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Язык - универсальный ключ, способный проложить путь к взаимопониманию - Чжан Сяо

23.10.2021, 18:12 24598
Язык - универсальный ключ, способный проложить путь к взаимопониманию - Чжан Сяо
Фото: посольство КНР в РК
НУР-СУЛТАН. 23 ОКТЯБРЯ - Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо принял участие в открытии представительства клуба "Мост китайского языка" в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня большой день для казахстанско-китайских отношений. Мы здесь выполняем очень важную значимую работу - презентуем представительство клуба "Мост китайского языка" в Нур-Султане. Разрешите мне от имени посольства Китая и от себя лично поздравить общественное объединение "Дружба выпускников вузов КНР" с успехом в отборе их кандидатуры на звание представительства", - сказал посол КНР.

 
Он добавил, что "Мосту китайского языка" как всемирно известному проекту по распространению китайского языка и культуры уже 20 лет. За эти годы в рамках проекта привлечены 1 миллион 400 тысяч человек из более чем 150 стран мира. 
 

Конкурс можно назвать Олимпиадой китайского языка. По мере непрерывного развития и постоянного процветания "Моста китайского языка" с каждым годом участники конкурса молодеют. Все чаще к проекту кроме студентов проявляют интерес и школьники", - отметил Чжан Сяо. 

 
Он напомнил, что в 2008 году, когда в Пекине проходила летняя Олимпиада, был запущен первый конкурс среди учеников средней школы. 
 

В этом году, когда мы с нетерпением ждем предстоящую зимнюю Олимпиаду в Пекине, стартовал конкурс среди учащихся начальной школы. Все это говорит о растущем интересе к китайскому языку и культуре во всем мире. Одним словом, армия китаистов набирает масштабы", - сказал посол Китая в Казахстане.

 
Чжан Сяо особо отметил Общественное объединение "Дружба выпускников вузов КНР", которое активно развивает свою общественно-гуманитарную деятельность и в скором времени отпразднует годовщину. За год оно сыграло позитивную роль в стимулировании молодежного обмена между Китаем и Казахстаном, а также в распространении китайского языка и культуры в Казахстане. 
 

Несмотря на свою молодость, объединение планомерно и уверено воплощает в жизнь свою миссию, становится все более уважаемым проводником китайско-казахстанской дружбы. То, что сегодня Объединение принимает на себя обязательства как представительство "Моста китайского языка" в Нур-Султане открывает для него новый, более широкий горизонт. Уверен: и Объединение, и клуб, как два крыла, помогут казахстанско-китайским международным отношениям взлететь еще выше", - сказал посол. 

 
Китайский дипломат добавил, что нынешняя эпидемиологическая ситуация создает ряд неудобств для полноценного развертывания деятельности и требует творческого подхода и новых форматов работы. 
 

Выражаю надежду на то, что вы, соблюдая санитарные нормы, привлечете на свою площадку все большее количество выпускников китайских вузов, любителей китайского языка и активистов китайско-казахстанской дружбы. Ваша площадка - это и мост, и окно, и магнит. Убежден, что вы оправдаете эти ожидания. Я также надеюсь, что с созданием клуба синология в Казахстане вступит в новый период развития", - сказал Чжан Сяо. 

 
По словам посла, он чувствует огромный и живой интерес к изучению китайского языка среди населения РК. 
 

На встречах со мной президент Казахстана неоднократно подчеркивал важность распространения китайского языка в Казахстане, поэтому сегодня мы воплощаем в жизнь эти задачи. И Объединение, и клуб состоят из профессионалов. Ваши знания, ваш опыт обязательно найдут применение. Язык - универсальный ключ, который способен развеять существующие среди определенного слоя населения страхи и ошибочные представления и, в конце концов, проложить путь к взаимопониманию, добрососедству", - сказал посол Китая. 

 
Он подчеркнул, что сегодня казахстанско-китайские отношения переживают наилучший период за всю историю. Взаимовыгодное сотрудничество в разных областях, несмотря на негативные последствия пандемии, набирает обороты. За девять месяцев 2021 года прирост товарооборота двух стран составил 20,8%. 
 

Такая удивительная динамика вселяет в нас оптимизм. Мы ожидаем, что к итогам года будет поставлен новый рекорд", - сказал Чжан Сяо. 

 
Он также добавил, что предстоящее 30-летие установления дипломатических отношений между РК и КНР и предстоящая зимняя Олимпиаду в Пекине для объединения и клуба станут хорошими поводами для мобилизации сил и организации в первую очередь к этим событиям интересных мероприятий. 
 

И таким образом мы сможем поднять на новую ступеньку гуманитарные и общественные связи наших стран", - сказал посол КНР в РК. 



