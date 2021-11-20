В РК изменится системы финансирования грантов на получение высшего образования

Фото: Grantist.com
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook рассказал об изменении системы финансирования грантов на получение высшего образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Министр напомнил, что отечественные вузы сейчас финансируются через подушевое финансирование и присуждение грантов.
Для того, чтобы получить гранты, абитуриенты участвуют в ЕНТ. После сдачи тестирования абитуриенты подают заявление, выбирают конкретную специальность и принимают участие в конкурсе по присуждению грантов. К примеру, если на определённую специальность выделено 100 грантов, набравшие наиболее высокие баллы с учетом квот 100 абитуриентов по ранжированному списку получают грант для обучения в вузе. Став обладателем гранта, студент выбирает вуз, в котором желает обучаться, и далее выбранный вуз получает финансирование из бюджета для обучения этого студента.
Однако проблема в том, что студент, хоть и выигрывает грант, не принимает участия в самой процедуре оплаты. Фактически студент не всегда понимает, что государство оплатило его обучение в вузе благодаря успехам, достигнутым им в школе, а больше воспринимает это как бесплатное обучение. Соответственно, обучаясь "бесплатно", сложно предъявлять требования к вузу. Хотя за годы обучения каждого студента государство платит вузу в среднем около 3,5-4 миллионов тенге", - пишет Асхат Аймагамбетов.
Сам же алгоритм оплаты обучения сейчас выглядит следующим образом: с определенной периодичностью вузы отправляют списки студентов и акты для оплаты в министерство. Министерство перечисляет деньги за каждого из обучающихся студентов напрямую на счет вуза. То есть сам студент не вовлечен в эту процедуру.
Теперь же глава государства поручил изменить данную систему финансирования. Предполагается, что отныне средства будут начисляться напрямую на специальный (наподобие ЭСКРОУ) банковский счет студента, выигравшего грант, чтобы он самостоятельно платил за обучение. Таким образом, студент видит эти деньги и прямую поддержку государства, а также принимает непосредственное участие в процедуре оплаты своего обучения", - пишет глава МОН.
Он подчеркивает, что теперь студент является заказчиком услуг, а не получателем бесплатных услуг, как это казалось ранее. Соответственно как заказчик он вправе требовать предоставления качественного образования.
Разумеется, это положительно отразится на восприятии студентом мер государственной поддержки и повысит его ответственность. Другими словами, увидев расходование миллионов на обучение, студент будет более ответственно относиться как к получению знаний, так и к качеству предоставляемых услуг", - считает министр образования.
Асхат Аймагамбетов отмечает, что студент не сможет потратить бюджетные средства на иные цели, кроме оплаты вузу, в котором обучается.
Кроме того, данный механизм устраняет коррупционные риски и обеспечивает адресное и максимально прозрачное расходование бюджетных средств. Вполне ожидаемо, что эта мера также усилит конкуренцию в сфере высшего образования. Хотел бы отметить, что такие значимые поручения главы государства направлены на комплексное улучшение всей системы образования. Министерство образования и науки проведет всю необходимую работу для выполнения поставленных задач", - написал в заключение глава МОН РК.