на 1 июня прокомментировал экс-министр просвещения, ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.
В свою очередь министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах правительства прокомментировал возможность проводить последний звонок 25 мая.
24.07.2023, 16:15 23091
Минпросвещения обратилось к родителям будущих первоклассников
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республики Казахстан родителям будущих первоклассников напомнили, что 1 августа завершается прием документов для зачисления в первый класс.
Для удобства граждан услуга по зачислению детей в школы автоматизирована и осуществляется через веб-портал egov.kz. В первый класс дети принимаются с 6 лет на основании личного заявления родителя либо законного представителя, обучающегося", - проинформировали в ведомстве.
В ведомстве также отметили, что прием документов для зачисления в первый класс стратовал 1 апреля.
За четыре месяца поступило 350 453 заявления. 71,2% детей, зачисленных в первый класс, выбрали школы с казахским языком обучения", - добавили в Министерстве просвещения.
По предварительным оценкам, в новом учебном году в первый класс пойдут более 410 тысяч детей.
Напомним, в середине июня сообщалось, что около 250 тысяч заявлений поступило для приема детей в первый класс.
20.07.2023, 12:13 50571
Изменения по некоторым школьным предметам введут в Казахстане
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Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана подписал приказ "О внесении изменений и дополнений в приказ министра просвещения Республики Казахстан от 16 сентября 2022 года № 399 "Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования".
В документе расписаны учебные программы по следующим предметам: русский язык для 2-4-х классов в школах с нерусским языком обучения, английский язык (3-4-й классы), немецкий язык (3-4-й классы), французский язык (3-4-й классы), изобразительное искусство (1-4-й классы), трудовое обучение (1-4-й классы), художественный труд (3-4-й классы).
Согласно типовой учебной программе по учебному предмету "Русский язык" целью обучения является формирование навыков аудирования (слушания), говорения, чтения и письма в соответствии с правилами речевого этикета и нормами употребления языковых единиц в речевой деятельности, ориентированной на ситуации общения.
Задачи обучения учебному предмету "Русский язык":
1) развивать навыки аудирования (слушания), говорения, чтения, письма, необходимые для общения в повседневной жизни, учебной и практической деятельности;
2) формировать знания о единицах языка, правилах их сочетания и функционирования, навыки и умения строить предложения в соответствии с нормами и правилами русского языка;
3) формировать и развивать навыки логического мышления, направленные на анализ, синтез, оценивание полученной информации с учетом возрастных особенностей обучающихся;
4) формировать навыки ознакомительного, выборочного чтения, составления диалога и монолога по прочитанной информации;
5) обогащать словарный запас учеников коммуникативно-актуальной лексикой;
6) формировать и развивать навыки использования информационно коммуникационных и компьютерных технологий.
По окончании начальной школы обучающиеся должны владеть языком на элементарном уровне А1, А2 (начальный уровень) согласно системе уровней Общеевропейской рамки владения языками (CEFR)", - говорится в документе.
Объем учебной нагрузки по предмету "Русский язык" составляет:
- во 2-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в учебном году;
- во 2-м классе с сокращением учебной нагрузки -1,5 часа в неделю, 54 часа в учебном году;
- в 3-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в учебном году;
- в 4-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в учебном году.
Программа начальной школы по учебному предмету "Английский язык" направлена на формирование и развитие языковых навыков обучающихся, повышение их интереса и уверенности в себе, а также на формирование положительного отношения к изучению английского язык.
Максимальный объем учебной нагрузки по учебному предмету "Английский язык" составляет:
- в 3-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в год;
- в 4-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в год.
С системами целей обучения, а также задачами и объемами учебной нагрузки по другим вышеуказанным предметам можно ознакомиться по ссылке.
Приказ введен в действие с 19 июля 2023 года.
19.07.2023, 13:35 59136
Прием заявлений на участие в августовском ЕНТ начался в Казахстане
Прием заявлений продлится до 30 июля
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 20 июля в Казахстане стартует прием заявлений на участие в августовском ЕНТ, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.
Прием заявлений продлится до 30 июля. Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz. Само тестирование начнется с 10 августа.
Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена", - сообщили в Миннауки.
Стоит отметить, что абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании.
К сожалению, некоторые абитуриенты во время сдачи ЕНТ, которое проходило с января по июль, не набрали пороговый балл. Для того чтобы у абитуриентов была возможность зачислиться на платное отделение, мы проводим августовское ЕНТ. Для этого необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее 5 баллов по каждому предмету тестирования", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.
