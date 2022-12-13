В Минпросвещения прокомментировали слухи о сокращении школьных каникул
12.12.2022, 16:44 2886
Сроки каникул, а также начала и завершения учебного года в государственных школах не меняются
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве просвещения Республики Казахстан опровергли слухи о том, что следующий учебный год начнется с 20 августа.
В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы пишут о том, что 20 августа станет официальным началом учебного года в Казахстане согласно новому нормативно-правовому акту, который пока находится на рассмотрении, информирует stopfake.kz.
Сроки каникул, а также начала и завершения учебного года в государственных школах не меняются. Каникулярный период остается прежним, то есть количество учебных дней не увеличится, а период каникул не уменьшится. Всего казахстанские школьники учатся 175 дней. Суммарная продолжительность каникул и выходных дней составляет 190 дней (за исключением високосного года)", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что проект обсуждаемого документа предоставляет право международным и пилотным школам при согласии попечительских советов регулировать общие сроки учебного года.
Ранее представители данных школ выступали за предоставление возможности самостоятельно определять сроки обучения и каникулярного периода. Но даже при этом международные и пилотные школы (которых в стране очень мало) ограничены установленным количеством учебных (175), а также выходных и каникулярных (190) дней. То есть о сокращении каникул речь не идет. Еще раз отмечаем, что сроки обучения и каникул для государственных школ действуют в рамках утвержденных норм. Текущий учебный год начался 1 сентября и будет завершен 31 мая, после начнутся каникулы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения определило сроки школьных каникул.
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Средняя зарплата учителей в Алматы в 2023 году вырастет до 320 тысяч тенге
09.12.2022, 18:25 17476
Также в следующем году предусмотрено повышение на 22% заработной платы библиотекарей
Алматы. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель акима Алматы Асем Нусупова на заседании маслихата города рассказала о планируемом в следующем году повышении заработных плат учителей и врачей, сообщает пресс-служба акимата города.
На будущий год фонд заработной платы педагогам и медработникам составит 170 млрд тенге. В будущем году на 25% повысятся зарплаты у 32-33 тысяч педагогов, на это бюджетом города предусмотрено 73 млрд тенге. Если в 2022 году средняя зарплата учителей составляла 250-255 тысяч тенге, то в 2023-м этот показатель увеличится до 320 тысяч тенге", - заявила она.
Кроме того, в следующем году предусмотрено повышение на 22% заработной платы библиотекарей, технического персонала и других работников сферы образования, на что выделяется 9 млрд тенге.
Около 19 тысяч педагогов, которые подтвердили повышение своей квалификации, получат доплаты, для этого заложено дополнительно 25 млрд тенге", - сообщила Асем Нусупова.
Она также проинформировала депутатов маслихата, что в будущем году повышенные зарплаты будут получать работники сферы здравоохранения.
В частности, оплата труда врачей увеличится на 30%, среднего медперсонала - на 20%, младшего медперсонала - на 18%. Таким образом, в 2023 году средняя заработная плата врачей составит порядка 350 тысяч тенге, среднего медперсонала - 205 тысяч тенге", - добавила она.
Ранее сообщалось, что Ералы Тугжанов поручил обеспечить своевременную выплату зарплаты педагогам и не допустить необоснованного роста цен на СЗПТ.
Арман Кашкинбеков назначен президентом Национального центра госэкспертизы
09.12.2022, 15:24 18901
Фото: Миннауки РК
Ранее Кашкинбеков занимал должность директора Международного фонда по снежным барсам
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президентом АО "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" назначен Арман Кашкинбеков, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.
Председатель комитета науки МНВО РК Дархан Ахмед-Заки представил коллективу НЦГНТЭ нового руководителя и пожелал ему успехов на важном посту.
Арман Кашкинбаев родился в 1977 году. В 1998 году окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова. В этом же году он поступил в магистратуру университета Вандербилт, США, по стипендиальной программе "Болашак" .
Трудовую карьеру начал в 1998 году в университете Вандербилт, США, в котором поработал до 2000 года в качестве научного сотрудника и медиааналитика.
