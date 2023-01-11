10.01.2023, 11:21 9576
Январское ЕНТ стартовало в Казахстане
На участие в тестировании было подано около 125 тысяч заявлений
Фото: instagram/ruslan_yemelbayev
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - 10 января началось январское Единое национальное тестирование, которое продлится до 10 февраля, сообщили в Национальном центре тестирования МНВО РК.
На участие в тестировании было подано около 125 тысяч заявлений. Прием заявок осуществлялся на сайте наццентра с 20 декабря по 6 января.
В январском ЕНТ участвуют условно зачисленные в вуз студенты, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также выпускники школ для поступления в вуз на платной основе по желанию", - пояснили в ведомстве.
При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена. По истории Казахстана участники выполняют 20 заданий, по грамотности чтения - 15, по математической грамотности - 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Всего 120 вопросов. Максимальное количество баллов - 140. Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Также сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.
В наццентре отметили сокращение количества дистракторов - вариантов ответов. В тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырех, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) количество вариантов с восьми до шести.
Начиная с январского ЕНТ желающие поступить на группы образовательных программ "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии", "Информационная безопасность" сдают ЕНТ по комбинации "математика-информатика".
Во время тестирования для всех абитуриентов на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и растворимости солей. Также участникам ЕНТ разрешается приносить с собой ручку, воду и шоколад", - добавили в пресс-службе.
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10.01.2023, 17:09 6836
Кардиганы и поло: казахстанским школьникам разрешили более свободную форму
Фото: МИИР РК
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанским школьникам расширили вариации классической школьной формы.
Наряду с действующей школьной формой, которая включает в себя пиджак, жилет, брюки, юбку, рубашку, блузку, учащимся предоставляется возможность заменить пиджаки и жакеты на трикотажные кофты/кардиганы на пуговицах или замке, а также заменить привычные рубашки на рубашки поло. При этом цвет, фасон и другие детали должны быть согласованы с администрацией школы", - сообщили в Министерстве просвещения.
Это стало возможным благодаря дополнениям, которые Министерство просвещения внесло в приказ от 30 декабря.
Требования к школьной форме не меняются. Речь идет только о дополнении и предоставлении возможности выбора. Ранее родители обращались с просьбой рассмотреть такую возможность, считая, что это более комфортно и практично для детей, поскольку не всем детям удобно носить официальные костюмы во время занятий. Поэтому в качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде", - сообщили в ведомстве.
Решение будет приниматься коллегиально администрацией школы, попечительским советом и школьным самоуправлением. Эти дополнения инициируются заранее, чтобы в следующем году у школ было достаточно времени для принятия решений.
Это не значит, что школы должны в обязательном порядке пересмотреть утвержденные требования. Это только дополнительная возможность и опция, которую можно использовать в случае необходимости", - сообщила председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.
В Минпросвещения еще раз напомнили, что родители самостоятельны в выборе производителя и приобретения школьной формы.
06.01.2023, 16:33 37231
Базовое финансирование научных институтов планируют вернуть в Казахстане
Фото: primeminister.kz
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены вернуть базовое финансирование научных институтов. О планируемых поправках в закон "О науке" рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
Мы приняли очень серьезные шаги по повышению статуса ученых. Так, мы возвращаем базовое финансирование наших институтов. Теперь 12 институтам, которые занимаются фундаментальной наукой, возвращено прямое финансирование. Чтобы ученые не бегали, не искали финансирования, не ждали результатов грантов, а получали стабильное ежегодное финансирование на продолжение своих исследований", - цитирует zakon.kz Саясата Нурбека.
По его словам, также предусмотрены повышение заработной платы ученых и отдельные выплаты.
На 70% повышены зарплаты ученым. 1200 наших ведущих ученых сейчас получают 70% прибавку к зарплате. Если в среднем зарплата у нас на начало прошлого года была порядка 152 тысяч тенге, то к концу прошлого года подняли до 252 тыс. тенге. Максимальную зарплату нашим ученым мы подняли до 1,5 млн тенге с учетом грантов, статуса и так далее. Отдельно у нас прорабатывается пакет социальной поддержки ученых", - отметил министр.
Он уточнил, что сотрудники НИИ и вузов, которые имеют ученые степени, либо публикации, будут получать дифференцированно дополнительные надбавки. Сейчас таких персонализированных надбавок пока еще нет.
