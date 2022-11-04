Возможность выбора учебников и методических пособий появится у казахстанских педагогов

Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет дошкольного и среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан разработал проект приказа "Об утверждении правил выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования".
Согласно тексту документа, целью проекта приказа является утверждение правил выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования.
В республике в одобренный перечень учебников и УМК для организаций среднего образования входят более 700 учебников для 1-11-х классов. В среднем во 2-х, 5-11-х классах по каждому предмету имеется по 2-3 альтернативных учебника. Выбор осуществляют порядка 380 тысяч педагогов из 7,5 тысячи школ по всей стране. Без автоматизации процессов выбора и заказа учебных изданий эффективное и своевременное проведение мониторинга крайне затруднительно и неэффективно", - отметили разработчики.
Подчеркивается, что необходимость принятия проекта настоящего приказа связана с ознакомлением педагогов государственных организаций образования с альтернативной учебной литературой, включаемой в учебный процесс, ее особенностями и повышением прозрачности процесса выбора учителями альтернативных учебников.
Также проектом предусмотрено внедрение порядка выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в том числе:
- Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 "Об образовании";
- приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 216 "Об утверждении перечня учебников для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме";
- приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 29 июля 2020 года № 324 "О внесении изменения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 91 "Об утверждении правил обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования".
Указанный нормативно-правовой акт не предусматривает ужесточения регулирования. В этой связи проведение анализа регуляторного воздействия не требуется", - добавили разработчики.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".