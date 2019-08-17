В Кызылорде распределили гранты для детей из малообеспеченных и многодетных семей

Фото со страницы РСК Кызылординской области в Facebook

Кызылорда. 16 августа. Kazakhstan Today - В Кызылординской области распределили гранты для детей из малообеспеченных и многодетных семей, передает Kazakhstan Today.

В этом году, помимо государственных образовательных грантов, выделено 5 тыс. грантов для детей из многодетных и малообеспеченных семей. В Кызылординской области количество этих грантов составило 390. На днях в областном центре состоялось заседание комиссии по присуждению образовательных грантов, сообщила Региональная служба коммуникаций.

Присуждение грантов прошло в открытом формате с участием представителей СМИ.

На рассмотрение конкурсной комиссии поступили заявки от 167 выпускников школ, причем большинство из них выбрали педагогические специальности. Обладатели грантов могут поступить в пять высших учебных заведений Казахстана.

По решению комиссии 151 выпускник из малообеспеченных и многодетных семей получил грант. 16 выпускников в связи с несоответствием документов получили отрицательное решение комиссии.

В целом из 390 грантов 151 был выделен на педагогические науки, 86 - информационно-коммуникационные технологии, 7 - социальные науки, журналистику и информационные отрасли, 7 - искусство и гуманитарные науки, 89 - инженерные, перерабатывающие и строительные технологии, 50 - на сферу сельского хозяйства и биоресурсов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства