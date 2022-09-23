В Миннауки и высшего образования прокомментировали инцидент с выдачей 58 поддельных дипломов PhD

АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - В ходе заседания сената депутат палаты Ахылбек Куришбаев обратился с вопросом к представителю Министерства науки и высшего образования, как в период развития цифровизации стала возможна подделка дипломов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Недавно был опубликован факт выдачи 58 поддельных докторских дипломов Phd в различных областях науки. Это вопиющий факт. Как такое стало возможным в период развития цифровых технологий в наших министерствах?" - спросил Куришбаев.
По его словам, работники Комитета по обеспечению качества в сфере образовании и науки признали, что данные нарушения были обнаружены случайно.
В таком случае возникает вопрос, какова гарантия, что в предыдущие годы не выдавали такие же "липовые" дипломы", - задал вопрос депутат, отметив при этом, что оцифровка всех ранее выданных дипломов в стране еще не закончена.
Он попросил ответить, когда полностью завершится оцифровка дипломов и формирование их архива в Национальной образовательной базе данных.
Отвечая на вопросы депутата, вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов подтвердил инцидент с поддельными дипломами. По его словам, результаты проверки были направлены в правоохранительные органы.
Такие документы с 2021 года комитетом не выдаются. Присуждением степени Phd занимаются вузы. Дипломы сейчас не выдаются, выдаются только свидетельства… то, что касается цифровизации в базе данных национального образования, с 2021 года предусмотрены все меры для выдачи документа в электроном виде", - прокомментировал вице-министр.
Он подчеркнул, что цифровизация всех выданных дипломов - это масштабная работа, которая проводится в три этапа.
Мы сейчас проводим второй этап, а цифровизация документов будет проводиться в третьем периоде", - уточнил Ешенкулов.
Ответить, когда закончится цифровизация выданных ранее дипломов, представитель министерства не смог.
Напомним, более 120 педагогов с поддельными дипломами работали в Алматинской области.