 

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Аймагамбетов рассказал об основных направлениях нацпроекта "Качественное образование "Образованная нация"

22.10.2021, 15:55 48925
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов рассказал о ключевых направлениях национального проекта "Качественное образование "Образованная нация", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По поручению главы государства осуществлен переход от государственных программ к формату национальных проектов. В национальном проекте "Качественное образование "Образованная нация" сохранена преемственность с госпрограммой по вопросам, требующим незамедлительных решений и направленным на обеспечение потребности населения, сообщает портал primeminister.kz. 
 

Когда мы говорим о национальном проекте "Качественное образование "Образованная нация", мы должны рассматривать данный документ в целом, в совокупности с концепцией развития образования. Данный документ планируется утвердить до конца текущего года", - сказал Аймагамбетов.

 
По словам министра, согласно нацпроекту, постепенно в стране будет внедряться подушевое финансирование в полнокомплектных сельских школах, будет рассмотрен вопрос повышения оплаты труда педагогов. 
 
Нацпроект состоит из 4 основных направлений, 5 задач, 15 показателей и 26 мероприятий. 
 

Его особенностью является то, что он сконцентрирован на конкретных и самых важных задачах. Если сравнить с госпрограммой на 2016-2019 годы, то здесь почти в 10 раз меньше мероприятий. Но это не говорит о том, что проблем будет меньше решаться. Просто здесь государство концентрируется на основных достижимых и самых необходимых задачах", - отметил Аймагамбетов.

 
В частности, в нацпроекте нашли свое продолжение такие вопросы, как охват детей дошкольным воспитанием и обучением, сокращение разрыва в качестве обучения между городскими и сельскими школами, строительство школ для решения проблем дефицита ученических мест, создание безопасной и комфортной образовательной среды.
 
Отмечается, что нацпроект позволит расширить доступ к получению качественного образования.
 
Также министр сообщил, что за полтора года за нарушение прав педагогов привлечены к ответственности более 200 разных должностных лиц. Часть из них, по его данным, были уволены, часть - привлечены к административной ответственности, штрафам, а также дисциплинарной ответственности. 
 

Вот этой непримиримой позиции по исполнению статуса педагога закона о "Статусе педагога" мы будем придерживаться и впредь. Если речь идет о ситуации в городе Семее, мы свою позицию четко изложили, как только эта информация появилась, мы сначала постарались удостовериться, что эта информация соответствует действительности. И когда мы узнали, что такой вопиющий случай имел место быть, мы высказали свою позицию. Мы провели заседание, привлекли сотрудников, которые привлекали учителей к несвойственным функциям, к административной ответственности", - сказал глава Минобразования.

 
 

В Казахстане подготовили концепцию развития образования до 2025 года

21.10.2021, 18:21 72955
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - На публичное обсуждение до 3 ноября размещена Концепция развития образования Республики Казахстан до 2025 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В документе отмечается, что в многонациональном, многоконфессиональном и во многом традиционном казахстанском обществе сохранены и продолжают культивироваться такие ценности, как уважение к старшим, гостеприимство, толерантность, стремление к обучению, почитание национальных традиций и обычаев. При этом современных казахстанцев отличает открытость к миру, новым идеям и технологиям.
 
Согласно PISA-2018, 76% казахстанских 15-летних подростков уважают людей других культур и относятся к ним как к равным, а 68% хотят узнать о том, как живут люди в других странах. В онлайн-опросе ООН о значимости Целей устойчивого развития казахстанцы отметили образование (73%), здоровье и благополучие (60%), достойную работу и экономический рост (49%) в качестве топ-3 приоритета.
 
По опросу директоров школ и колледжей родители казахстанских обучающихся по сравнению с респондентами развитых стран в большей степени вовлечены в поддержку школьных инициатив. Более половины родителей РК участвуют в школьном самоуправлении и выступают волонтерами в проведении внешкольных мероприятий, в то время как в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) их доля не достигает 20%.
 
Согласно ответам директоров, казахстанские школьники считаются наиболее дисциплинированными на уроках (прилежность, тишина, порядок, организованность). Большинство школьников легко находят друзей, считают себя частью школьного сообщества, не испытывают чувство одиночества и неловкости в стенах школы.
 
В системе дошкольного, среднего, технического и профессионального образования привычной является практика заключения обязательных договоров между родителями и организациями с целью регламентации их прав и обязанностей. Тем не менее взаимодействие "учитель - ученик - родитель" продолжает носить претензионный характер, имеются различия в понимании обоюдных обязанностей по обучению и воспитанию ребенка, отсутствуют протоколы действий заинтересованных лиц при выявлении фактов домашнего насилия, буллинга и других нежелательных обстоятельств.
 
Особую роль в формировании благоприятной школьной среды играет классный руководитель. На классных руководителей возложены в основном организационно-координирующие, коммуникативные и контрольные функции. Однако широкий спектр возложенных функций и задач не позволяет эффективно выполнять воспитательную деятельность. 
 