Кроме того, выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом прием осуществляют приемные комиссии вузов.
Абитуриентам, которые не смогут набрать пороговые баллы по итогам всех пяти ЕНТ, предоставлена возможность зачислиться в вузы условно на платной основе. Далее они могут принять участие в январском, мартовском, основном, августовском ЕНТ-2024 и набрать необходимые пороговые баллы, чтобы продолжить обучение в вузе", - отмечается в информации.
Напомним, ранее в Казахстане Единое национальное тестирование сдали 162 тысячи абитуриентов. Из них около 75,16% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 24,74% - на русском, 0,1% - на английском языке.
По решению Министерства науки и высшего образования РК в 2023 году всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.
10.07.2023, 15:34 112336
В Казахстане завершилось ЕНТ
Фото: Национальный центр тестирования
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане Единое национальное тестирование сдали 162 тысячи абитуриентов. Из них около 75,16% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 24,74% - на русском, 0,1% - на английском языке, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.
По решению Министерства науки и высшего образования РК в 2023 году всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом. Таким образом, 162 тысячи абитуриентов сдали ЕНТ 291 тысячу раз.
По итогам тестирования пороговый балл набрали около 135 тысяч абитуриентов, что составляет порядка 83% от общего количества участников. Данный показатель увеличился на 16% по сравнению с прошлогодним результатом (в 2022 году - 67%). Средний балл ЕНТ составил 73 балла, что на 7 баллов выше предыдущего года (в 2022 году - 66 баллов). Пять человек показали наивысший результат, набрав 137 баллов. 2868 поступающих набрали свыше 120 баллов", - отметил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.
Тестирование проводилось по пяти предметам: трем обязательным и двум профильным. Количество тестовых заданий 120, из них по истории Казахстана - 20, по математической грамотности - 15, по грамотности чтения - 15 и по двум профильным предметам по 35 заданий. Продолжительность тестирования - 4 часа (240 минут). Также сохранилось дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями. В этом году 478 абитуриентов с ООП приняли участие в ЕНТ.
В ведомстве отметили, что в электронном формате ЕНТ предусмотрена очень удобная подача заявления на апелляцию. В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент, не дожидаясь следующего дня, как это было раньше, сразу же подает электронное заявление на апелляцию. В этом году было подано более 50 тысяч заявлений на апелляцию, из них удовлетворены 805. Государственная комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.
За период проведения ЕНТ возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 402 человека. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 312 абитуриентов, их результаты также аннулированы. У некоторых абитуриентов были изъяты скрытые камеры, микронаушники, смартфоны и другие запрещенные предметы. Подставных лиц не было выявлено", - рассказали в ведомстве.
В целом основное ЕНТ-2023 прошло в штатном режиме.
Напомним, Единое национальное тестирование началось в Казахстане 16 мая. В этом году у абитуриентов были две попытки сдать ЕНТ. При этом оба сертификата о сдаче Единого национального тестирования будут действительны.
23 июня казахстанские вузы начали прием документов, который продлится до 25 августа.
08.07.2023, 14:30 123926
В Казахстане в 2024-2025 годах будет построено 369 школ нового формата
Фото: primeminister.kz
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Начата реализация национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого в 2024-2025 годах будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Ожидается, что это позволит окончательно решить проблему перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения.
Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства доложил, что за 2020-2022 годы в республике за счет различных источников финансирования было введено 626 школ на 340 тысяч мест. В текущем году планируется открыть еще 146 школ на 130 тысяч мест, в том числе 62 за счет средств, изъятых у коррупционеров.
Также на сегодня разработаны стандарты оснащения новых учебных заведений мебелью и технологическим оборудованием, совместно с НПП "Атамекен" проработан вопрос участия в нацпроекте отечественных товаропроизводителей, ведется подготовка корпуса директоров комфортных школ по проекту "1000 лидеров изменений образования", продолжается формирование базы учителей для своевременного обеспечения их кадрами.
Премьер-министр подчеркнул, что в рамках реализации нацпроекта нужно ускорить работу по определению подрядных организаций и земельных участков, а также по подготовке необходимой проектно-сметной документации.
По готовности земельных участков нужно незамедлительно разворачивать строительные работы. Это касается подведения инфраструктуры, дорог, благоустройства. По каждому региону готовы соответствующие дорожные карты, нужно в оперативном режиме все эти вопросы решить", - заявил Алихан Смаилов.
