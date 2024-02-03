01.02.2024, 15:36 13276
В Минпросвещения рассказали, появится ли предмет полового воспитания в школьной программе
Профилактические работы по этому вопросу будут направлены на родителей
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый вице-министр просвещения Республики Казахстан Наталья Жумадильдаева рассказала, что в настоящее время нет необходимости введения отдельной дисциплины, посвященной сексуальному воспитанию школьников.
Вводить прямые нормы мы просто не можем, потому что они идут через учебные предметы в необходимой мере, где как раз изучается анатомия человека и другие моменты", - рассказала вице-министр.
По ее словам, существуют вещи, которые в первую очередь ребенку должны донести родители. На сегодня в рамках предмета биологии, на классных часах учителя и классные руководители в достаточной мере освещают вопросы полового воспитания.
Что касается сексуального образования, это больше относится к ответственности родителей", - добавила Жумадильдаева.
Спикер резюмировала, что профилактические работы относительно этого вопроса будут направлены на родителей - каким образом они должны готовить детей к взрослению.
Ранее в СМИ распространилась информация о групповом изнасиловании восьмиклассницы учениками старших классов в столичное школе. Министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов сообщил, что четверо подозреваемых задержаны.
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01.02.2024, 15:49 12721
В Казахстане продлят срок приема документов для зачисления детей в школы
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством просвещения по просьбе родителей и общественности внесены изменения в правила приема в образовательные организации.
Если ранее срок приема в первый класс осуществлялся с 1 апреля по 1 августа, то теперь прием документов в первый класс от родителей или иных законных представителей ребенка будет проходить в период с 1 апреля по 31 августа текущего календарного года", - рассказали в Минпросвещения.
Кроме того, снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул. Таким образом, согласно новым правилам есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства.
Вместе с тем срок приема заявлений обучающихся в десятый класс изменен с 15 августа на 31 августа в связи с тем, что период приема в организации технического и профессионального образования заканчивается 25 августа.
Обучающиеся, не зачисленные в колледжи, имеют возможность беспрепятственно продолжить обучение в 10-11-х классах школы", - добавили в ведомстве.
29.01.2024, 09:28 31206
Сколько дней отдыха ждет казахстанских первоклассников на дополнительных зимних каникулах
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - На следующей неделе первоклассников ждут дополнительные зимние каникулы, которые продлятся семь дней. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.
Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся семь календарных дней с 5 по 11 февраля 2024 года", - сообщили в Минпросвещения.
Напомним, в казахстанских школах с 8 января 2024 года началась III четверть, состоящая из 10 учебных недель.
Ранее сообщалось, как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году.
24.01.2024, 17:17 54036
Токаев призвал вовлекать молодых ученых в деятельность Академии наук Казахстана
Президент поручил актуализировать стратегию развития и план работы Национальной академии наук с учетом новых задач
Фото: Акорда
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом Национальной академии наук Ахылбеком Куришбаевым призвал вовлекать молодых ученых в деятельность академии, сообщает пресс-служба Акорды.
Как подчеркнул президент, Национальная академия наук, получившая в прошлом году новый статус, должна объединить усилия отечественных ученых и уделить особое внимание внедрению инноваций, которые принесут реальную пользу науке и экономике.
Ахылбек Куришбаев представил президенту научные исследования, проводимые возглавляемым им Казахским национальным аграрным исследовательским университетом, а также работу, направленную на совершенствование агропромышленной отрасли.
По мнению главы государства, присвоение учреждению статуса исследовательского университета позволит внедрить научные разработки в реальное производство и коммерциализировать результаты научных исследований.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил актуализировать стратегию развития и план работы Национальной академии наук с учетом новых задач. Он также отметил важность организации на высоком уровне мероприятий, посвященных 125-летию Каныша Сатпаева - инициатора создания Академии наук Казахстана.
Напомним, ранее был назначен президент Национальной академии наук РК.
24.01.2024, 09:45 57176
Школьники могут бесплатно посещать музеи города Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Все школьники с 24 января могут бесплатно посещать музеи города Алматы, сообщили в акимате Алматы.
У нас в стране 3,9 млн школьников. Мы хотим, чтобы у всех детей и подростков была возможность посещать музеи города, чтобы они своими глазами увидели произведения искусства, артефакты и экспонаты. Это поможет им расширить знания, анализировать, например, исторические события. В основном школьники приходят вместе с классными руководителями. Теперь они и во время каникул, и в течение учебного года могут абсолютно бесплатно посещать музеи, подведомственные акимату Алматы", - проинформировали в ведомстве.
Список музеев, посещение которых станет бесплатным для школьников:
1. Музей истории Алматы (улица Кабанбай батыра, 132).
2. Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа (улица Зенкова, 24/А).
3. Музей Д.А. Кунаева (улица Тулебаева, 117).
4. Литературно-мемориальный музейный комплекс:
- Дом-музей С. Муканова (улица Тулебаева, 125, 3);
- Дом-музей Г. Мусрепова (улица Карасай батыра, 49, 25).
5. Мемориальный музей Н. Тлендиева (улица Кунаева, 96).
