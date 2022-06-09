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В Минобразования прокомментировали прения по поводу школьной формы

08.06.2022, 15:53 2741
В Минобразования прокомментировали прения по поводу школьной формы
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Министерство образования ищет пути и варианты, чтобы включить в учебный процесс девочек, которые могут быть не охвачены обучением из-за ношения хиджабов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом заявила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.
 

Казахстан - это светское государство. Соответственно, наши школы являются светскими учреждениями. Есть приказ 2016 года о школьной форме, он действует и дальше сохраняет свою силу", - напомнила глава комитета. 

 
Она подчеркнула, что в министерстве решают вопрос о включении в учебный процесс девочек, которые могут быть не охвачены обучением. 
 

Речь идет не о хиджабах, некоторые слышат то, что хотят услышать. Поступают разные предложения: это и возможность охвата их онлайн-обучением в наших же отечественных школах, и другие предложения по их вовлечению в учебный процесс. Самое главное - это охватить и обеспечить всех средним образованием. Чтобы мы не потеряли эту часть детей", - пояснила Каримова. 

 
Она отметила, что вопрос формы не может решаться на основе эмоций.
 

В обществе есть разные мнения. Надо прежде всего исходить из интересов детей и норм нашего законодательства", - заявила Каримова.

 

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Новый предмет появится в школах Казахстана

07.06.2022, 18:23 7256
Новый предмет появится в школах Казахстана
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - В Казахстане с 1 сентября 2022 года внедрят новый школьный предмет "Патриотизм и глобальные компетенции", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предмет будут изучать в 5-11-м классах. Он должен научить детей этике, основам медиаграмотности и финансовой грамотности", - сообщает пресс-служба Минобразования. 

 
В 5-9-м классах в рамках этого предмета школьникам прочитают курсы "Добропорядочность и этика", "Экологическая культура", "Гражданственность и патриотизм", ОБЖ, "Медиаграмотность". В 10-11-м классах добавляются "Основы предпринимательства" и "Финансовая грамотность".
 
В Минобре подчеркнули, что после этих курсов дети должны будут научиться:
 
  • оценивать глобальные события, их причины и последствия аналитически;
  • быть независимыми, но уметь работать и в команде, и поодиночке;
  • рассматривать важные проблемы с личной, региональной, национальной и глобальной точек зрения и понимать взаимосвязь между ними;
  • критически оценивать информацию и аргументировать свою позицию;
  • относиться с эмпатией к нуждам и правам других людей.
 

В школах Казахстана английский язык начнут изучать с третьего класса

07.06.2022, 14:45 8451
В школах Казахстана английский язык начнут изучать с третьего класса
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - В школах Казахстана дети будут изучать английский язык только с третьего класса, так как это более эффективно. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проведя исследования и анализ, мы увидели, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно – это неэффективно. Мы приняли решение по этому вопросу и уже ведем работу над тем, чтобы в школах с казахским языком обучения в первом классе ребенок изучал только один язык - казахский, то есть сначала научился читать и писать на своем родном языке. Во втором классе в программу добавляется русский язык, а в третьем - английский. Что касается школ с русским языком обучения, то там, соответственно, в 1-м классе будет русский и государственный язык, а английский так же - с третьего класса", - отметил глава МОН РК в интервью порталу Nur.kz

 
По словам министра, с точки зрения методологии это обоснованно, такие исследования и рекомендации уже были, поэтому МОН планирует внедрить эту практику, сообщает Kazpravda.kz.
 

Исследования и анализ, проведенные казахстанскими и международными экспертами, показали, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно. Важно, чтобы в первом классе ребенок сначала научился слушать, читать, грамотно писать и устно излагать мысли на своем родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями", - цитирует Zakon.kz президента Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Мадину Тыныбаеву.

 
Также, по ее словам, в новом учебном году будет увеличена учебная нагрузка по математике на 1 час, в первых классах в 2022-2023 учебном году и во вторых классах - в следующем учебном году.
 