Вместе с тем существующие в современном обществе проблемы негативно сказываются на психологическом благополучии детей. Так, большую озабоченность вызывает кризис института семьи. В республике в течение ряда лет стабильно снижается уровень заключения браков на фоне увеличения числа разводов. Доля разводов супружеских пар за 2020 год, имеющих одного ребенка, составляет 32%, двух и более детей - 33%.
 
С сожалением приходится констатировать, что показатели суицида среди казахстанских подростков в возрасте 15-19 лет остаются высокими. По данным ЮНЕСКО, это 11,3 случая на 100 тыс. населения против 8,3 случая в мире). К причинам суицида относятся склонность к рискованному поведению, насилие, психологические травмы детства, стигматизация и отсутствие ориентированных на нужды молодежи служб охраны психического здоровья и квалифицированных специалистов.
 
Казахстанские школьники чаще подвергаются буллингу (32%) по сравнению со своими сверстниками в странах ОЭСР (средний показатель - 23%). Согласно ЮНИСЕФ, более половины детей столкнулись со случаями виртуального насилия, пропагандой религии и суицида и положительно относятся к знакомствам в социальных сетях. В этой связи развитие социальных навыков, организация досуговой и общественной деятельности обучающихся и повышение их осведомленности о проблемах психического здоровья остается актуальной задачей.
 
С целью формирования активной гражданской позиции, усиления патриотического воспитания в школе расширяется охват обучающихся в общественно-значимых движениях ("Зеленая экономика", "Охрана окружающей среды", "Моя Родина, мой город/село" и др.).
 
Также обучающиеся вовлекаются в военно-патриотические клубы, детско-юношеские движения ("Жас кыран", "Жас Улан", "Жас Сарбаз"). В рамках Единой детско-юношеской организации "Жас Улан" активно развивается волонтерское движение, которое насчитывает порядка 3 тыс. участников.
 
С принятием в 2019 году Концептуальных основ воспитания в условиях реализации программы "Рухани жангыру" инициированы проекты, направленные на активное вовлечение социального окружения школ в решение злободневных проблем. Среди них: "Семья - средняя школа", "Читающая школа", "Дастур мен гурып", "Кукыктык сана - кауымга пана", "Енбек - елдін мураты", "Унем - когам куаты", "Экологическая культура с малых лет", "Когамга кызмет", "Организация психологической службы и школьных служб примирения" и "Один день из жизни школы".
 
Для модернизации воспитательного пространства организаций образования внедряется система воспитания и обучения на основе общечеловеческих ценностей, заложенных в Программе нравственно-духовного образования "Самопознание". Большинство родители, высказываясь о роли Программы, отметили, что она раскрывает внутренний мир ребенка (33%), формирует и развивает навыки нравственного поведения (44,7%), расширяет кругозор (12,2%).
 
Данные международных исследований показывают кризис читательской культуры и грамотности общества. В связи с этим по поручению президента страны К.К. Токаева запущен проект "Читающая школа". Целью проекта является приобщение учеников к регулярному чтению детской литературы и посещению школьной библиотеки, привитие потребности в систематическом чтении, повышение уровня читательской культуры обучающихся, создание условий для популяризации чтения среди обучающихся, педагогов и родителей.
 
Наряду с традиционными формами работы по привлечению школьников к чтению (литературно-поэтические вечера, конкурсы чтецов, книжные выставки, библиотечные уроки и др.) внедряются современные формы: литературный марафон, буккроссинги (акции "Прочитай сам, передай другому"), челленджи, виртуальные книжные выставки, буктрейлеры, создаются коворкинг-центры. Проведено 4045 мероприятий республиканского, областного, районного и внутришкольного уровней. Эффективность реализации проекта "Читающая школа" обеспечивается объединением усилий педагогических коллективов, родителей и школьных библиотекарей в повышении престижа чтения среди учащихся, в повышении читательской компетентности и грамотности школьников, в возрождении традиций семейного чтения.
 
Также в концепции заложено сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся в рамках формального образования.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь. 
 

Президент Казахстана считает, что детей не надо ограничивать изучением одного языка

21.10.2021, 15:01 70687
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Совета Ассамблеи народа Казахстана заявил, что детей не надо ограничивать изучением одного языка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Выпускники наших школ должны быть интегрированы в казахстанское общество, они должны быть конкурентоспособными. А для этого нужно владеть и государственным языком, и своим национальным языком, и желательно владеть русским языком. В целом, чем больше наши дети владеют различными языками, тем лучше для них. Не надо их ограничивать лишь одним языком", - заявил глава государства.

 
По его словам, действуя таким образом, "мы ограничиваем их будущее развитие, их будущую интеграцию, и лишаем их перспективы на благополучное будущее".
 
В ходе заседания Токаев дал поручение Министерству образования и науки "внимательно изучить опыт полиязычия во всем мире и перенести его на нашу национальную почву".
 
 

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