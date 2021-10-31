В начале ноября в Казахстане планируется пилотный запуск портала Российского детского университета

МОСКВА. 30 ОКТЯБРЯ - Россотрудничество приступило к созданию Российского детского университета в странах СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Это первый российский системный образовательный проект, ориентированный на детей и подростков ближнего зарубежья и рассчитанный на два года, сообщает пресс-служба Юго-Западного государственного университета, который и выступил разработчиком проекта.
Детский университет не претендует на то, чтобы заменить детям школу; его задача - убедить детей в том, что наука - это очень интересно и увлекательно. Специализация университета - естественнонаучные и технические дисциплины", - отметили разработчики проекта.
Онлайн-формат позволит привлечь к обучению три возрастные группы юных студентов: 7-9 лет, 9-11 лет и 12-14 лет. Как и в зарубежных детских университетах, основу преподавательского корпуса составят университетские профессора, способные доступно и интересно рассказывать детям о сложных научных и технических проблемах.
На первом этапе, как информирует разработчик, необходимо создать основной инструмент Российского детского университета - портал в сети Интернет, не только содержащий российские базы знаний, справочные материалы к занятиям, ответы на наиболее интересные вопросы детей-студентов, но и обеспечивающий оперативную связь преподавателей со студентами. Пилотный запуск портала в опытную эксплуатацию планируется 5-7 ноября текущего года в Казахстане и Кыргызстане.
Как сообщает пресс-служба разработчика, главной целью проекта является продвижение российского образования за рубежом, создание условий для ранней целевой подготовки иностранных абитуриентов отечественных технических университетов. Рабочим языком университета станет русский язык.
Как сообщалось ранее, в России обучаются порядка 59 тыс. студентов из Казахстана - каждый пятый студент.