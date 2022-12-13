В Минпросвещения прокомментировали слухи о сокращении школьных каникул

Проект направлен на полную ликвидацию проблем аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест

Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства представил план национального проекта "Комфортная школа", - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства представил план национального проекта "Комфортная школа", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что национальный проект по своему масштабу и значимости является особенным и не имеет аналогов.

Проект направлен на полную ликвидацию проблем аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест, не находивших своего решения в течение многих лет. Для качественной реализации проекта проведен всесторонний анализ", - сообщил он.

Только за последние 10 лет контингент учащихся вырос на 1 млн детей и на сегодняшний день составляет свыше 3,7 млн детей. Это своего рода исторический рекорд. В свою очередь это привело к высокой нагрузке на школьную инфраструктуру.

На эти проблемы влияют пять факторов - урбанизация, миграция населения, рождаемость, износ зданий школ, плотная и точечная застройка жилых кварталов в мегаполисах. Данные факторы полностью учтены в проекте.

Для решения этих вопросов в период с 2023 по 2025 годы для ввода 842 тысяч ученических мест предусмотрено 2,6 трлн тенге. В рамках национального проекта будет создано порядка 60 тысяч временных (на период строительства) и 40 тысяч постоянных рабочих мест (после ввода школ в эксплуатацию).





Ввод новых школ планируется осуществить посредством трех конкретных механизмов:

строительство школ в рамках ГЧП;

выкуп у частных инвесторов готовых зданий школ, отвечающих требованиям комфортной школы, в виде товара;

целевое строительство школ через единого оператора.

В ходе разработки нацпроекта были учтены проблемы, ранее возникавшие при строительстве школ. Это недостаточность предметных кабинетов и учебно-лабораторного оборудования в построенных школах, длительность конкурсных процедур и сроков строительства, отсутствие единых стандартов при строительстве школ.

Привлечение единого оператора также направлено на решение этих вопросов. Этот механизм позволит осуществлять строительство по единому стандарту, ускорить сроки проведения процедур закупок и строительства, а также повысить их качество.

Специфичность новых комфортных школ в том, что они будут строиться по единому стандарту как на селе, так и в городе", - подчеркнул министр просвещения.

Особенностями комфортных школ являются:

Учащиеся начальных и старших классов будут обучаться в отдельных блоках здания школы. Соответственно, в каждом блоке предусмотрены свои учебные классы, туалеты, спортзалы.

Повышенные меры безопасности детей. Предусмотрена установка систем видеонаблюдения, звукового оповещения, автоматической блокировки дверей.

Для удобства учеников предусмотрены индивидуальные шкафчики для хранения учебных пособий, сменной одежды, а также соответствующие условия для чтения книг, творческого развития и отдыха детей.

Школы будут оснащены самыми современными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники. В кабинетах будут установлены touch-экраны и предоставлена возможность подключения к высокоскоростному интернету из любой точки школы.

Будут созданы необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями.

Проблема спортзалов. К примеру, сейчас школа на 1200 ученических мест оснащена всего одним спортивным залом. Как правило, с 8 утра и до вечера занятия по физкультуре проводятся для 4-5 классов одновременно. В комфортных школах будет предусмотрено несколько спортзалов в зависимости от возраста учеников.

В новых школах будут созданы все условия и для педагогов. Кабинеты для учителей, профессиональные зоны, залы для дополнительного обучения или проведения совещаний, в каждом кабинете будут компьютеры, отдельно подключенные к интернету.

Комфортные школы будут выполнять роль community-центров. В особенности это касается сельских школ. Кроме того, комфортные школы станут ресурсными центрами по привитию детям навыков к труду.

Еще одна особенность - при строительстве комфортных школ будет соблюдена максимальная прозрачность. Любой гражданин страны будет иметь возможность отслеживать через интерактивную карту ход строительства школы, через IP-камеру в онлайн-режиме ознакомиться с интересующими документами по строящейся школе.





Обеспечение строящихся школ педагогическими кадрами - одна из важнейших задач. Работа в этом направлении ведется.

На этом вопросе министр остановился подробнее. Так, по его словам, за последние 5 лет по педагогическим специальностям подготовлено свыше 200 тысяч специалистов, из которых по грантам - более 31 тысячи. При этом по специальности трудоустроены лишь 55 тысяч выпускников.

До 2026 года будут подготовлены еще порядка 100 тысяч педагогов.

В целом для комфортных школ потребуется лишь порядка 40 тысяч педагогов. Часть этих педагогов работают в трехсменных школах, которые будут переведены во вновь открываемые школы. Тем самым выделение дополнительных грантов для подготовки кадров не потребуется.