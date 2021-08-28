В Минобразования дали разъяснения по дистанционному формату обучения

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НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Вице-министр образования и науки Республики Казахстан Шолпан Каринова разъяснила различия дистанционного обучения для контактных и школьников, остающихся на удаленном обучении по заявлению родителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с принятым постановлением главного государственного санитарного врача для контактных детей будут организованы дистанционные классы с синхронным обучением. На основании заявлений родителей в исключительных случаях, в случаях наличия у детей хронических, серьезных заболеваний, подтвержденных медорганизациями будет предложено асинхронное дистанционное обучение", - пояснила вице-министр.

Она отметила, что местными исполнительными органами обеспечивается доступ к информационным системам с учебным контентом.





Более 13 тыс. видеоуроков для 1-11 классов размещены в системе "Кунделік" и на интернет-ресурсах Министерства образования и науки. Учебниками и учебно-методическими комплексами обеспечиваются все школьники, на сегодня доставка до всех регионов осуществлена",- добавила Каринова.









В случаях отказов родителей от штатного обучения предлагается асинхронное дистанционное обучение (самостоятельное обучение в домашних условиях) со сдачей СОР и СОЧ в школе", - говорится в ответе Минобразования.

На сайте Kazakhstan Today ведется опрос на тему: "Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим считаете ли вы, что дети должны вернуться к посещению школ?" В общей сложности 70% опрошенных поддерживают возможность онлайн-обучения: из них 35% считают, что необходимо продолжить дистанционное обучение; 35% - за предоставление родителям возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением. За возвращение в школы проголосовали 26% участников. 2% выбрали ответ "Мне все равно".

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