Январское ЕНТ стартовало в Казахстане

На участие в тестировании было подано около 125 тысяч заявлений

Фото: instagram/ruslan_yemelbayev

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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - 10 января началось январское Единое национальное тестирование, которое продлится до 10 февраля, сообщили в Национальном центре тестирования МНВО РК.





На участие в тестировании было подано около 125 тысяч заявлений. Прием заявок осуществлялся на сайте наццентра с 20 декабря по 6 января.





В январском ЕНТ участвуют условно зачисленные в вуз студенты, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также выпускники школ для поступления в вуз на платной основе по желанию", - пояснили в ведомстве.





При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена. По истории Казахстана участники выполняют 20 заданий, по грамотности чтения - 15, по математической грамотности - 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Всего 120 вопросов. Максимальное количество баллов - 140. Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Также сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.





В наццентре отметили сокращение количества дистракторов - вариантов ответов. В тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырех, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) количество вариантов с восьми до шести.





Начиная с январского ЕНТ желающие поступить на группы образовательных программ "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии", "Информационная безопасность" сдают ЕНТ по комбинации "математика-информатика".





Во время тестирования для всех абитуриентов на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и растворимости солей. Также участникам ЕНТ разрешается приносить с собой ручку, воду и шоколад", - добавили в пресс-службе.