Кроме того, вышедшим на пенсию ученым хотят дополнительно рассмотреть надбавки за научные достижения, а академиков и членов их семей - перевести на дополнительное медицинское обслуживание.
Мы хотим, чтобы ученые видели и чувствовали, что есть хорошая господдержка. Очень серьезно уже проработан проект закона. Уже до конца этого созыва, до марта, мы планируем этот законодательный пакет принять", - сказал он.
В планах также увеличение финансирования науки и предоставление преференций для некоторых компаний.
В этом проекте закона предусмотрены очень серьезные преференции - налоговые, инвестиционные, бюджетные для тех компаний, которые будут выходить и финансировать научные проекты", - проинформировал Саясат Нурбек.
Напомним, для стимулирования и поощрения ученых будет продолжена практика присуждения 50 премий "Лучший научный работник" в размере 2 000 МРП. Ученых, внесших значимый вклад в развитие науки и техники, также будут поощрять посредством государственных научных стипендий и премий.
Ранее Национальной академии наук вернули государственный статус.
06.01.2023, 16:08 37666
Зарплата казахстанских учителей и воспитателей увеличилась на 25%
Также предусмотрена доплата учителям физкультуры за проведение дополнительных спортивных секций во внеурочное время
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2023 года заработная плата казахстанских воспитателей детских садов, учителей школ, преподавателей колледжей, методистов, педагогов дополнительного образования увеличилась на 25%, сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан.
Благодаря поддержке президента ежегодно повышается заработная плата учителей. Кроме того, установлены доплаты, которые также увеличиваются. Это доплаты за квалификационную категорию, за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство, за работу в условиях обновленного содержания и наставничество. Повышение заработной платы педагогов дает свои результаты", - отметил министр просвещения РК Гани Бейсембаев.
Он также подчеркнул, что в профессию стали приходить лучшие выпускники вузов и обладатели знака "Алтын белгі". Это в дальнейшем лучшим образом отразится на обучении детей.
В министерстве напомнили, что предусмотрена доплата учителям физкультуры за проведение дополнительных спортивных секций во внеурочное время. С сентября этого года установлена доплата в размере 150% от должностного оклада и педагогам, которые были привлечены в регионы с нехваткой кадров.
Отмечается, что заработная плата педагогов исчисляется в зависимости от уровня образования, наличия квалификации, стажа работы, учебной нагрузки, наличия степени магистра и других доплат.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата учителей в Алматы в 2023 году вырастет до 320 тысяч тенге.
28.12.2022, 08:59 87951
Стипендию "Болашак" присудили свыше 170 казахстанцам
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает пресс-служба Акорды.
Решением Республиканской комиссии стипендия "Болашак" присуждена 178 казахстанцам, которые пройдут обучение в магистратуре, докторантуре, резидентуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира", - проинформировали в пресс-службе.
Также в ходе заседания были обсуждены вопросы исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы "Болашак".
В рамках поручения главы государства преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям инженерно-технического профиля.
По итогам заседания государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин дал конкретные поручения по дальнейшей реализации международной стипендии "Болашак".
Ранее сообщалось, что для претендентов на стипендию "Болашак" введут новый вид тестирования на знание госязыка.
24.12.2022, 16:28 105536
Правила профилактики буллинга детей приняли в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан приняли правила профилактики буллинга детей. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана.
В начале декабря сообщалось, что Минпросвещения подготовило проект правил профилактики травли (буллинга) ребенка.
Согласно предлагаемым правилам, администрация организации образования обеспечивает деятельность по профилактике и предупреждению травли (буллинга) ребенка и создает условия в образовательной среде, направленные на формирование уважения прав и интересов участников образовательного процесса, культуры нулевой терпимости к травле (буллингу) ребенка.
Также по согласованию с администрацией организации образования к работе по профилактике травли (буллинга) ребенка привлекаются представители родительской общественности, заинтересованных государственных органов и организаций, неправительственных организаций, деятельность которых не противоречит защите прав участников образовательного процесса.
Информация о травле (буллинге) ребенка отправляется в местный исполнительный орган либо в организацию образования, информация регистрируется в журнале учета информации о травле.
