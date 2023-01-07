Зарплата казахстанских учителей и воспитателей увеличилась на 25%

Также предусмотрена доплата учителям физкультуры за проведение дополнительных спортивных секций во внеурочное время

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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2023 года заработная плата казахстанских воспитателей детских садов, учителей школ, преподавателей колледжей, методистов, педагогов дополнительного образования увеличилась на 25%, - С 1 января 2023 года заработная плата казахстанских воспитателей детских садов, учителей школ, преподавателей колледжей, методистов, педагогов дополнительного образования увеличилась на 25%, сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан.





Благодаря поддержке президента ежегодно повышается заработная плата учителей. Кроме того, установлены доплаты, которые также увеличиваются. Это доплаты за квалификационную категорию, за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство, за работу в условиях обновленного содержания и наставничество. Повышение заработной платы педагогов дает свои результаты", - отметил министр просвещения РК Гани Бейсембаев.





Он также подчеркнул, что в профессию стали приходить лучшие выпускники вузов и обладатели знака "Алтын белгі". Это в дальнейшем лучшим образом отразится на обучении детей.





В министерстве напомнили, что предусмотрена доплата учителям физкультуры за проведение дополнительных спортивных секций во внеурочное время. С сентября этого года установлена доплата в размере 150% от должностного оклада и педагогам, которые были привлечены в регионы с нехваткой кадров.





Отмечается, что заработная плата педагогов исчисляется в зависимости от уровня образования, наличия квалификации, стажа работы, учебной нагрузки, наличия степени магистра и других доплат.



