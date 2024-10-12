В крупных школах Казахстана откроют кабинеты стоматологии

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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В новом, 2024-2025 учебном году в Казахстане в школы пойдут более 3,9 млн школьников, из них 352 тыс. - первоклассники, - В новом, 2024-2025 учебном году в Казахстане в школы пойдут более 3,9 млн школьников, из них 352 тыс. - первоклассники, сообщает пресс-служба премьер-министра.





1 сентября откроются 178 школ, в которых был проведен капитальный ремонт. Еще порядка 1 тыс. сельских школ распахнут свои двери после модернизации.





Ведется активная работа по развитию цифровой инфраструктуры. На сегодня спутниковый интернет STARLINK установлен в 1757 школах, благодаря чему скорость соединения выросла в три раза. В 122 завершаются работы по подключению интернета.





Особое внимание уделяется социальной поддержке учащихся. В предстоящем учебном году по поручению главы государства 1,7 млн школьников будут обеспечены бесплатным горячим питанием, что на 300 тыс. детей больше по сравнению с прошлым годом. Более 510 тыс. учащихся из социально уязвимых семей получили помощь в приобретении школьных принадлежностей.





В Казахстане ежегодно расширяется сеть специальных организаций образования. Доля инклюзивных школ выросла до 88%, а охват детей специальной поддержкой - до 80%.





В сфере технического и профессионального образования по поручению президента в этом году государственный заказ увеличен до 145 тыс. мест, что на 12 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. При этом всего по стране открыты для учащихся 772 организации. С 1 сентября стипендия более 300 тыс. студентов колледжей увеличится на 50%, что в 2 раза больше по сравнению с 2022 годом. Также с нового учебного года на базе колледжей начнут работу 26 малых предприятий, которые в дальнейшем будут реализовывать свою продукцию.





В Казахстане открываются филиалы 33 зарубежных вузов, из которых 7 начнут свою работу уже в сентябре 2024 года.





В этом году по поручению главы государства было выделено дополнительно 100 грантов для подготовки научных кадров, а также впервые внедряется программа индустриального PhD. Этот формат предполагает подготовку специалистов совместно с индустрией, что позволит решать инженерно-технологические задачи в реальном секторе экономики.