С 2000 по 2019 годы работал в квазигосударственных, национальных компаниях на руководящих должностях.
В 2019-2020 годах занимал должность заместителя председателя правления АО "Фонд науки".
В 2020-2021 годах являлся главой по устойчивому развитию в программе развития ООН.
С 2021 года по настоящее время занимал должность директора Международного фонда по снежным барсам.
Минпросвещения определило сроки школьных каникул
07.12.2022, 16:15 31101
Учебный год будет длиться с 1 сентября по 31 мая включительно
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сроки начала и завершения учебного года, а также длительность каникул определило Министерство просвещения. Соответствующий приказ размещен на портале "Открытые НПА".
Согласно документу, учебный год будет длиться с 1 сентября по 31 мая включительно.
Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1-11-х (12-х) классах составит:
1-я четверть - 8 учебных недель, осенние каникулы - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября включительно);
2-я четверть - 8 недель, зимние каникулы - 9 дней (с 31 декабря по 8 января включительно);
3-я четверть - 10 недель, весенние каникулы - 9 дней (с 18 по 26 марта включительно);
4-я четверть - 10 недель.
В 1-х классах также остаются дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля включительно).
При этом по запросу организаций образования (пилотные, международные школы и другие) может быть предусмотрен альтернативный срок обучения с началом не ранее 20 августа и завершением не позднее 3 июня.
Дети оказались вне учебного процесса: состояние аварийной школы в Алматинской области возмутило депутатов
07.12.2022, 13:47 32436
Мажилисмены требуют привести в соответствие современным требованиям всю нормативно-правовую базу, регулирующую строительство школ и их введение в эксплуатацию
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопиющий случай срыва учебного процесса вследствие ремонтно-восстановительных работ новой школы № 11 села Даулет Талгарского района Алматинской области возмутил депутатов.
Социальные сети наполнены съемками самого настоящего развала школы! Как оказалось, инженерно-геологические исследования и строительно-монтажные работы, проведенные с грубейшими нарушениями норм и правил, привели новую школу в аварийное состояние! В результате в настоящее время уполномоченным органом для 700 детей школьного и дошкольного возраста предложено онлайн-обучение. Однако фактически дети остались вне непрерывного образовательного процесса, так как качество интернета не позволяет обеспечить полноценный онлайн-доступ к учебным платформам", - заявила в своем депзапросе на имя первого вице-премьера Романа Скляра депутат от партии AMANAT Жанна Тельпекбаева.
По ее словам, в зоне аналогичного риска находятся еще несколько школ региона.
Мажилисмены предлагают:
Привести в соответствие современным требованиям всю нормативно-правовую базу, регулирующую строительство школ и введение их в эксплуатацию.
Усилить контроль за качеством строительства и его прозрачностью.
При возникновении подобных ситуаций обеспечить устойчивое покрытие территории интернетом для обеспечения доступа школьников к образовательным платформам.
Ранее директор алматинской школы, построенной два года назад, рассказал об аварийном состоянии учебного заведения. В школе проваливаются полы, по стенам идут трещины, трубы протекают, а пожарные гидранты не работают.
Ситуацию в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировала депутат Ирина Смирнова. По ее словам, все, кто имеет отношение к такому строительству, должны отвечать и нести ответственность.
В СМИ нередко появляются новости о ЧП в школах. К примеру, в апреле в школе-гимназии села Токуши Северо-Казахстанской области рухнула крыша актового зала. Также в одной из школ Западно-Казахстанской области рухнула подмытая талыми водами стена. А в Акмолинской области похитили 26 млн тенге, выделенных на ремонт школы.
Кроме того, в обществе нарастает социальная напряженность из-за хаотичной точечной застройки города Алматы. Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
Шестилеток не имеют права отчислять из детского сада - Минпросвещения
06.12.2022, 17:57 37576
Несмотря на то что ребенку исполнилось 6 лет, он может посещать дошкольную организацию до августа
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Никаких законодательных норм для того, чтобы ребенка, которому исполнилось 6 лет, отчисляли из дошкольной организаций, нет, заявила директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Наталья Жумадилдаева.
