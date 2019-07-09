В МОН опровергли информацию о поручении повысить оплату за обучение в вузах

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Советник министра образования и науки по вопросам взаимодействия со СМИ Ерболат Мухамеджан опроверг информацию о том, что МОН РК поручило повысить оплату за обучение в вузах страны, передает Kazakhstan Today.
В последнее время в социальных сетях распространяются fake news (ложные новости) касательно сферы образования. Даже не укладывается в рамки логики. Некоторые граждане пишут, что Министерство образования и науки РК поручило поднять плату за обучение в вузах на 20%. Скажу сразу: это ложная информация. У министерства нет таких планов. Прошу вас остерегаться безосновательных и непроверенных слухов", - написал он на своей странице в соцсети.
Советник напомнил, что в Казахстане действует 131 вуз.
Большинство из них работает в соответствии с условиями рынка, и министерство не имеет возможности вмешиваться в рыночные процессы. Кроме платного обучения, есть и образовательные гранты. В прошлом году количество грантов увеличилось на 20 тысяч. В этом году по поручению главы государства это количество увеличилось еще на 5 тысяч. Средняя стоимость оплаты за обучение в казахстанских вузах составляет 350-420 тысяч в год. В некоторых вузах стоимость обучения снизилась в этом году. Только некоторые вузы подняли стоимость обучения, в среднем на 4-8%. Многие вузы оставили стоимость обучения без изменений", - сообщил советник министра, сообщает Kazpravda.kz.
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