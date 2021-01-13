В МОН рассказали о формате обучения в вузах и колледжах

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Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - В казахстанских вузах учебный процесс будет организован в смешанном формате, передает Kazakhstan Today.

Для студентов 1-го курса учебный процесс будет организован в смешанном формате, то есть лекции будут проводиться онлайн. Семинарские, лабораторные и практические занятия прикладного характера - в традиционном формате", - сообщил сегодня на брифинге вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов.

По информации МОН, обучение на 2-м и 3-м курсах планируется осуществлять в дистанционном или смешанном форматах в зависимости от направления подготовки. В частности, для студентов, изучающих педагогику, гуманитарные, социальные науки, журналистику, бизнес, управление и право, ИКТ рекомендовано дистанционное обучение. Для студентов, изучающих искусство, естественные науки, инженерные отрасли, сельское хозяйство, здравоохранение и другие, предусмотрен смешанный формат.

В Минобразования также сообщили, что со второго семестра учебный процесс в колледжах будет идти в штатном, дистанционном и комбинированном форматах.

При этом в 97 колледжах, расположенных в сельских населенных пунктах и малых городах, все студенты будут обучаться в традиционном. Также очное преподавание будет вестись в 14 колледжах при МВД РК и Минобороны РК.

В остальных колледжах студенты первых курсов будет обучаться в комбинированном формате: 70% учебных дисциплин будут вестись в традиционном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, 30% - дистанционно. Занятия в аудиториях не должны превышать 45 минут. В перерывах и после занятий должна быть проведена санитарная обработка помещений.

Студенты 2-4 курсов будут также учиться в комбинированном формате. По техническим, технологическим, аграрным направлениям занятия организуют в дистанционном формате, лабораторные и практические занятия, производственное обучение и профессиональная практика - в традиционном формате. Итоговая аттестация также будет проходить в штатном режиме.

Полностью на дистанционном обучении остаются студенты 2-4 курсов по педагогическим, экономическим, социальным, гуманитарным и IT-специальностям.

В школах учащиеся выпускных классов также перешли на смешанный формат обучения. По словам вице-министра образования и науки РК Шолпан Кариновой, 70% предметов будут проходить в традиционном формате.

Традиционный формат обучения в третьей четверти сохранен в дежурных 1-5 классах по заявлению родителей или законных представителей детей. При этом школы должны соблюдать санитарные требования и формировать классы не более чем по 15 человек.

В малокомплектных школах с контингентом обучающихся до 300 человек обучение продолжится в традиционном формате.

Кроме того, по желанию педагогов, школьников и их родителей разрешается проводить в штатном формате индивидуальные консультации в стенах школ для учеников 6, 7, 8 и 10 классов. При этом в одной группе могут находиться не более 5 человек.

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