Уроки математики в этих классах будут проводиться каждый день. Это будет способствовать повышению математической грамотности обучающихся.
 
Изменения коснулись и предмета "Художественный труд", он разделен на два предмета: "Трудовое обучение" и "Изобразительное искусство".
 
Кроме этого, одной из особенностей образовательного процесса предстоящего учебного года является внедрение в 5-11-м классах курса под общим названием "Патриотизм и глобальные компетенции".
 
Ранее депутат сената Мурат Бактиярулы раскритиковал ситуацию в сфере образования Казахстана.
 

В Казахстане за два месяца поступило более 250 тысяч заявлений для приема детей в первый класс

06.06.2022, 17:26 11836
В Казахстане за два месяца поступило более 250 тысяч заявлений для приема детей в первый класс
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В Казахстане за два месяца поступило более 250 тысяч заявлений для приема детей в первый класс. Из них 70,5% детей выбрали обучение на государственном языке, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля этого года и продлится до 1 августа 2022 года. Для удобства граждан услуга автоматизирована, и прием документов проводится через веб-портал egov.kz. Также по желанию родителей документы можно подать в традиционном бумажном формате. 
 

Прием документов идет в штатном режиме. Родители активно сдают документы. В этом году стало больше первоклашек, желающих обучаться на государственном языке. Самые высокие показатели по набору в классы с казахским языком обучения в Мангистауской (91,0%), Кызылординской (91,5%), Жамбылской (82,2%) и Атырауской (80,1%) областях", - отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

 
Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 400 тысяч казахстанских детей.
 

Нарушений на референдуме не зарегистрировано - МВД

05.06.2022, 14:50 15746
Нарушений на референдуме не зарегистрировано - МВД
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - Каких-либо нарушений во время проведения республиканского референдума в Казахстане на данный момент не зарегистрировали, заявил председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На данный момент личный состав работает в усиленном режиме. В целом по стране обстановка стабильная, каких-либо нарушений на данный момент не зарегистрировано", - цитирует "Хабар 24" Атыгая Арыстанова. 

 
По его словам, согласно законодательству на органы внутренних дел в период проведения референдума возложены обязанности по обеспечению охраны общественного порядка. 
 

Буквально до того, как завезти бюллетени, все избирательные участки были проверены на безопасность, в том числе и на пожарную", - добавил председатель Комитета административной полиции МВД РК в ходе онлайн-телемарафона.

 

Казахстан попал в тройку лидеров на 22-й Азиатской олимпиаде по физике

03.06.2022, 12:51 24036
Казахстан попал в тройку лидеров на 22-й Азиатской олимпиаде по физике
Фото: МОН РК
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Казахстанские школьники завоевали 5 медалей и вошли в тройку лидеров на 22-й Азиатской олимпиаде по физике. В копилке сборной 1 серебряная и 4 бронзовые медали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Республику на мировой арене представляли восемь учащихся 10-11-х классов из Нур-Султана, Алматы, Павлодара, Атырау и Актобе. Все они являются победителями и призерами Республиканской олимпиады по физике.
 
В этом году интеллектуальные соревнования прошли в дистанционном формате c 24 по 31 мая 2022 года. В них принимали участие представители 27 стран мира, таких как Китай, Малайзия, Румыния, Россия, Сингапур, Саудовская Аравия, Турция, Таиланд, Южная Корея, Кыргызстан, рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РК.
 

Только недавно наши школьники завоевали 8 медалей на 56-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Впервые участвовали во Всемирной гимназиаде во Франции и также вошли в тройку лидеров. Отметим, что Азиатская олимпиада по физике считается одной из самых сложных олимпиад. И мы обошли даже те страны, которые традиционно считаются лидерами в мировых предметных олимпиадах. Помимо пяти медалей, наши школьники завоевали две почетные грамоты", – сообщил заместитель Республиканского научно-практического центра "Дарын" Нурлан Жумагелди.

 
Как отметили в МОН, победа в Азиатской олимпиаде по физике даст возможность ребятам войти в сборную страны и представлять Казахстан на Международной олимпиаде по физике (IPhO).
 

