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В связи с морозами учеников начальных классов в Нур-Султане перевели на дистанционку

24.01.2022, 08:38 8746
НУР-СУЛТАН. 24 ЯНВАРЯ - В связи с погодными условиями учеников начальных классов в Нур-Султане перевели на дистанционный формат обучения.
 
Как сообщили в управлении образования Нур-Султана, "24 января 2022 года в связи с понижением температуры воздуха учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения".
 
По данным РГП "Казгидромет", в столице сегодня днем температура воздуха составит -12-14 градусов, скорость ветра - 1-6 метров в секунду.
 
 

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Январское ЕНТ стартовало в Казахстане

25.01.2022, 12:51 1716
Январское ЕНТ стартовало в Казахстане
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Январское Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане. Для участия в тестировании подано около 104 тысяч заявлений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, тестирование продлится до 22 февраля 2022 года.
 

Выпускникам с особыми образовательными потребностями в 2022 году будет предоставлено дополнительное время. Абитуриенты с нарушением зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата получат, помимо основных 240 минут, еще 40 минут дополнительно для выполнения заданий тестирования. То есть они могут сдавать ЕНТ дольше, чем остальные - в течение 4 часов 40 минут. Кроме того, внесены изменения и по содержанию заданий для особенных абитуриентов. Для них разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем. Такие изменения существенно облегчат сдачу ЕНТ претендентам с особыми образовательными потребностями", - отметил директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емельбаев. 

 
Сообщается, что тестирование будет проводиться по принципу "1 компьютер - 2 камеры - 1 тестируемый". На рабочем месте поступающего, помимо основной камеры, будет установлена дополнительная фронтальная веб-камера для записи звука и фиксации движений тестируемого. 
 
Количество предметов остается прежним - три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий - 120. Из них по истории Казахстана - 15, по математической грамотности - 15, по грамотности чтения - 20, по 35 заданий по двум профильным предметам. Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Максимальное количество баллов - 140. 
 
Ранее проведение ЕНТ планировалось в период с 10 января по 10 февраля. Однако в связи с введением в стране режима чрезвычайного положения сроки были перенесены. По мере необходимости были введены дополнительные дни тестирования.
 

В Казахстане студенческие стипендии вырастут на 20%

24.01.2022, 16:48 5806
В Казахстане студенческие стипендии вырастут на 20%
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 24 ЯНВАРЯ - С 1 сентября 2022 года стипендия казахстанских студентов повысится на 20%, магистрантов и докторантов - на 15%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Студенты, обучающиеся по педагогическому направлению подготовки, начнут получать более 58 тыс. тенге, по другим направлениям - порядка 37 тыс. тенге. Стипендия магистрантов увеличится до 86 987 тенге, докторантов - до 195 тыс. тенге", - сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

 
Напомним, в сентябре 2021 года размер стипендии бакалавров уже повысился на 20%, магистрантов и докторантов - на 15%. Таким образом, с сентября 2021 года стипендия студентов составила 31 423 тенге, магистрантов - 76 950 тенге, докторантов - 172 500 тенге.
 

Более ста тысяч детей Акмолинской области посещают кружки и секции

24.01.2022, 12:47 7191
КОКШЕТАУ. 24 ЯНВАРЯ - По информации управления образования Акмолинской области, в регионе ежегодно увеличивается количество организаций дополнительного образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Развитие творческих навыков - один из немаловажных факторов в жизни подрастающего поколения. Возможность внеурочного посещения каждым ребенком кружков и секций всегда находится на контроле руководства области, отметили в управлении внутренней политики региона. 
 

Всего 106 871 учащийся в области охвачен дополнительным образованием. 20 453 ребенка занимаются кружковой деятельностью в 51 организации - центрах внешкольной работы, домах творчества и т. д., 86 418 посещают кружки и секции при школах", - поделились в ведомстве.

 
В пресс-службе подчеркнули, что занятия для детей не прекращались и во время зимних каникул. 
 

