В школах Казахстана введена пятидневная рабочая неделя

АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Опубликован приказ министра просвещения Республики Казахстан от 27 сентября 2022 года № 410 о внесении изменений в приказ от 21 апреля 2020 года № 153 "Об утверждении Правил определения особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагога", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В организациях дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, кроме организаций среднего образования, работающих в режиме трехсменного обучения и с дефицитом ученических мест, технического и профессионального, послесреднего образования устанавливается пятидневная рабочая неделя", - говорится в документе.
Сообщается, что для педагогов, работающих в режиме пятидневной рабочей недели, выходными днями являются суббота и воскресенье. Для педагогов, работающих в режиме шестидневной рабочей недели в организациях среднего образования с трехсменным обучением и с дефицитом ученических мест, выходным днем является воскресенье. Для педагогов дошкольных организаций, реализующих образовательные услуги по программам дополнительного образования на договорной основе для воспитанников, режим рабочего времени и отдыха устанавливается правилами внутреннего распорядка.
Выходные и нерабочие праздничные дни для педагогов устанавливаются в зависимости от режима работы организации образования с учетом учебной нагрузки и графика сменности учебных занятий. Для педагогов организаций образования, в которых предусматривается круглосуточное пребывание обучающихся и воспитанников, пребывание в течение определенного времени, сезона, в зависимости от типа и вида организации образования, сменности учебных занятий и графика работы устанавливается рабочее время с учетом предоставления междусменного отдыха в объеме не менее 12 часов", - отмечается в приказе.
Приказ введен в действие.