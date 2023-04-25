В Минпросвещения прокомментировали сомнительную ссылку в учебнике за шестой класс

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Принят приказ министра просвещения об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведении итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования, - Принят приказ министра просвещения об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведении итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования, сообщила первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова.





Согласно приказу, учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая 2023 года. Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9-х (10-х) классов проводятся со 2 по 13 июня 2023 года. Государственные выпускные экзамены обучающихся 11-х (12-х) классов проводятся с 5 по 19 июня 2023 года.





Также приказом утверждены следующие сроки проведения итоговой аттестации:





для обучающихся 9-х (10-х) классов:





1) письменный экзамен по языку обучения в форме эссе, для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменная работа (статья, рассказ, эссе) - 2 июня 2023 года;





2) письменный экзамен (контрольная работа) по математике (алгебре) - 6 июня 2023 года;





3) письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с неказахским языком обучения и письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 9 июня 2023 года;





4) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 13 июня 2023 года;





для обучающихся 11-х (12-х) классов:





1) письменный экзамен по языку обучения - 5 июня 2023 года;





2) письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 8 июня 2023 года;





3) устный экзамен по истории Казахстана - 12 июня 2023 года;





4) письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с неказахским языком обучения и по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 15 июня 2023 года;





5) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 19 июня 2023 года.





Ранее в Казахстане сократили школьные каникулы. Предложение относительно сокращения каникул было вынесено на публичное обсуждение и натолкнулось на критику со стороны общества. Родители назвали данное предложение "действием ради действия". В ответ на предложение ведомства сократить каникулы детям родители предложили сократить каникулы министрам. Тем не менее решение было принято.





Инициатива Министерства просвещения продлить учебный год до 31 мая также вызвала большое возмущение общественности. Родители выразили обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе.





Кроме того, в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что тоже сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей, считают они.