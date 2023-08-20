16.08.2023, 20:29 50816
Завершилось августовское ЕНТ: средний балл - 55
Около 56% абитуриентов набрали пороговые баллы
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Завершилось августовское ЕНТ-2023. Всего по республике в нем приняли участие более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба Национального центра тестирования.
Общие итоги:
- около 56% абитуриентов набрали пороговые баллы;
- средний балл - 55;
- максимальный балл - 125.
45 абитуриентов лишились возможности пройти тестирование в результате попытки проноса запрещенных предметов; 29 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время самого тестирования, их результаты аннулированы; подставных лиц не было выявлено.
22% тестируемых выбрали комбинацию предметов "химия - биология" и 12% - "математика - физика", наименьшее предпочтение отдали комбинации "химия - физика", ее выбрали 30 абитуриентов.
С сертификатом августовского ЕНТ абитуриенты смогут поступить в вузы на платной основе.
Напомним, августовское ЕНТ стартовало 10 августа. На участие в тестировании было принято более 17 тысяч заявлений. Около 66% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 34% - на русском, 53 человека - на английском языке.
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18.08.2023, 11:21 25106
С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 сентября в Казахстане будет увеличен размер ежемесячных государственных стипендий, сообщила пресс-служба правительства.
Размер стипендий повысят:
- студентам бакалавриата - на 20%,
- обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры - на 15%,
- студентам ТиПО - на 50%.
Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Постановлением устанавливаются следующие размеры стипендий:
- докторантам (в том числе по направлению подготовки "Здравоохранение") - 217 500 тенге;
- врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 111 579 тенге;
- магистрантам - 97 024 тенге;
- интернам - 75 890 тенге;
- студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 67 200 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", - 41 898 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, - 32 681 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования - 31 422 тенге.
Постановление вводится в действие с 1 сентября 2023 года.
Вместе с тем в рамках реализации послания главы государства со следующего месяца заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%.
Как сообщалось ранее, в Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей.
17.08.2023, 16:55 38516
В Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября студентам колледжей в Казахстане повысят стипендию на 50%.
По поручению главы государства активно ведется работа по увеличению выделения госзаказа в системе ТИПО. На сегодня выделено 133 тысячи грантов. Из них 60% было направлено на технические специальности. Также на 50% увеличится стипендия студентов колледжа с 1 сентября текущего года", - сообщили в Министерстве просвещения РК.
Как сообщалось ранее, завершилось августовское ЕНТ: средний балл - 55.
Зачисление в вузы завершится до 25 августа.
16.08.2023, 21:17 49926
Отслужившие солдаты-срочники воспользовались льготами для получения высшего образования
Фото: МО РК
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается прием документов для поступления в вузы от граждан, отслуживших этой весной срочную воинскую службу, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Проект, инициированный Министерством обороны совместно с Министерством науки и высшего образования, осуществляется в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению престижа казахстанской армии с целью мотивации граждан к срочной воинской службе через предоставление образовательных льгот.
Особые условия позволяют гражданам, отслужившим срочную воинскую службу, поступать в высшие учебные заведения без учета результатов Единого национального тестирования на платной основе в течение двух лет после возвращения из армии, а воинам, показавшим высокие результаты в боевой подготовке, дается право учиться без учета ЕНТ на безвозмездной основе за счет вуза.
Кроме того, вчерашнему солдату разрешается поступить на военную кафедру выбранного им учебного заведения без вступительных экзаменов и проходить ее на безвозмездной основе независимо от того, платно или за счет вуза он обучается.
Прошедшие армейскую школу также поступают в военные учебные заведения Министерства обороны без вступительных экзаменов. Зачисление в вузы оборонного ведомства происходит по результатам проведенного отбора в воинских частях Вооруженных сил.
В целях удобства и прозрачности отбора в Министерстве обороны внедрена цифровая платформа "Срочники 2.0", где зарегистрировано свыше сотни воинских частей Вооруженных сил, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны. В ней отображаются все срочники и их оценки за весь период службы. Система автоматически выстраивает рейтинг солдат по их итоговым оценкам и распределяет их по вузам.
В ходе онлайн-распределения солдат по вузам, проходившего в середине июня на площадке службы центральных коммуникаций, было распределено 1500 мест. При этом в конкурсном отборе участвовало 12548 солдат.
По состоянию на 16 августа документы в гражданские вузы поступили от 498 солдат весеннего призыва 2022 года. Из них 158 - на бесплатное обучение за счет вуза, 340 - на учебу на платной основе без сдачи вступительных экзаменов и результатов ЕНТ.
Прием документов для поступления в вузы осуществляется до 25 августа включительно. В военных вузах Министерства обороны также продлен прием документов до 26 августа.
Молодым людям, решившим освоить военную специальность, предоставляется уникальная возможность поступить в один из военных вузов страны.
В Военном институте Сухопутных войск по направлению менеджмент в военном деле готовят командиров мотострелковых, танковых, десантно-штурмовых, разведывательных, ракетных войск и артиллерии. По направлению логистики курсанты осваивают специальности материально-технического, тылового, продовольственного, вещевого обеспечения и ракетно-артиллерийского вооружения. Организовано также обучение по направлениям "инженерное обеспечение военного дела", "РХБ-защита в военном деле", "социальная и идеологическая работа в воинском коллективе".
В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи осуществляется подготовка специалистов по радионавигации, радиотехнике и инжинирингу, автоматизации и инфокоммуникационным технологиям, системам информационной безопасности и кибербезопасности.
Актюбинский Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова выпускает специалистов по направлениям "летная эксплуатация воздушных судов", "авиационная техника и технологии". Также на базе Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Оспанова осуществляется подготовка военных врачей.
По окончании военного вуза выпускники получат диплом о высшем образовании, им будет присвоено первое воинское звание "лейтенант".
Подробнее о том, когда будет реализован проект и на кого распространяются льготы, рассказала в ходе онлайн-брифинга советник министра обороны Айгуль Тулембаева.
15.08.2023, 13:04 65616
До сих пор не все школы соответствуют требованиям безопасности - премьер-министр
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос подготовки регионов к новому учебному году рассмотрен на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Об обеспечении безопасности на объектах образования рассказал первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.
Органами внутренних дел в плановом порядке проверены 5620 учреждений на оснащенность системой безопасности. По результатам выявлены нарушения на 2900 объектах", - сказал Марат Кожаев.
Он отметил, что нарушения касаются несоответствия стандартам видеонаблюдения, отсутствия тревожных кнопок, турникетов, лицензированной охраны.
Глава правительства подчеркнул, что недопустимо безответственное отношение к обеспечению безопасности объектов образования.
До сих пор не все объекты соответствуют требованиям безопасности. Свыше трети школ не подключены к центрам оперативного управления полиции. Эту работу надо активизировать", - сказал он.
Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что в рамках обеспечения безопасности детей проведена следующая работа. 3103 школы подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел, 2075 школ охвачены услугами лицензированных охранных агентств (рост в 1,8 раза с начала года), тревожные кнопки установлены в 3327 школах (рост в 1,9 раза). Работа в данных направлениях продолжается.
С 1 сентября в 7,7 тысячи организаций образования будут обучаться 3,9 млн детей, в числе которых 364 тысячи - первоклассники. Во исполнение поручения главы государства с этого года 1,4 млн учеников начальных классов (1-4) будут обеспечены бесплатным питанием.
К 1 сентября в республике откроют двери 52 новые школы на 65,6 тысячи мест, а до конца года - еще 102 школы на 66,4 тысячи мест. Это решит проблему 12 аварийных и 29 трехсменных школ. Кроме того, в целях создания комфортной среды в 260 школах проводится капитальный ремонт.
В то же время имеются риски несвоевременного ввода 15 школ.
Большая часть таких рисковых объектов находится в Туркестанской области и столице. Надо активизировать работу в этом направлении и обеспечить ввод новых объектов", - указал Алихан Смаилов.
По его словам, в 180 школах завершается капитальный ремонт, но и здесь имеются риски несвоевременного окончания работ. Только в Акмолинской области таких школ порядка 7, еще по 2 в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
Данным регионам необходимо принять оперативные меры для завершения ремонта. По нормам все строительные работы должны быть закончены за 2 недели до начала учебного процесса, чтобы дети пришли в чистые и проветренные помещения", - отметил премьер-министр.
Он также добавил, что до сих пор не вынесены котельные из зданий 54 школ. Есть вопросы и по модернизации школ.
Считается, что ее прошли 948 школ, однако только 290 школ оборудованы современными кабинетами робототехники, химии, биологии и физики. Но этого мало. Акиматам регионов совместно с Минпросвещения нужно обеспечить комплексную модернизацию, чтобы во всех школах появились современные предметные кабинеты. В этой работе не может быть формального подхода для отчета", - сказал Алихан Смаилов.
Вместе с тем премьер-министр напомнил, что с 1 сентября абсолютно все учащиеся начальных классов будут охвачены бесплатным питанием. А это свыше 1,4 млн детей.
В этом году малообеспеченные семьи получат не менее 40 тысяч тенге на одного ребенка для приобретения школьной одежды и канцелярских товаров. Такая помощь будет оказана почти 500 тысячам детей. Для обеспечения подвоза детей в текущем году приобретено свыше 500 новых автобусов", - отметил Алихан Смаилов.
Наряду с этим глава правительства потребовал обеспечить 100-процентный охват детей, нуждающихся в помощи, мерами государственной поддержки.
Следует организовать школьные ярмарки и выездные автолавки в отдаленные села. Акиматам, министерствам просвещения, торговли, индустрии и палате "Атамекен" проработать вопросы обеспечения стабильных приемлемых цен на учебные принадлежности и школьную форму", - сказал он.
В заключение Алихан Смаилов обозначил необходимость завершить работу по обновлению видеокамер, выводу систем видеонаблюдения в центры оперативного управления и обеспечению организаций образования лицензированной охраной.
Как сообщалось ранее, спецохрану, тревожные кнопки и турникеты введут в казахстанских школах до конца года.
14.08.2023, 10:21 78241
Всех учеников начальных классов обеспечат бесплатным питанием в школах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению главы государства с 1 сентября текущего года планируется организовать бесплатное питание для более 1,5 миллиона учащихся из малообеспеченных семей, а также обучающихся начальных классов независимо от социального статуса. Об этом сообщили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.
Стоимость бесплатного питания по республике в среднем составит 577 тенге, максимальная цена предусмотрена в городе Алматы - 800 тенге.
В предыдущих годах охват бесплатным питанием учащихся 1-4-х классов составлял 56,6%. Это школьники городов Астаны, Алматы и Шымкента, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытау, Кызылординской и Атырауской областей. В целях исполнения поручения главы государства проделана работа по обеспечению бесплатным питанием учащихся оставшихся регионов, тем самым с нового учебного года будет достигнут 100-процентный показатель", - поделилась руководитель управления Комитета по охране прав детей Дана Мактаева.
Отмечается, на сегодня министерством прорабатывается вопрос повышения качества школьного питания.
Как сообщалось ранее, 1 августа завершился прием документов для зачисления в первый класс. Казахстанцы подали 377 681 заявление, в первый класс зачислено 339 880 учащихся. 70,7% детей выбрали обучение на государственном языке. Высокие показатели по приему детей в 1-й класс зафиксированы в Шымкенте (99,3%), Павлодарской (97,6%), Восточно-Казахстанской (96,6%) областях.
10.08.2023, 12:54 107036
В Казахстане стартовало августовское ЕНТ
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
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Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сегодня стартовало августовское ЕНТ, которое продлится до 15 августа. На участие в тестировании было принято более 17 тысяч заявлений, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.
Около 66% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 34% - на русском, 53 человека - на английском языке. В первый день проведения ЕНТ экзамен сдают 4499 человека.
Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших установленный пороговый балл, с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбрали место, дату и время проведения экзамена", - пояснили в ведомстве.
На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.
Первый этап ЕНТ завершился 10 июля. Тестирование сдали 162 тысячи абитуриентов.
Позже в КНБ Казахстана заявили о незаконной деятельности отдельных работников организации, ответственной за проведение Единого национального тестирования (ЕНТ) и оценки знаний педагогов (ОЗП) в нескольких регионах Казахстана.
Имея доступ к серверному оборудованию и другим информационным ресурсам, подозреваемые лица с использованием специальных программ удалено подключались к интересующим компьютерам абитуриентов, педагогов и оказывали им содействие в получении высоких результатов тестирования за денежное вознаграждение. 19 июля 2023 года задержаны 3 основных фигуранта", - сообщили в комитете.
08.08.2023, 19:30 124961
Продление учебного года: реакция общественности
Фото: Depositphotos
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Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 8 августа в Алматы состоялась пресс-конференция, посвященная острым проблемам образования в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Депутат мажилиса, член комитета по финансам и бюджету Ирина Смирнова попросила Министерство просвещения обратить внимание на ряд аспектов. В частности, на необходимость научного обоснования и учета общественного мнения при принятии каких-либо решений.
В свою очередь представитель РОО "Казахская лига экспертов образования" Гульнар Абишева добавила, что многие реформы оказались нерезультативными.
Но на сегодня самый актуальный вопрос - продление учебного года. Нам продлили учебный процесс до 36 недель. Утверждается, что так поступили ради снижения нагрузки. Но мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что это не так. Если смотреть даже по самым сокращенным ТУПам (типовым учебным планам), в начальных классах - плюс один час. Среднее звено - плюс 1-3 часа. Это все ваши ТУПы, уважаемое министерство!" - сказала Гульнар Абишева.
Ссылаясь на международный опыт, она отметила: в мире учащиеся начальных классов в среднем занимаются 799 часов в год, ребята постарше - 913. Однако в Казахстане эти показатели при наличии 36-й учебной недели значительно выше - 841,5 и 1269 часов соответственно.
В конце июля министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что решение о продолжительности учебного года еще не принято.
Сейчас решение министерством пока окончательно не принято, но идет обсуждение, как и требовалось, с родительским сообществом. Эксперты и ученые уже приняли решение", - сказал он.
Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул.
Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.
Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.
Принятый Министерством просвещения приказ о сокращении школьных каникул вызвал бурю негодования у общественности. Еще на стадии обсуждения под документом на портале "Открытые НПА" граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа.
В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам.
В середине мая 2023 перенос последнего звонка с 25 мая на 1 июня прокомментировал экс-министр просвещения, ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.
В свою очередь министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах правительства прокомментировал возможность проводить последний звонок 25 мая.
08.08.2023, 14:14 112091
В Казахстане не утверждены четкие требования к модернизации школ - Смаилов
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы модернизации школ в малых городах, районных центрах и селах по современным стандартам, а также оснащения организаций образования оборудованием безопасности рассмотрены на заседании Республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства, сообщает сайт премьер-министра.
По словам вице-министра просвещения Едила Оспана, в текущем году модернизации подлежит 1000 школ. Это включает капитальный ремонт, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, улучшение библиотек, столовых и условий безопасности. На сегодня работы завершены в 567 школах.
Открытие еще 1000 современных предметных кабинетов по робототехнике, химии, биологии и физике планируется в этом году.
Также на начало августа камеры видеонаблюдения 74% организаций образования (школы, колледжи, дошкольные учреждения) подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел.
Лицензированной охраной обеспечено 79% организаций образования, тревожными кнопками - 78%, турникетами - 64%. Необходимые средства для проведения работ по данным направлениям выделены, акиматы регионов должны завершить их в ближайшее время", - сообщил Оспан.
На заседании премьер-министр подчеркнул, что многие дети в регионах не имеют доступа к качественному образованию. Особенно острая ситуация сложилась в Атырауской, Мангистауской, Алматинской и Туркестанской областях.
В сельских школах из-за нехватки оснащенных кабинетов многие лабораторные и практические работы по физике, химии, биологии не проводятся на должном уровне. Такие школы непривлекательны ни для педагогов, ни для учащихся", - сказал Алихан Смаилов.
По его словам, для улучшения ситуации и снижения разрыва в качестве знаний между селом и городом необходимо ежегодно модернизировать по 1000 школ. Однако Министерством просвещения не обеспечена необходимая координация по решению данных задач на местах.
Не утверждены четкие стандартизированные требования к модернизации школ. Каждая школа трактует модернизацию по-своему, как ей удобно. Вместо комплексного обновления школы отчитываются только по одному или двум видам работ: текущий ремонт, обновление столовой или библиотеки. Побелили стены - модернизация проведена, можно отчитываться. В итоге на местах ни учащиеся, ни родители, ни общественность не видят ощутимых изменений в своих школах", - указал премьер-министр.
Он отметил, что такой формальный подход не позволяет улучшать качество образования и обеспечивать комфортные условия в школах. Такое же безответственное отношение наблюдается и в части оснащения объектов образования оборудованием безопасности.
Согласно требованиям безопасности, срок хранения информации с видеокамер должен составлять не менее 30 дней, однако не во всех учреждениях это выполняется. Не ведется на постоянной основе мониторинг соблюдения требований безопасности со стороны Минпросвещения и МВД. В результате нет порядка в системе учета камер, турникетов, тревожных кнопок и их подключения к центрам оперативного управления", - сказал Смаилов.
Он поручил оперативно разработать и утвердить стандартизированные требования и контрольный механизм по комплексной модернизации объектов образования, а также до 15 августа провести полную инвентаризацию систем видеонаблюдения в государственных и частных школах.
Надо четко определить количество школ, не подлежащих подключению к центрам оперативного управления, и проработать механизм контроля безопасности в них. Тему подготовки к началу учебного года, в том числе и все эти вопросы, мы рассмотрим в ближайшее время на заседании правительства", - подытожил Алихан Смаилов.
Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев пообещал президенту оснастить все школы системой охраны.
В марте этого года премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства дал ряд поручений, направленных на усиление безопасности в школах и цифровизацию учебного процесса.
Говоря о проблемах безопасности детей в школах, премьер подчеркнул, что даже среди школ с установленным видеонаблюдением фиксируется техническое несоответствие камер для такой работы.
Порядка 1100 школ республики не подключены к центрам оперативного управления полиции. Не в полной мере соблюдается пропускной режим. В охранные предприятия зачастую привлекают неподготовленных людей. Все эти вопросы надо решать, поскольку речь идет о безопасности наших детей", - заявил Смаилов.
Напомним, в феврале в Петропавловске девятиклассник напал с топором и ножом на школьников. После инцидента заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов дал поручение всем регионам и управлениям образования провести ревизию в школах и заключить договор с лицензированной охраной.
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