В соответствии с концепцией о зимних каникулах управлением составлен план работы с учетом восьми направлений воспитательной работы и эпидемиологической ситуации в области. В период каникул организации дополнительного образования проводили с детьми конкурсы, турниры, интеллектуальные игры, такие как "Кыскы киял", кыскы арт-челлендж "Кыскы вернисаж", "Суретшілер шыгармаларындагы кыс", "Ертегіде конакта", квест-игры на свежем воздухе и различные формы работ в онлайн формате", - рассказали в управлении.

 
Кроме того, продолжена работа по проекту "Читающая нация" в школах Ерейментауского и Буландинского районов Кокшетау, а также города Степногорска.
 
В штатном режиме продолжается работа самого крупного объекта - ГКП на ПХВ "БолашаК сарайы" в Кокшетау, где на ежедневной основе в 111 кружках и секциях занимаются более 3000 детей. 
 

Мы всегда рады новым воспитанникам, стараемся им помочь в раскрытии потенциала и саморазвитии. За небольшой период деятельности наши ученики стали победителями в различных конкурсах и соревнованиях", - отметила директор Айнагуль Балташева.

 
В УВП добавили, что в регионе в 552 общеобразовательных школах получают знания 133 103 ученика. 
 

Программу "Болашак" переориентируем - президент РК

21.01.2022, 14:44 19971
Программу "Болашак" переориентируем - президент РК
Фото: facebook/Berik Uali.
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса высказался о необходимости переформатирования образования. Он сообщил, что программа "Болашак" будет переориентирована, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров. Нам сейчас нужно поставить образование на технические рельсы. Программу "Болашак" мы переориентируем. Будем направлять наших молодых людей на учебу, в том числе и в Россию, а может быть, в первую очередь в Россию, в известные технические вузы", - сказал Токаев.

 
Также он сообщил, что развитие в данном направлении зависит от казахстанского бизнеса.
 

Вместо того, чтобы сетовать на отсутствие квалифицированных кадров, особенно по техническим специальностям, почему бы крупному бизнесу не взять шефство над колледжами, войти в их попечительские советы, брать молодежь на практику, оснащать лаборатории и мастерские. Я знаю, что есть отдельные корпорации, которые работают в данном направлении, но следует поставить это на поток", - заявил президент Казахстана.

 
 

Число образовательных грантов в этом году увеличат на пять тысяч

20.01.2022, 13:08 26991
Число образовательных грантов в этом году увеличат на пять тысяч
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Количество грантов на обучение в вузах Казахстана увеличится в 2022 году на пять тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Общее число образовательных грантов составит 61 тысячу, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.
 

В 2021 году государственный образовательный заказ на подготовку кадров был увеличен на пять тысяч - с 51 до 56 тысяч. Новые гранты будут выделяться на востребованные и актуальные профессии", - рассказали в пресс-службе ведомства.

 
В целом, по поручению президента страны для повышения доступности высшего образования количество образовательных грантов до 2025 года поэтапно увеличится еще на 15 тысяч.
 
Напомним, при распределении образовательных грантов предусмотрены квоты для социально уязвимых категорий граждан. 
 

С 24 января организации образования будут работать в традиционном формате - МОН РК

20.01.2022, 08:31 28876
С 24 января организации образования будут работать в традиционном формате - МОН РК
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - С 24 января 2022 года организации образования во всем Казахстане будут работать в традиционном офлайн формате. Такое решение принято Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК. 
 

Дошкольные организации (детские сады) будут принимать детей по заявлениям родителей. В общеобразовательных школах до 600 учащихся - полноценное офлайн обучение. В школах с более 600 учащимися - офлайн обучение с загруженностью не более 50% от проектной мощности. В этом случае МОН рекомендует обучать в традиционном формате учеников 1-4 классов, учитывая их возрастные особенности, в соответствии с которыми детям начальных классов сложнее обучаться дистанционно", - уточнили в ведомстве.

 
По данным МОН РК, касательно учеников 5-11 классов - администрациям школ рекомендуется учитывать желание родителей обучать детей в штатном формате, организовать работу смен и подсмен, перевести обучение по некоторым предметам на дистанционный формат. 
 

Обучение во внешкольных организациях: индивидуальные занятия в полноценном офлайн формате, групповые до 15 человек - в штатном режиме, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с особыми образовательными потребностями - индивидуальные и групповые занятия до 8 человек в штатном режиме", - пояснили в министерстве.

