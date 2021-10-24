Язык - универсальный ключ, способный проложить путь к взаимопониманию - Чжан Сяо

НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - На публичное обсуждение до 3 ноября размещена Концепция развития образования Республики Казахстан до 2025 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В документе отмечается, что в многонациональном, многоконфессиональном и во многом традиционном казахстанском обществе сохранены и продолжают культивироваться такие ценности, как уважение к старшим, гостеприимство, толерантность, стремление к обучению, почитание национальных традиций и обычаев. При этом современных казахстанцев отличает открытость к миру, новым идеям и технологиям.

Согласно PISA-2018, 76% казахстанских 15-летних подростков уважают людей других культур и относятся к ним как к равным, а 68% хотят узнать о том, как живут люди в других странах. В онлайн-опросе ООН о значимости Целей устойчивого развития казахстанцы отметили образование (73%), здоровье и благополучие (60%), достойную работу и экономический рост (49%) в качестве топ-3 приоритета.

По опросу директоров школ и колледжей родители казахстанских обучающихся по сравнению с респондентами развитых стран в большей степени вовлечены в поддержку школьных инициатив. Более половины родителей РК участвуют в школьном самоуправлении и выступают волонтерами в проведении внешкольных мероприятий, в то время как в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) их доля не достигает 20%.

Согласно ответам директоров, казахстанские школьники считаются наиболее дисциплинированными на уроках (прилежность, тишина, порядок, организованность). Большинство школьников легко находят друзей, считают себя частью школьного сообщества, не испытывают чувство одиночества и неловкости в стенах школы.

В системе дошкольного, среднего, технического и профессионального образования привычной является практика заключения обязательных договоров между родителями и организациями с целью регламентации их прав и обязанностей. Тем не менее взаимодействие "учитель - ученик - родитель" продолжает носить претензионный характер, имеются различия в понимании обоюдных обязанностей по обучению и воспитанию ребенка, отсутствуют протоколы действий заинтересованных лиц при выявлении фактов домашнего насилия, буллинга и других нежелательных обстоятельств.

Особую роль в формировании благоприятной школьной среды играет классный руководитель. На классных руководителей возложены в основном организационно-координирующие, коммуникативные и контрольные функции. Однако широкий спектр возложенных функций и задач не позволяет эффективно выполнять воспитательную деятельность.

Вместе с тем существующие в современном обществе проблемы негативно сказываются на психологическом благополучии детей. Так, большую озабоченность вызывает кризис института семьи. В республике в течение ряда лет стабильно снижается уровень заключения браков на фоне увеличения числа разводов. Доля разводов супружеских пар за 2020 год, имеющих одного ребенка, составляет 32%, двух и более детей - 33%.

С сожалением приходится констатировать, что показатели суицида среди казахстанских подростков в возрасте 15-19 лет остаются высокими. По данным ЮНЕСКО, это 11,3 случая на 100 тыс. населения против 8,3 случая в мире). К причинам суицида относятся склонность к рискованному поведению, насилие, психологические травмы детства, стигматизация и отсутствие ориентированных на нужды молодежи служб охраны психического здоровья и квалифицированных специалистов.

Казахстанские школьники чаще подвергаются буллингу (32%) по сравнению со своими сверстниками в странах ОЭСР (средний показатель - 23%). Согласно ЮНИСЕФ, более половины детей столкнулись со случаями виртуального насилия, пропагандой религии и суицида и положительно относятся к знакомствам в социальных сетях. В этой связи развитие социальных навыков, организация досуговой и общественной деятельности обучающихся и повышение их осведомленности о проблемах психического здоровья остается актуальной задачей.

С целью формирования активной гражданской позиции, усиления патриотического воспитания в школе расширяется охват обучающихся в общественно-значимых движениях ("Зеленая экономика", "Охрана окружающей среды", "Моя Родина, мой город/село" и др.).

Также обучающиеся вовлекаются в военно-патриотические клубы, детско-юношеские движения ("Жас кыран", "Жас Улан", "Жас Сарбаз"). В рамках Единой детско-юношеской организации "Жас Улан" активно развивается волонтерское движение, которое насчитывает порядка 3 тыс. участников.

С принятием в 2019 году Концептуальных основ воспитания в условиях реализации программы "Рухани жангыру" инициированы проекты, направленные на активное вовлечение социального окружения школ в решение злободневных проблем. Среди них: "Семья - средняя школа", "Читающая школа", "Дастур мен гурып", "Кукыктык сана - кауымга пана", "Енбек - елдін мураты", "Унем - когам куаты", "Экологическая культура с малых лет", "Когамга кызмет", "Организация психологической службы и школьных служб примирения" и "Один день из жизни школы".

Для модернизации воспитательного пространства организаций образования внедряется система воспитания и обучения на основе общечеловеческих ценностей, заложенных в Программе нравственно-духовного образования "Самопознание". Большинство родители, высказываясь о роли Программы, отметили, что она раскрывает внутренний мир ребенка (33%), формирует и развивает навыки нравственного поведения (44,7%), расширяет кругозор (12,2%).

Данные международных исследований показывают кризис читательской культуры и грамотности общества. В связи с этим по поручению президента страны К.К. Токаева запущен проект "Читающая школа". Целью проекта является приобщение учеников к регулярному чтению детской литературы и посещению школьной библиотеки, привитие потребности в систематическом чтении, повышение уровня читательской культуры обучающихся, создание условий для популяризации чтения среди обучающихся, педагогов и родителей.

Наряду с традиционными формами работы по привлечению школьников к чтению (литературно-поэтические вечера, конкурсы чтецов, книжные выставки, библиотечные уроки и др.) внедряются современные формы: литературный марафон, буккроссинги (акции "Прочитай сам, передай другому"), челленджи, виртуальные книжные выставки, буктрейлеры, создаются коворкинг-центры. Проведено 4045 мероприятий республиканского, областного, районного и внутришкольного уровней. Эффективность реализации проекта "Читающая школа" обеспечивается объединением усилий педагогических коллективов, родителей и школьных библиотекарей в повышении престижа чтения среди учащихся, в повышении читательской компетентности и грамотности школьников, в возрождении традиций семейного чтения.

Также в концепции заложено сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся в рамках формального образования.