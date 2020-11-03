В следующем году первоклассники будут заниматься по новым "Алiппе" и "Букварю"

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Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - В 2021 году для первоклассников введут вновь разработанные учебники "Букварь" и "Алiппе", передает Kazakhstan Today.

Учебник "Аліппе", разработанный на основе методики Ахмета Байтурсынова, планируется внедрить в учебный процесс с 2021-2022 учебного года, сообщила на брифинге в СЦК вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

В настоящее время работа в этом направлении ведётся полным ходом. МОН утвердило перечень пилотных школ, которые будут проводить апробацию. По её словам, в связи со всеми этапами разработки учебника будет проведена полная экспертиза.

Содержание "Аліппе" основано на методике А. Байтурсынова. Полностью поддержана всеми учителями, учёными в рабочей группе. Было показано, что данная система используется с учётом требований, предъявляемых учащимися к обучению чтению, в том числе с учётом последовательности букв, звуков, частоты применения. Учтены конкретные требования современной педагогики, разработана основа данной учебной программы", - сказала вице-министр.

По словам спикера, обучение по "Аліппе" пройдёт в три этапа. Первый - "период до алфавита", второй - "период алфавита" и третий охватывает "период после алфавита". Первые два этапа реализуются по учебнику, а третий будут изучать по учебнику "Ана тілі".

В период разработки "Аліппе" параллельно велась работа в русскоязычной рабочей группе над "Букварем". По словам Кариновой, в содержательной части разницы между учебниками нет.

У нас есть школы с казахским языком обучения, есть школы и с русским языком обучения. Поэтому "Аліппе" и "Букварь" единообразные учебники. Работа, проведенная рабочими группами, была направлена на то, чтобы скоординировать эти два учебника, в первую очередь по содержательной части. Содержание учебников должно охватывать реалии современной жизни, в которой Казахстан должен быть представлен как наша Родина. Поэтому, содержательно "Аліппе" и "Букварь" будут идти в одном направлении. Также, как и в "Аліппе", в "Букваре" будет учитываться порядок букв и звуков, и, в первую очередь, частотность использования звуков и букв в слогах, словосочетаниях и так далее. Этот принцип также положен в разработку обоих учебников. Периоды, обозначенные также одинаково в двух учебниках - это "добукварный период", "букварный период" и "послебукварный период", - объяснила вице-министр.

Таким образом, во втором полугодии после "Букваря" дети продолжат обучение по учебнику "Обучение грамоте".

Учёные-практики пришли к такому единому мнению в ходе заседаний рабочих групп и многочисленных обсуждений", - резюмировала Каринова.

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