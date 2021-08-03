В МОН прокомментировали слухи о дистанционном обучении в новом учебном году

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НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - В Министерстве образования и науки РК прокомментировали слухи о том, что первая четверть нового учебного года начнется в дистанционном формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы распространяют сообщение о том, что первая четверть нового учебного года начнется в дистанционном формате. Об этом якобы заявил на брифинге министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Эта информация не соответствует действительности. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов не делал таких заявлений на брифингах", - сообщили в Министерстве образования и науки РК.

В ведомстве отметили, что решение о формате обучения принимают Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, главный государственный санитарный врач страны и главные санитарные врачи регионов.

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