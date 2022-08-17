В РК количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч

Для охвата молодежи профтехобразованием в текущем году госзаказ увеличен до 128 тысяч мест. По поручению главы государства количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч. В целях подготовки инженерно-технических кадров начат прием в 3 новых филиала ведущих зарубежных вузов", - проинформировал премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства.
Он подчеркнул, что к началу учебного года приняты необходимые меры по обеспечению готовности как инфраструктуры, так и учебного процесса.
Глава правительства также отметил, что все объекты образования должны быть готовы к началу учебного года на 100%. Министрам просвещения, науки и высшего образования, акимам регионов взять эти вопросы на особый контроль.
Акиматам регионов необходимо ускорить вывод систем видеонаблюдения организаций образования в центры оперативного управления органов внутренних дел. Также следует обеспечить соблюдение требований по привлечению к охране школ лицензированных организаций", - заявил он.
Алихан Смаилов поручил:
- Министерству просвещения совместно с Министерством внутренних дел рассмотреть вопрос обязательного введения в образовательную программу изучения Правил дорожного движения, привлечения к этой работе действующих инспекторов.
- акиматам регионов необходимо обеспечить 100% охват детей, нуждающихся в помощи, мерами государственной поддержки. Следует организовать школьные ярмарки и выездные автолавки в отдаленные села для реализации школьных товаров по сниженным ценам.
- Министерству торговли совместно с палатой "Атамекен" и акиматами обеспечить стабильность цен на школьные принадлежности;
- Министерству индустрии совместно с НПП "Атамекен" отработать вопрос по стоимости школьной формы;
- акиматам регионов обеспечить доставку в школы необходимого количества учебников;
- Министерству науки и высшего образования, акиматам регионов принять все меры по обеспечению иногородних студентов вузов и колледжей местами в общежитиях.