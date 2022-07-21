В школах Казахстана планируют продлить учебный год на две недели

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Министерство просвещения Республики Казахстан разработало проект приказа "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования". Документ опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Проект приказа определяет начало, продолжительность и каникулярный период в 2022-2023 учебном году в организациях среднего образования. Увеличение продолжительности учебного года путем добавления дополнительных двух учебных недель создаст возможность сокращения количества уроков в день, снижения интенсивности изучения "сложных" тем, организации образовательного процесса на принципах развивающего обучения. Сокращение количества каникулярных дней в летний период снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год, сокращение правонарушений, снижение переутомляемости и заболеваемости обучающихся", - говорится в пояснительной записке к документу.
Предлагается определить следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:
1) начало 2022-2023 учебного года - 1 сентября 2022 года;
2) продолжительность учебного года в 1-х классах - 35 учебных недель, во 2-11-х (12-х) классах - 36 учебных недель;
3) каникулярные периоды в течение учебного года:
в 1-11-х (12-х) классах: осенние - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно), зимние - 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно), весенние - 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно);
в 1-х классах: дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).
Приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.