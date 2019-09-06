В школах Акмолинской области по поддельным дипломам работали учителя начальных классов, математики, казахского языка и литературы

Кокшетау. 5 сентября. Kazakhstan Today - Прокуратурой района Биржан сал Акмолинской области выявлены фальшивые дипломы, предоставленные учителями для получения надбавок к зарплате, передает Kazakhstan Today.

В ходе работы установлено 15 фактов использования поддельных дипломов. Так, педагогические работники, имеющие среднее специальное образование, в разные периоды предоставляли в общеобразовательные школы района фальшивые дипломы о высшем образовании с целью получения надбавок к должностным окладам. Уроки с поддельными дипломами проводили учителя начальных классов, казахского языка и литературы, физкультуры, математики и труда", - сообщили в пресс-службе ведомства.

За использование заведомо подложного документа в отношении 15 учителей возбуждены уголовные дела. С учетом признания вины и раскаяния судом каждому педагогу назначено наказание в виде штрафа в размере 10 МРП (25 250 тенге).





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