Какие требования выдвинут к детским садам для получения госзаказа

03.06.2022, 12:42 24481
Какие требования выдвинут к детским садам для получения госзаказа
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Министр науки и образования Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов рассказал о требованиях, которые выдвинут к детским садам для получения госзаказа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр сообщил, что подготовлен приказ, которым усиливаются требования к детским садам, претендующим на получение госзаказа.
 
Основные пункты: 
 
1. Введено требование по наличию квалификации и соответствующего образования у воспитателей и иных педагогов.
 
2. Введено требование по соблюдению норматива типовых штатов по работающим воспитателям. 
 

То есть, к примеру, отход от практики, когда один воспитатель может работать с 50 детьми в течение дня. Не более 25", - пояснил Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

 
3. Обязательная установка видеокамер.
 
4. Полное соответствие санитарным нормам зданий и помещений детских садов.
 
5. Соответствие требованиям пожарной безопасности.
 
6. Управления образования будут наделены правом выехать и ознакомиться с работой детских садов и созданными условиями до размещения в них госзаказа.
 

При этом для нивелирования коррупционных рисков такой мониторинг будет проводиться только с участием представителей ассоциации детских садов и общественников", - подчеркнул глава МОН.

 
7. Управления образования лишаются возможности распределять госзаказ по детским садам. 
 

Теперь будет формироваться перечень соответствующих общим требованиям детских садов. И сами родители будут выбирать детский сад в рамках сформированного списка. Следовательно, госзаказ будет направляться в те детские сады, которые будут выбирать родители. Follow the quality (контроль качаства. - Прим. ред.). По нашим прогнозам, это увеличит конкуренцию, улучшит качество работы детских садов и снизит коррупционные риски", - объяснил он.

 
Аймагамбетов также напомнил, что министерство работает по четырем основным направлениям:
 
1. Возвращение лицензирования.
 
2. Проведение аттестации всех детских садов, во время которой проверяются условия и качество их работы.
 
3. Повышение потенциала работников дошкольных учреждений. Улучшение качества подготовки в колледжах и вузах.
 
4. Обновление содержания программ в рамках новой модели дошкольного образования.

Избиение детей в инклюзивном детсаду прокомментировал юрист.
 

Наши дети становятся объектом для экспериментов в сфере образования - сенатор

02.06.2022, 13:36 28526
Наши дети становятся объектом для экспериментов в сфере образования - сенатор
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Депутат сената Мурат Бактиярулы раскритиковал ситуацию в сфере образования Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наверное, не осталось ни одной страны, которой бы мы не подражали по сфере образования. Но нужны ли они обществу? Отвечают ли нашим интересам? Мы упустили из виду хорошие слова: "семь раз отмерь, один раз отрежь". К примеру, за последние пять лет закон об образовании претерпел 29 изменений и дополнений. Гособразовательный стандарт менялся семь раз в период с 2000-2017 годы", - сказал Мурат Бактиярулы, озвучивая депутатский запрос. 

 
Он отметил, что с каждым изменением обновляется содержание учебников, на что тратятся огромные средства.
 

В развитых странах, например в Японии, госстандарт обсуждался несколько лет. Последний раз менялся в 2010 году и до сих пор не менялся. Мы слишком поторопились с разработкой обновленной образовательной программы в средних школах. Сейчас никто не может ответить, насколько эта реформа стала выгодной для нас. Наши дети становятся экспериментальной площадкой бесконечных реформ", - подчеркнул депутат. 

 
За последние 30 лет через систему образования Казахстана прошли более 10 млн человек.
 

Ведь мы также несем ответственность за неуверенность в себе нового поколения, за то, что молодые люди не смогли сформироваться как специалисты, как личности. Наличие отдаленных друг от друга социальных групп, их открытые противостояния, начало жестокости и произвола кроется именно в знании, потому что у нас недостаточно развита среда, где можно получить качественное образование", - сказал сенатор. 