Он акцентировал внимание, что без качественного интернета комфортные школы не будут соответствовать своему высокому статусу.
К моменту сдачи в новых школах уже должна быть подключена качественная интернет-связь", - указал премьер-министр.
О подготовке квалифицированных учителей для комфортных школ доложил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. В целом, по его словам, в предстоящие годы планируется выпустить 49 тысяч педагогов новой формации по улучшенным стандартам.
Глава правительства подчеркнул, что новые учебные заведения должны задавать планку не только в части оснащения, но и в качестве предоставляемого образования.
Требования к комфортным школам и ожидания от них у граждан на порядок выше, поэтому вопросу их полной комплектации качественными кадрами нужно уделить самое пристальное внимание. Ведь школа - это не просто здание, это в первую очередь учитель, который поведет детей к знаниям", - отметил Алихан Смаилов.
Минпросвещения поручено вести ежедневный контроль за ходом реализации нацпроекта и ежемесячно информировать правительство о проводимой работе с указанием проблемны.
Ранее сообщалось, что финансирование нацпроекта "Комфортная школа" сократят на 297,3 млрд тенге.
27.06.2023, 19:51 190766
60% государственных образовательных грантов выделены на технические специальности
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 27 июня Министерство науки и высшего образования опубликовало список образовательных грантов на 2023-2024 учебный год по всем уровням высшего образования. В этом году выделено 88 тысяч грантов для обучения в вузах.
Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли", их количество составляет 18 744 гранта. Далее "Педагогические науки" - 12 560 грантов, "Информационно-коммуникационные технологии" - 10 103 гранта, "Естественные науки, математика и статистика" - 7388 грантов.
Кроме того, для поступающих по программе "Серпін" выделено 3653 гранта. Проект "Серпін" предусматривает получение образования по четырем направлениям подготовки: педагогические науки, инженерно-технические, информационные технологии, сельское хозяйство. В программе участвует сельская молодежь Южного региона. Срок погашения гранта на выпускной сокращен с 3 до 2 лет. Кроме того, если раньше специалисты работали только в том регионе, где они обучались, то теперь могут работать в 11 регионах.
Всего для поступления в бакалавриат в 2023-2024 учебном году выделено около 73 тысяч грантов.
По поручению главы государства 60% всех грантов выделены на технические специальности. Кроме того, в этом году выделены гранты для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов", - отметил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.
Для поступления в магистратуру выделено более 13 тысяч грантов, для поступления в докторантуру - более 1800.
Полный список распределения образовательных грантов на 2023-2024 учебный год размещен на сайте Национального центра тестирования МНВО РК по следующим ссылкам:
23.06.2023, 13:14 211176
Казахстанские вузы начали прием документов
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начали работу приемные комиссии. Прием документов в вузы на 2023-2024 учебный год пройдет с 20 июня по 25 августа, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.
13-20 июля пройдет прием заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов.
Для зачисления на обучение в отечественные вузы абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фото размером 3×4, аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО), медицинскую справку по форме № 075/у, приписное свидетельство из военкомата для юношей. Также другие подтверждающие документы для участие в конкурсе грантов по льготным категориям", - сообщили в министерстве.
Поступающие могут участвовать в конкурсе грантов с одним из двух результатов ЕНТ, который начался 18 мая и завершится 5 июля 2023 года. Списки имен обладателей образовательного гранта будут опубликованы до 10 августа.
В пресс-службе отметили, что зачисление по областям образования "Педагогические науки" и "Здравоохранение" проводится с учетом результатов специального экзамена. Данный экзамен проводится на базе вузов с 20 июня по 20 августа.
Принимать заявления для участия в творческих экзаменах в вузах будут с 20 июня по 7 июля, сами экзамены пройдут с 8 по 15 июля.
Напомним, президент Казахстана заявил о важности повышения качества образования в стране.
Я очень серьезно отношусь к этой сфере. Мы будем рассматривать все эти вопросы в порядке приоритета, потому что без знаний, без культуры знаний и без науки Казахстан не сможет дальше развиваться", - подчеркнул президент.
16 мая в Казахстане стартовало Единое национальное тестирование, которое продлится до 5 июля. В этом году у абитуриентов есть две попытки сдать ЕНТ. При этом оба сертификата о сдаче Единого национального тестирования будут действительны.
По результатам мартовского ЕНТ 78% абитуриентов набрали пороговый балл.
Средний балл ЕНТ составляет 70 баллов; максимальный показатель -136", - проинформировали в Национальном центре тестирования.
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