6. Дом-музей А. Байтурсынулы (улица Байтурсынова, 60).
7. Музейный комплекс Райымбек батыра (проспект Райымбек батыра, 96а).
8. Мультимедийный центр традиционной музыки (микрорайон Нуркент, 5/11).
16.01.2024, 21:15 96886
Казахстанцы смогут бесплатно учиться в Китае и Венгрии
Фото: freepik.com
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках межправительственных соглашений между Министерством образования и науки РК и Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии по сотрудничеству, Министерством образования КНР о сотрудничестве в области образования казахстанцы смогут получить высшее образование в ведущих университетах, сообщает официальный Telegram-канал МНВО РК.
Венгрия по программе Stipendium Hungaricum на 2024-2025 учебный год предоставляет 250 грантов по программам: 110 мест на бакалавриат, 90 мест на магистратуру, 30 мест на бакалавриат+магистратура, 20 докторантура.
Китайское правительство предоставляет 155 грантов на обучение по программам: бакалавриат, магистратура, докторантура.
Получить более подробную информацию и ознакомиться с инструкцией по подаче документов можно на сайте АО "Центр международных программ" bolashak.gov.kz.
08.01.2024, 12:23 139976
В Астане школьников перевели на дистанционку из-за непогоды
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане из-за непогоды школьников второй смены перевели на дистанционку в первый день после каникул, сообщает пресс-служба столичного акимата.
В связи с ухудшением погодных условий 8 января 2024 года учащиеся 0-4-х классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, из-за непогоды в Астане приостановили движение некоторых пригородных маршрутов. Также в связи с обильными осадками коммунальщики столицы работают в усиленном круглосуточном режиме, очищая улицы города от снега, заявили в акимате.
Более 1700 единиц спецтехники и порядка 2500 дорожных рабочих вышли очищать улицы от снега в дневную смену.
Подчеркивается, что в первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.
26.12.2023, 12:03 190106
В Китае намерены увеличить число грантов на обучение для казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы увеличения количества грантов на обучение для казахстанцев обсудили министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и заместитель министра образования Китая Сунь Яо.
В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран, как развитие межвузовского взаимодействия, академический обмен обучающихся двух дружественных стран, реализация двудипломных и совместных образовательных программ, открытие филиалов ведущих вузов Китая в Казахстане, создание совместного Казахстанско-Китайского научного центра при КазНУ имени аль-Фараби, открытие новых мастерских Лу-Баня и подготовка педагогов по китайскому языку", - сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.
Учитывая высокую заинтересованность со стороны граждан Казахстана в обучении в вузах КНР, Саясат Нурбек предложил увеличить эквивалентный обмен обучающихся двух стран со 100 до 150 мест, а также отдельно выделить места на языковые курсы с целью дальнейшего обучения в вузах КНР. Китайская сторона выразила полную готовность поддержать данные предложения.
Кроме того, глава ведомства предложил китайской стороне создать подкомитет в сфере высшего образования при комитете по сотрудничеству Казахстана и Китая с целью расширения сотрудничества в двухстороннем формате. Данная инициатива направлена на содействие эффективному взаимодействию двух ведомств.
Китай и Казахстан - дружественные соседи, наше сотрудничество будет только укрепляться. С нашей стороны мы готовы предоставить казахстанцам все возможное для получения качественного образования в ведущих вузах Китая. Сейчас наши университеты принимают казахстанских студентов на бакалавриат, теперь намерены усилить работу в подготовке магистров и аспирантов", - подчеркнул Сунь Яо.
Министр высшего образования Казахстана выразил благодарность за тесные взаимоотношения с казахстанскими вузами. Также подробно остановился на открытии филиалов зарубежных вузов в Казахстане, мастерских Китая.
За последние 1,5 года была проведена огромная работа над созданием партнерских филиалов ведущих зарубежных университетов, центров, в том числе и китайских. Одним из прекрасных мероприятий, завершающих 2023 год, стало открытие "Мастерской Лу-Баня" на базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева. Немаловажным подтверждением нашего дружества является участие в Альянсе университетов Шелкового пути. Сейчас восемь казахстанских вузов - участники Альянса, в следующем году количество еще вырастет. Все это говорит о том, что наше Министерство готово и открыто к новым предложениям", - отметил Саясат Нурбек.
Он отметил, что министерство поддерживает межвузовское взаимодействие. Обе стороны выразили готовность укреплять сотрудничество и в дальнейшем приложить больше усилий для развития высшего образования двух стран.
26.12.2023, 09:44 185216
В Миннауки озвучили имена обладателей грантов в магистратуру
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан озвучили имена обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру.
Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру. Государственные гранты присуждены по итогам заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК и общественных организаций. Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования", - проинформировали в ведомстве.
По данным министерства, в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 50 баллов - на профильное направление.
Всего в конкурсе приняли участие 1677 человек. Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться с 26 декабря 2023 года по 10 января 2024 года", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличен размер ежемесячных государственных стипендий: студентам бакалавриата - на 20%, обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры - на 15%, студентам ТиПО - на 50%.
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