В правила поступления в докторантуру внесены изменения - МОН РК

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НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В 2021 году изменены правила поступления на программы послевузовского образования. Теперь поступающие в докторантуру будут сдавать экзамены в компьютерном формате. В прошлом году проект был успешно апробирован при поступлении в магистратуру, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С этого года вступительный экзамен в докторантуру будет проходить в электронном формате. Претенденты будут писать эссе за компьютером, сдавать тест на готовность к обучению в докторантуре и экзамены по профилю образовательной программы.

В этом году для поступления в докторантуру предусматривается ряд новшеств. Впервые вступительный экзамен будет проходить в электронном формате на базе центров тестирования. Данный формат уже был апробирован в прошлом году на уровне магистратуры. Но это не говорит о том, что вступительные экзамены будут только в формате тестирования. Будущие докторанты будут писать эссе по темам, которые утверждают сами вузы. Итоговая оценка вступительного экзамена представляет собой совокупность баллов, полученных путем суммирования результатов оценивания эссе, теста на готовность к обучению в докторантуре и профильных экзаменов", - пояснил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Прием заявлений в докторантуру начнется 3 июля и продлится до 3 августа. Вступительные экзамены для поступления в докторантуру пройдут с 4 по 20 августа.

Подать заявление на участие в комплексном тестировании в магистратуру можно с 1 июня по 15 июля на сайте Национального центра тестирования МОН РК. Сертификат по итогам комплексного тестирования будет выдаваться в электронной форме через личный кабинет тестируемого. Комплексное тестирование в магистратуру стартует 20 июля и продлится до 10 августа. Вступительный экзамен по арабскому языку и творческие экзамены пройдут в вузах с 16 по 25 июля этого года.

Зачисление в магистратуру и докторантуру завершится 28 августа.

Кроме того, Duolingo English Test исключается из списка международных сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком при поступлении в магистратуру и докторантуру.

Стоит отметить, что сертификат, подтверждающий владение иностранным языком, является обязательным только для докторантуры. Для поступления на образовательные программы магистратуры можно представить международный сертификат либо сдать тест по иностранному языку в ходе комплексного тестирования.

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