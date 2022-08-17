В РК количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч

НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для охвата молодежи профтехобразованием в текущем году госзаказ увеличен до 128 тысяч мест. По поручению главы государства количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч. В целях подготовки инженерно-технических кадров начат прием в 3 новых филиала ведущих зарубежных вузов", - проинформировал премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства.

Он подчеркнул, что к началу учебного года приняты необходимые меры по обеспечению готовности как инфраструктуры, так и учебного процесса.

Глава правительства также отметил, что все объекты образования должны быть готовы к началу учебного года на 100%. Министрам просвещения, науки и высшего образования, акимам регионов взять эти вопросы на особый контроль.

Акиматам регионов необходимо ускорить вывод систем видеонаблюдения организаций образования в центры оперативного управления органов внутренних дел. Также следует обеспечить соблюдение требований по привлечению к охране школ лицензированных организаций", - заявил он.

Алихан Смаилов поручил:



