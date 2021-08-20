Защита докторских диссертаций будет проходить в прямом эфире - Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Защита докторских диссертаций будет проходить в прямом эфире. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на проходящей республиканской конференции педагогов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Все диссертации, которые защищены после 2021 года, будут находиться в открытом доступе как на сайте самого вуза, так и на сайте Центра национальных экспертиз", - сообщил министр.

По его словам, теперь по докторским диссертациям Центр также расширил перечень принимаемых по диссертациям решений. Вместо "присудить-не присудить" есть 4 варианта: "присудить", "не присудить", "отправить на повторную защиту", "отправить на доработку".

В целом, по словам Аймагамбетова, будет продолжена работа по подготовке новых научных кадров.

В следующем учебном году у нас будет создан репозиторий научных работ. Все дипломы, эссе, диссертации, курсовые будут отныне проверяться через этот репозиторий", - подчеркнул министр.

По его мнению, это позволит избежать копирования научных работ и сохранит академическую честность в научной сфере.

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