В Костанайской области на строительство и ремонт школ выделено более 6 млрд тенге

Костанай. 6 августа. Kazakhstan Today - В Костанайской области проведена беспрецедентная подготовка к началу учебного года: на строительство и ремонт школ выделено более 6 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Для создания необходимых условий в летний период 2019 года в области реализуется капитальный ремонт 21 организации образования, в том числе 5 по проекту "Ауыл - Ел бесігі". Отмечу, что на эти цели в текущем году из средств республиканского и областного бюджетов выделена беспрецедентная сумма в размере 2,7 млрд тенге. Капитальные ремонты большинства организаций образования будут завершены к началу учебного года, и 1 сентября дети сядут за парты в обновленных классах… Текущий ремонт проводится в 113 организациях. Работы планируется завершить к 20 августа", - сказал руководитель управления образования Василий Цымбалюк на брифинге в региональной службе центральных коммуникаций.

По данным управления образования, по состоянию на 1 августа уже полностью завершены работы по капитальному ремонту кровли на двух объектах в городе Рудном и в гимназии Житикаринского района. В то же время есть объекты, где работы продолжатся и после 1 сентября. Так, только в октябре 2019 года завершатся работы в основной школе №21 и средней школе №30 города Костаная. Ученики временно будут посещать другие учебные заведения.

Как отметил В. Цымбалюк, помимо ремонтов летом 2019 года в Костанайской области начаты работы по строительству трех новых школ. На эти цели в бюджете предусмотрено 2,7 млрд тенге. Две из них, на 1200 мест в микрорайоне Юбилейный в Костанае и на 320 мест в поселке Аманкарагай Аулиекольского района, начнут действовать в 2021 и 2020 годах, соответственно, еще одна - в Костанае - уже в этом году.

Уже 1 сентября переступят порог новой школы юные жители микрорайона Аэропорт. На строительство современной, соответствующей всем стандартам школы на 900 мест было выделено 1,6 млрд тенге", - сообщил В. Цымбалюк.

Также главный педагог области заверил, что к началу нового учебного года школы области будут полностью обеспечены учебниками. Необходимая сумма в 1,3 млрд тенге на приобретение переизданных учебников для 4-х, 9-х, 10-х классов и дозакуп учебников для вновь прибывших учеников 1-3, 5-8, 11-х классов изыскана.

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