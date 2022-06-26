Выпуск более трехсот офицеров и сержантов состоялся сегодня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - В Казахстане прошли торжественные церемонии вручения дипломов военным курсантам. Военные учебные заведения окончили свыше трехсот молодых специалистов, которым присвоены воинские звания "лейтенант" и "младший сержант", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Выпуски прошли в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи в Алматы, в военном колледже имени Шокана Уалиханова в Щучинске и в Военном институте Сил воздушной обороны в Актобе, сообщает Минобороны РК.
Из 122 молодых лейтенантов института троим вручены дипломы с отличием.
Вы сегодня удостоились высокой чести получить офицерские погоны, дипломы и нагрудные знаки об окончании института. Мы на вас возлагаем большие надежды и верим, что вы достойно будете нести почетное звание офицера казахстанской армии", - заявил принимавший участие в церемонии заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.
В тот же день дипломы о среднем специальном образовании получили 187 выпускников военного колледжа имени Шокана Уалиханова. Тринадцать из них получили диплом с отличием. В ближайшее время выпускники приступят к выполнению обязанностей в войсках на должностях младшего командного состава.
Первый выпуск военных интернов также прошел в Военном институте Сил воздушной обороны Актобе.
15 молодых офицеров медицинской службы, которые в ближайшее время пополнят ряды Вооруженных сил, получили дипломы и свидетельства о присвоении квалификации врач общей практики, хирург и терапевт.
Это первый выпуск военных интернов медицинского факультета, созданного в 2016 году на базе военного летного института. Лейтенанты медицинской службы проходили обучение по типовой профессиональной учебной программе интернатуры Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова. Интерны проходили клиническую практику в медицинских учреждениях города Актобе", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сегодня в военном летном институте по программе военной интернатуры обучаются 23 офицера медицинской службы, 12 курсантов-медиков проходят обучение по начальной академической программе. Также в этом году военный вуз готов принять на обучение 25 будущих военных врачей.