 
Сообщается, что в колледжах и вузах страны обучение пройдет в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика - в штатном режиме, лекции - в онлайн формате.
 
 

Как будут работать объекты образования в Алматы

14.01.2022, 12:17 47896
Как будут работать объекты образования в Алматы
АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - В управлении образования Алматы рассказали о работе образовательных учреждений города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

860 дошкольных организаций (190 государственных и 670 частных) с общим охватом более 71 тысячи детей (71 538 детей от 1 до 6 лет) с 5 января временно приостановили свою работу в связи со сложившейся обстановкой в городе и принятыми мерами безопасности", - рассказала руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева.        

 
Возобновить работу детских садов планируется с 20 января, после завершения действия режима чрезвычайного положения.        
 

В обязательном порядке будет учтена эпидемиологическая ситуация в городе, поэтому не исключается, что детские сады будут работать в режиме дежурных групп", - подчеркнула глава управления в ходе брифинга.

 
В сфере среднего образования в настоящее время действуют 293 школы, при этом две новые государственные школы были открыты в декабре прошлого года в Алатауском и Наурызбайском районах и уже готовятся к организации учебного процесса. Таким образом, количество государственных школ достигло 209, частных - 84. Всего в школах обучаются свыше 302 тысяч человек (всего 302 250: в государственных - 279 857, в частных - 22 393).         
 
Глава ведомства напомнила, что с 17 января в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе школьники переходят на дистанционный формат обучения
 

Для организации учебного процесса в дистанционном формате созданы все необходимые условия. В частности, учащиеся обеспечены необходимым количеством компьютеров и ноутбуков. Кроме того, ситуация с интернетом по городу стабилизировалась, доступ школ к нему тоже обеспечен", - заверила Жылкыбаева.

 
Она подчеркнула, что по вопросам дополнительной потребности в компьютерах или ноутбуках, а также касательно интернета, родители в случае необходимости могут обратиться к первым руководителям школ либо в районные отделы образования, где им помогут решить эти вопросы.        
 

Определены также платформы для обучения (Online Mektep, Bilim Land, Microsoft Teams), помимо этого школы смогут самостоятельно выбрать платформы, которые уже ранее применяли при дистанционном обучении для удобства учащихся", - проинформировала спикер.        

 
Касательно высшего образования, глава управления сообщила, что более 73 тысяч студентов (73 719) 83 колледжей (в них 37 241 студентов) приступят к обучению с 24 января. Предусмотрен смешанный формат обучения. Лекционные занятия будут проводиться в онлайн режиме, практические занятия - офлайн по гибкому графику, с соблюдением санитарных требований.        
 

В организациях дополнительного образования, а их в городе 23, обучаются свыше 24 тысяч детей. Индивидуальные и групповые занятия до десяти человек будут проводиться офлайн, остальные - в онлайн режиме", - сообщила Жылкыбаева.        

 
Для обеспечения обратной связи с учителями и родителями в управлении образования, районных отделах образования и в каждой организации образования с начала третьей четверти будет активизирована работа нескольких call-центров. 
 

Номера телефонов call-центров будут размещены сегодня на официальных сайтах управления образования, районных отделов образования и всех организаций образования, а также в социальных сетях", - добавила она.


 

Токаев поручил к 2025 году открыть не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных вузов в Казахстане

11.01.2022, 14:28 54551
Токаев поручил к 2025 году открыть не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных вузов в Казахстане
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания в мажилисе поручил к 2025 году открыть не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как заявил президент РК, вопрос доступности высшего образования остается злободневным. 
 

Особое внимание следует уделить выделению целевых грантов для молодежи из густонаселенных регионов страны. Для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов. Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России. Считаю необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны", - отметил Токаев. 

 
По его словам, необходимо в целом изменить взгляд на образование.
 

Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла, приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров-промышленников", - подчеркнул Токаев.

 
Глава государства также поручил разработать специальную программу по привлечению педагогов.
 

Безусловным приоритетом является обеспечение доступа к качественному образованию. Это важнейший фактор развития всего общества. Как бы мы ни обеспечивали школы материально, без хороших учителей поднять качество образования невозможно... Поэтому я поручаю разработать специальную программу привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, где есть дефицит учителей", - добавил президент.

 

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