В Министерстве науки и высшего образования рассказали, какие специальности выбирают абитуриенты

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Более половины абитуриентов выбирают обучение по группам образовательных программ педагогические науки, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли и информационно-коммуникационные технологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За три дня, прошедших с начала приема заявлений на участие в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта, казахстанские вузы приняли и обработали 41 859 заявлений абитуриентов. При этом на педагогические науки подано более 11 тысяч, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли - 7,6 тысячи и информационно-коммуникационные технологии - 5,4 тысячи заявлений, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Почти 11 тысяч претендентов заслужили преимущественное право при равенстве баллов: обладатели знака "Алтын белгі", победители олимпиад и отличники. Более 15,5 тысячи отнесены к льготным категориям поступающих в вузы: сироты, инвалиды, представители казахской диаспоры за рубежом.

Следующими среди тройки лидеров по популярности у абитуриентов 2022 года идут такие области образования, как искусство и гуманитарные науки - 3,8 тысячи, здравоохранение - 2,8 тысячи, бизнес, управление и право - 2,6 тысячи, социальные науки, журналистика и информация - 2,3 тысячи заявлений от претендентов.

Меньше всего желающих получить образование в области сельского хозяйства и биоресурсов - 490 и ветеринарии - 224 заявления.