 
По его словам, согласно исследованию Всемирного банка, только 1%, то есть самая малая часть учащихся в стране, получает доступное и качественное образование. 
 

По данным исследования ВБ, сейчас индекс человеческого капитала в стране составляет 63%. Этот индекс представляет собой совокупность способностей и навыков учащихся, которые должны быть сформированы начиная с рождения до 18 лет. Наша система образования дает всего лишь 63% из них. Что нам нужно сделать, чтобы увеличить этот показатель до 90%? Это очень сложный вопрос. Неравенство и разрыв в образовании у нас достаточно большой. К примеру, разница в финансировании между НИШ и обычной школой в шесть раз. Ученику, обучающемуся в сельской школе, где 44% обучающихся в стране, требуется шесть лет, чтобы достичь уровня образования ученика НИШ", - отметил Мурат Бактиярулы.

 
Еще одна большая проблема, по его словам, касается трехъязычия. 
 

Какая потребность в обучении сразу трем языкам казахских малышей в детском саду, в первом классе, у которых еще не полностью сформирована система мышления и развито сознание. Почему Япония, Финляндия, Китай, Франция до 10 лет не обучают своих детей другим языкам? Изучив, сколько языков преподают в начальных классах в 30 сильнейших странах мира, мы увидели, что два языка в первом классе преподаются только в четырех странах, во втором - в пяти, в четвертом классе - в 12 странах. А три языка вообще не преподаются ни в одном государстве мира, кроме Казахстана. Следовательно, знание иностранного языка не является главным показателем грамотности, а лишь инструментом, необходимым для освоения высот мировой науки", - отметил Мурат Бактиярулы.

 
Депутат считает, что истинная грамотность - это знание жизни, глубокое овладение выбранной профессией, формирование навыков и умений, способных отвечать жизненным запросам. 
 

Поэтому президент Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что обучение иностранному языку целесообразно и выгодно начинать с пятого класса и по желанию родителей", - добавил он. 

 
Ранее сообщалось, что в рамках Евразийского экономического союза предлагают создать единую образовательную программу и единую систему образования.
 
Доктор экономических наук, кандидат исторических наук Владимир Шамахов, выступая на Евразийском экономическом форуме 26 мая, отметил, что власти России намерены в скором времени отказаться от использования Болонской системы в образовании, создав вместо нее новую.
 

Я считаю, что нужно создавать не российскую систему образования, а евразийскую - с участием всех стран - членов Евразийского экономического союза. Также надо создать единую сеть учреждений среднего профессионального образования - с бесплатным обучением и возможностью выбора страны", - сказал Владимир Шамахов.

 
Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования.
 

К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

 
Ранее с таким предложением выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он призвал вернуться к "своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов".
 
Болонская система предполагает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, включает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ в течение пяти-шести лет. 
 
По мнению экспертов, выход из Болонского процесса даст новый импульс развитию образования
 

Люди поняли, осознали, что не тем путем пошли, и хотя уже много нарубили дров, они решили назад перейти. Это действительно правильно", - сообщил профессор Академии военных наук РФ, доцент военных наук, кандидат исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, военный писатель, член Союза журналистов РК Хосай Абраимов.

 
Он подчеркнул, что возврат к бывшей советской системе даст новый импульс, даст новых ученых, новых специалистов, настоящих преподавателей с большой буквы. 
 
Профессор отметил, что "у каждого государства есть свое лицо, должно быть свое лицо и образование". 
 

Мы (преподаватели. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) должны обучать не только профессии инженера, геолога. Мы должны воспитывать гражданина, патриота своей Родины, знающего свою историю, свою литературу, свои национальные традиции и подражающего своим национальным героям, а Болонская система ничего этого не предоставляет. Думаю, лет через 10, а может даже, через 5 качество образования в России будет намного выше, чем сейчас", - добавил Хосай Абраимов. 

 
В свою очередь МОН РК считает Болонскую систему успешной для Казахстана. 
 