При поступлении информации о травле (буллинге) ребенка в организацию образования заместитель руководителя организации образования по воспитательной работе:
1) формирует первичную информацию об участниках травли (буллинга) ребенка со дня поступления информации, включающую:
- фамилию, имя, отчество (при его наличии) ребенка (членов семьи);
- место проживания;
- общую характеристику ребенка по месту учебы;
- письменное пояснение классного руководителя, куратора, участников травли (буллинга) ребенка (педагога) и (или) законных представителей ребенка;
2) в течение одного рабочего дня после поступления информации с привлечением классного руководителя, педагога-психолога проводит беседу с ребенком, подвергшимся травле (буллингу), а также с инициатором/зачинщиком травли (буллинга) и их законными представителями;
3) принимает меры по мирному урегулированию конфликта, связанного с травлей (буллинга) ребенка;
4) при наличии медицинских показаний содействует оказанию медицинской помощи детям, пострадавшим от травли (буллинга), в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи;
5) в течение одного рабочего дня после проведения беседы передает информацию о результатах проведенной работы руководителю организации образования.
Травля ребенка со стороны педагога организаций образования в отношении ребенка (детей) в период учебно-воспитательного процесса рассматривается советом по педагогической этике.
Ранее сообщалось, что президент подписал закон о кибербуллинге.
21.12.2022, 21:00 119061
На увеличение зарплаты казахстанских учителей в 2022 году выделили 1,2 трлн тенге
Из этой суммы педагогам дошкольного образования направили 121,5 млрд тенге
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из республиканского бюджета на увеличение зарплаты казахстанских учителей в 2022 году направили 1,2 триллиона тенге, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.
По данным ведомства, из этой суммы педагогам дошкольного образования направили 121,5 млрд тенге, среднего образования - 1,04 трлн тенге, технического и профессионального образования - 39,8 млрд тенге.
По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева заработная плата педагогов с января 2020 года ежегодно повышается на 25%. В январе 2021 и 2022 годов их оплата труда также увеличилась еще на 25%. Соответственно из года в год увеличиваются объемы средств, выделяемые на повышение зарплаты работников организаций образования: воспитателей, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования", - проинформировал директор департамента бюджетного планирования Министерства просвещения Республики Казахстан Галымжан Молдаш.
Если в этом году на увеличение зарплаты педагогов и надбавки было выделено 1,2 трлн тенге, то в 2021 году на эти цели выделяли около 740 миллиардов тенге.
Если сравнить 2020 и 2022 год, то сумма средств, выделяемых из республиканского бюджета на увеличение оплаты труда педагогов и выплату им надбавок, возросла в 3 раза", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата учителей в Алматы в 2023 году вырастет до 320 тысяч тенге.
21.12.2022, 13:08 121641
В Алматы с 2023 года стартует проект "Школьный автобус" для 7,7 тысячи детей
Фото: Depositphotos
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Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 2023 года стартует проект "Школьный автобус" для 7,7 тысячи детей в 29 школах 8 районов города, сообщила заместитель акима города Алматы Асем Нусупова, выступая на площадке региональной службы коммуникаций.
По ее словам, одним из волнующих горожан вопросов является загруженный трафик.
В связи с этим и в целях повышения комфорта и безопасности перевозки школьников в Алматы с 2023 года стартует проект "Школьный автобус" для 7,7 тысячи детей", - сообщила она.
Кроме того, важным приоритетом, по ее словам, является благополучие и безопасность детей. Родители должны быть уверены, что их дети учатся в безопасных школах.
Со следующего года в школах будет внедрена комплексная система безопасности, оснащенная "тревожными кнопками", пропускной системой (турникеты), системой пожарной безопасности, камерами видеонаблюдения, которые будут интегрированы с центрами оперативного управления полиции. Данный проект мы планируем профинансировать в рамках трехлетней сервисной модели с общим объемом финансирования в размере 4,9 млрд тенге. В проекте бюджета на 2023 год на эти цели заложено 1,6 млрд тенге", - добавила Нусупова.
Также, по ее словам, до 2025 года все государственные школы будут обеспечены предметными кабинетами нового поколения физики, химии, биологии, информатики и робототехники. Только в 2023 году будут приобретены 168 кабинетов новой модификаций, на эти цели выделены 2,1 млрд тенге из местного бюджета.
16.12.2022, 14:57 146206
В Астане презентовали пилотный проект единой школьной формы
Фото: МИИР РК
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Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане презентовали пилотный проект единой школьной формы для казахстанских детей, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Отечественные предприятия легкой промышленности представили свою продукцию в рамках пилотного проекта по внедрению единой школьной формы", - проинформировали в ведомстве.
Ранее в Министерстве просвещения Казахстана предлагали обсудить новые требования к школьной форме.
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