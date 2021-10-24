Язык - универсальный ключ, способный проложить путь к взаимопониманию - Чжан Сяо

Фото: посольство КНР в РК
НУР-СУЛТАН. 23 ОКТЯБРЯ - Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо принял участие в открытии представительства клуба "Мост китайского языка" в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня большой день для казахстанско-китайских отношений. Мы здесь выполняем очень важную значимую работу - презентуем представительство клуба "Мост китайского языка" в Нур-Султане. Разрешите мне от имени посольства Китая и от себя лично поздравить общественное объединение "Дружба выпускников вузов КНР" с успехом в отборе их кандидатуры на звание представительства", - сказал посол КНР.
Он добавил, что "Мосту китайского языка" как всемирно известному проекту по распространению китайского языка и культуры уже 20 лет. За эти годы в рамках проекта привлечены 1 миллион 400 тысяч человек из более чем 150 стран мира.
Конкурс можно назвать Олимпиадой китайского языка. По мере непрерывного развития и постоянного процветания "Моста китайского языка" с каждым годом участники конкурса молодеют. Все чаще к проекту кроме студентов проявляют интерес и школьники", - отметил Чжан Сяо.
Он напомнил, что в 2008 году, когда в Пекине проходила летняя Олимпиада, был запущен первый конкурс среди учеников средней школы.
В этом году, когда мы с нетерпением ждем предстоящую зимнюю Олимпиаду в Пекине, стартовал конкурс среди учащихся начальной школы. Все это говорит о растущем интересе к китайскому языку и культуре во всем мире. Одним словом, армия китаистов набирает масштабы", - сказал посол Китая в Казахстане.
Чжан Сяо особо отметил Общественное объединение "Дружба выпускников вузов КНР", которое активно развивает свою общественно-гуманитарную деятельность и в скором времени отпразднует годовщину. За год оно сыграло позитивную роль в стимулировании молодежного обмена между Китаем и Казахстаном, а также в распространении китайского языка и культуры в Казахстане.
Несмотря на свою молодость, объединение планомерно и уверено воплощает в жизнь свою миссию, становится все более уважаемым проводником китайско-казахстанской дружбы. То, что сегодня Объединение принимает на себя обязательства как представительство "Моста китайского языка" в Нур-Султане открывает для него новый, более широкий горизонт. Уверен: и Объединение, и клуб, как два крыла, помогут казахстанско-китайским международным отношениям взлететь еще выше", - сказал посол.
Китайский дипломат добавил, что нынешняя эпидемиологическая ситуация создает ряд неудобств для полноценного развертывания деятельности и требует творческого подхода и новых форматов работы.
Выражаю надежду на то, что вы, соблюдая санитарные нормы, привлечете на свою площадку все большее количество выпускников китайских вузов, любителей китайского языка и активистов китайско-казахстанской дружбы. Ваша площадка - это и мост, и окно, и магнит. Убежден, что вы оправдаете эти ожидания. Я также надеюсь, что с созданием клуба синология в Казахстане вступит в новый период развития", - сказал Чжан Сяо.
По словам посла, он чувствует огромный и живой интерес к изучению китайского языка среди населения РК.
На встречах со мной президент Казахстана неоднократно подчеркивал важность распространения китайского языка в Казахстане, поэтому сегодня мы воплощаем в жизнь эти задачи. И Объединение, и клуб состоят из профессионалов. Ваши знания, ваш опыт обязательно найдут применение. Язык - универсальный ключ, который способен развеять существующие среди определенного слоя населения страхи и ошибочные представления и, в конце концов, проложить путь к взаимопониманию, добрососедству", - сказал посол Китая.
Он подчеркнул, что сегодня казахстанско-китайские отношения переживают наилучший период за всю историю. Взаимовыгодное сотрудничество в разных областях, несмотря на негативные последствия пандемии, набирает обороты. За девять месяцев 2021 года прирост товарооборота двух стран составил 20,8%.
Такая удивительная динамика вселяет в нас оптимизм. Мы ожидаем, что к итогам года будет поставлен новый рекорд", - сказал Чжан Сяо.
Он также добавил, что предстоящее 30-летие установления дипломатических отношений между РК и КНР и предстоящая зимняя Олимпиаду в Пекине для объединения и клуба станут хорошими поводами для мобилизации сил и организации в первую очередь к этим событиям интересных мероприятий.
И таким образом мы сможем поднять на новую ступеньку гуманитарные и общественные связи наших стран", - сказал посол КНР в РК.