Болонский процесс стал важнейшим компонентом европейской интеграции, сближения и гармонизации систем образования стран Европы с целью создания единого пространства высшего образования как ключевого направления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства", - сообщили в МОН РК. 

 
Также отмечается, что страны, вступившие в Болонский процесс, применяют единые стандарты высшего образования, которые способствуют облегчению образовательной и трудовой миграции граждан стран - участников Болонского процесса. 
 

Присоединение Казахстана к Болонской декларации стало важнейшим шагом на пути к интернационализации образования и науки республики. Участие Казахстана в Болонском процессе дает возможности для расширения доступа к европейскому образованию, постепенного развития его качества, а также увеличения уровня мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава посредством принятия сопоставимой системы ступеней высшего образования, использования системы кредитов, выдачи выпускникам казахстанских вузов общеевропейского приложения к диплому", - подчеркнули в министерстве.

 

Министр образования высказался о необходимости усиления требований к детским садам

02.06.2022, 08:42 29231
Министр образования высказался о необходимости усиления требований к детским садам
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Факты нарушения прав детей, о которых общество узнает благодаря установленным видеокамерам, подтверждают актуальность позиции о необходимости усиления требований к детским садам. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Больше десяти лет назад для стимулирования быстрого роста количества детских садов было решено отказаться от лицензирования, а затем и от госконтроля, мониторинга и регулирования их деятельности. К чему это привело? К резкому росту частных детских садов и охвату детей с 3 до 6 лет сразу до 99%. Хороший результат. Однако если, с одной стороны, удалось увеличить количество открывшихся детских садов, то, с другой, актуальным остается вопрос качества. Часть детсадов открывалась в не соответствующих техническим и санитарным требованиям зданиях, без наличия квалифицированных специалистов и безопасных условий. Прецедентов достаточно", - сказал министр образования.

 
Он отметил, что два года назад была предпринята попытка возвращения лицензирования и госконтроля.
 

Однако тогда позиция Палаты предпринимателей, ассоциаций детских садов и ряда госорганов не позволила нам ввести эту норму в закон. Но мы продолжили работу в этом направлении, и нам удалось ввести систему госаттестации в конце прошлого года. Результаты аттестации оказались неутешительными - 80% из проверенных детских садов не прошли госаттестацию. Речь идет и о неудовлетворительных условиях пребывания детей в детском саду, и о несоответствии образовательной деятельности требованиям государственного стандарта образования, безопасности, пожарных и санитарных норм, и о фактах рукоприкладства со стороны воспитателей, и о других негативных фактах", - отметил Асхат Аймагамбетов.

 
Министр образования проинформировал, что сейчас МОН РК работает по пяти основным направлениям:
 
1. Возвращение лицензирования. Будем надеяться на поддержку депутатов, общественности и госорганов в этом вопросе.
 
2. Проведение аттестации всех детских садов, во время которой проверяются условия и качество их работы.
 
3. Усиление требований к размещению госзаказа в детских садах.
 
4. Повышение кадрового потенциала работников дошкольных учреждений. Улучшение качества подготовки в колледжах и вузах.
 
5. Обновление содержания программ в рамках новой модели дошкольного образования.
 
По его словам, в последние годы резко снизился конкурс на специальность воспитателя детского сада.
 

В первую очередь это связано с заработной платой. Несмотря на ежегодное увеличение заработной платы воспитателей на 25%, из-за низкой базы она все еще не является достаточной. Сейчас мы начали пилотный проект в нескольких детских садах с двумя воспитателями на целый день, а не одним на полдня, с параллельным двукратным увеличением оплаты. По результатам пилота будет принято решение", - добавил Асхат Аймагамбетов. 

 
Глава МОН РК отметил важность поддержки предпринимателей, открывающих частные детские сады. 
 

Но главным ориентиром в работе для нас являются безопасность детей и создаваемые для них комфортные и качественные условия. Думаю, такие равнозначные правила важны для родителей и выгодны добросовестным игрокам рынка", - подчеркнул министр.

 

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      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

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