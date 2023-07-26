В колледжах Казахстана начали выдавать дипломы с QR-кодом

Фото: Минпросвещения РК

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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках цифровизации сферы образования с текущего года дипломы о техническом и профессиональном, а также послесреднем образовании начали выдаваться с QR-кодом на бланке. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК.





Как отметили в ведомстве, применение технологии автоматической идентификации и верификации данных, или QR-кода, является нововведением, позволяющим, с одной стороны, защитить дипломы от подделок, а с другой, сразу верифицировать подлинность диплома работодателями.





QR-код позволит проверить подлинность диплома - он выдаст ссылку на государственный веб-ресурс, где отобразятся сведения о владельце, учебном заведении и реквизиты документа из государственной Национальной образовательной базы данных (НОБД). В QR-коде будут содержаться основные сведения, позволяющие идентифицировать выпускника: Ф.И.О. выпускника, наименование организации, год поступления/выпуска, наименование специальности и квалификации, форма обучения, серия и номер диплома", - рассказал вице-министр просвещения Айбат Ильясов.





Также с 6 июля 2023 года дипломы ТиПО, выданные в текущем году, будут доступны и в цифровом формате по аналогии с цифровыми удостоверениями личности и водительскими удостоверениями через сервис цифровых документов в личном кабинете портала электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile, а также через приложения банков второго уровня при наличии интеграции.





Выпускникам предоставлена возможность через eGov Mobile открывать доступ к цифровому диплому по QR-коду или передавать доступную информацию в цифровом виде организациям и физическим лицам. Такая практика уже применяется при выдаче дипломов об окончании высших учебных заведений", - пояснили в министерстве.





Сообщается, что всего в текущем году более 140 тысяч выпускников колледжей получат дипломы с QR-кодом.