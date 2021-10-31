В начале ноября в Казахстане планируется пилотный запуск портала Российского детского университета

МОСКВА. 30 ОКТЯБРЯ - Россотрудничество приступило к созданию Российского детского университета в странах СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это первый российский системный образовательный проект, ориентированный на детей и подростков ближнего зарубежья и рассчитанный на два года, сообщает пресс-служба Юго-Западного государственного университета , который и выступил разработчиком проекта.

Детский университет не претендует на то, чтобы заменить детям школу; его задача - убедить детей в том, что наука - это очень интересно и увлекательно. Специализация университета - естественнонаучные и технические дисциплины", - отметили разработчики проекта.

Онлайн-формат позволит привлечь к обучению три возрастные группы юных студентов: 7-9 лет, 9-11 лет и 12-14 лет. Как и в зарубежных детских университетах, основу преподавательского корпуса составят университетские профессора, способные доступно и интересно рассказывать детям о сложных научных и технических проблемах.

На первом этапе, как информирует разработчик, необходимо создать основной инструмент Российского детского университета - портал в сети Интернет, не только содержащий российские базы знаний, справочные материалы к занятиям, ответы на наиболее интересные вопросы детей-студентов, но и обеспечивающий оперативную связь преподавателей со студентами. Пилотный запуск портала в опытную эксплуатацию планируется 5-7 ноября текущего года в Казахстане и Кыргызстане.

Как сообщает пресс-служба разработчика, главной целью проекта является продвижение российского образования за рубежом, создание условий для ранней целевой подготовки иностранных абитуриентов отечественных технических университетов. Рабочим языком университета станет русский язык.