На уровне нормативных правовых документов четко и предельно ясно закреплена норма о том, что ребенок не может быть отчислен, если ему исполняется 6 лет в январе или в феврале. Несмотря на то что ребенку исполнилось 6 лет, он может посещать дошкольную организацию до августа месяца для освоения программы, а далее ребенок принимается в 1-й класс", - говорится в информации.
По словам Жумадиловой, ранее этот вопрос отдельно рассматривался на совещании с региональными управлениями образования и находится на контроле.
При возникновении любых вопросов министерство готово дать необходимые пояснения, и просим тщательно подходить к озвучиваемой информации", - подчеркнула Жумадилдаева.
Аймагамбетов прокомментировал отсутствие теплых туалетов в школах
30.11.2022, 16:25 66481
Фото: ktk.kz
Министр просвещения заявил, что вопрос туалетов тоже важен, так как это влияет на благополучие наших детей
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр просвещения Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов рассказал, почему в школах нет теплых туалетов.
Мы считаем, что вопрос туалетов тоже важен, так как это влияет на благополучие наших детей, поэтому мы уже несколько лет подряд занимаемся этими вопросами, в том числе теплыми туалетами, достаточно большая динамика есть, и в этом году мы запустили проект "Балага лайык", - завил Асхат Аймагамбетов.
По его словам, в рамках проекта все дети, родители и учителя могли направлять фотографии санузлов, столовых, где есть проблемы.
Мы получили огромное количество таких фотографий, таких сигналов, но задача этого проекта не в том, чтобы кого-то наказать, а задача проекта выявить и исправить, и как раз тем, кто направляет (фотографии. - Прим. ред.), мы сразу им отправляем через два-три дня, как эта ситуация меняется. Поэтому это действительно важный проект. Эти вопросом занимается само министерство", - добавил министр.
Аймагамбетов представил план нацпроекта "Комфортная школа"
29.11.2022, 15:09 74616
Проект направлен на полную ликвидацию проблем аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства представил план национального проекта "Комфортная школа", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Глава Минпросвещения подчеркнул, что национальный проект по своему масштабу и значимости является особенным и не имеет аналогов.
Проект направлен на полную ликвидацию проблем аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест, не находивших своего решения в течение многих лет. Для качественной реализации проекта проведен всесторонний анализ", - сообщил он.
Только за последние 10 лет контингент учащихся вырос на 1 млн детей и на сегодняшний день составляет свыше 3,7 млн детей. Это своего рода исторический рекорд. В свою очередь это привело к высокой нагрузке на школьную инфраструктуру.
На эти проблемы влияют пять факторов - урбанизация, миграция населения, рождаемость, износ зданий школ, плотная и точечная застройка жилых кварталов в мегаполисах. Данные факторы полностью учтены в проекте.
Для решения этих вопросов в период с 2023 по 2025 годы для ввода 842 тысяч ученических мест предусмотрено 2,6 трлн тенге. В рамках национального проекта будет создано порядка 60 тысяч временных (на период строительства) и 40 тысяч постоянных рабочих мест (после ввода школ в эксплуатацию).
Ввод новых школ планируется осуществить посредством трех конкретных механизмов:
строительство школ в рамках ГЧП;
выкуп у частных инвесторов готовых зданий школ, отвечающих требованиям комфортной школы, в виде товара;
целевое строительство школ через единого оператора.
В ходе разработки нацпроекта были учтены проблемы, ранее возникавшие при строительстве школ. Это недостаточность предметных кабинетов и учебно-лабораторного оборудования в построенных школах, длительность конкурсных процедур и сроков строительства, отсутствие единых стандартов при строительстве школ.
Привлечение единого оператора также направлено на решение этих вопросов. Этот механизм позволит осуществлять строительство по единому стандарту, ускорить сроки проведения процедур закупок и строительства, а также повысить их качество.
Специфичность новых комфортных школ в том, что они будут строиться по единому стандарту как на селе, так и в городе", - подчеркнул министр просвещения.
Особенностями комфортных школ являются:
Учащиеся начальных и старших классов будут обучаться в отдельных блоках здания школы. Соответственно, в каждом блоке предусмотрены свои учебные классы, туалеты, спортзалы.
Повышенные меры безопасности детей. Предусмотрена установка систем видеонаблюдения, звукового оповещения, автоматической блокировки дверей.
Для удобства учеников предусмотрены индивидуальные шкафчики для хранения учебных пособий, сменной одежды, а также соответствующие условия для чтения книг, творческого развития и отдыха детей.
Школы будут оснащены самыми современными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники. В кабинетах будут установлены touch-экраны и предоставлена возможность подключения к высокоскоростному интернету из любой точки школы.
Будут созданы необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями.
Проблема спортзалов. К примеру, сейчас школа на 1200 ученических мест оснащена всего одним спортивным залом. Как правило, с 8 утра и до вечера занятия по физкультуре проводятся для 4-5 классов одновременно. В комфортных школах будет предусмотрено несколько спортзалов в зависимости от возраста учеников.
В новых школах будут созданы все условия и для педагогов. Кабинеты для учителей, профессиональные зоны, залы для дополнительного обучения или проведения совещаний, в каждом кабинете будут компьютеры, отдельно подключенные к интернету.
Комфортные школы будут выполнять роль community-центров. В особенности это касается сельских школ. Кроме того, комфортные школы станут ресурсными центрами по привитию детям навыков к труду.
Еще одна особенность - при строительстве комфортных школ будет соблюдена максимальная прозрачность. Любой гражданин страны будет иметь возможность отслеживать через интерактивную карту ход строительства школы, через IP-камеру в онлайн-режиме ознакомиться с интересующими документами по строящейся школе.
Обеспечение строящихся школ педагогическими кадрами - одна из важнейших задач. Работа в этом направлении ведется.
На этом вопросе министр остановился подробнее. Так, по его словам, за последние 5 лет по педагогическим специальностям подготовлено свыше 200 тысяч специалистов, из которых по грантам - более 31 тысячи. При этом по специальности трудоустроены лишь 55 тысяч выпускников.
До 2026 года будут подготовлены еще порядка 100 тысяч педагогов.
В целом для комфортных школ потребуется лишь порядка 40 тысяч педагогов. Часть этих педагогов работают в трехсменных школах, которые будут переведены во вновь открываемые школы. Тем самым выделение дополнительных грантов для подготовки кадров не потребуется.
В Казахстане создан общественный совет при Министерстве науки и высшего образования
28.11.2022, 14:34 80756
Фото: Министерство науки и высшего образования
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане создан общественный совет при Министерстве науки и высшего образования, в который вошли депутаты парламента, государственные и общественные деятели, ученые, преподаватели, представители гражданского общества и СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.
Все решения, касающиеся науки и высшего образования, мы предлагаем обсудить вместе. Работа общественного совета определена специальным законом. Компетентность тоже высокая. Надеемся, что совет будет принимать во внимание мнение общественности, гражданского общества и оказывать нам поддержку", - отметил министр Саясат Нурбек.
Председателем совета избран общественный деятель Серик Ирсалиев, имеющий большой опыт работы в сфере науки и высшего образования.
Учитывая отраслевую направленность министерства, создано 5 комиссий, избраны их председатели.
Председателем по вопросам рассмотрения проектов нормативных правовых актов и противодействия коррупции избран научный советник некоммерческого акционерного общества "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева" Жасулан Шаймарданов.
Председателем по бюджетным вопросам избрана депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.
Председателем по вопросам науки стала председатель правления акционерного общества "Национальный холдинг QazBioPharm" Кунсулу Закария.
Председателем по вопросам высшего образования избран представитель гражданского общества Амантай Нурмагамбетов;
Председателем по вопросам языковой политики стала депутат мажилиса парламента РК Макпал Тажмагамбетова.
В конце собрания был утвержден президиум общественного совета, избранный на 3 года.
После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?