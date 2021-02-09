Женщины-физики из Актобе выиграли грант на 107 млн тенге

Актобе. 8 февраля. Kazakhstan Today - Два молодых учёных в области физики Актюбинского регионального университета выиграли гранты на развитие научных проектов, передает Kazakhstan Today.

Людмила Мясникова и Нургуль Жантурина представили на конкурс МОН работы по экспериментальным исследованиям механизмов люминесценции кристаллов и спектроскопическим исследованиям функциональных материалов на основе перовскитов и гранатов, легированных лантаноидами, сообщили в Университете.

Проекты кандидата физико-математических наук, ассоциированного профессора Людмилы Мясниковой и PhD, ассоциированного профессора Нургуль Жантуриной рассчитаны на три года с общей суммой финансирования 107 млн тенге.

Людмила Мясникова занимается исследованием спектров рентгенолюминесценции, фотолюминесценции, туннельной и термостимулированной люминесценции в кристаллах KI, RbI и CsI при понижении симметрии решётки локальной деформации катионами-гомологами и упругой низкотемпературной деформации в режиме счета фотонов в широком интервале спектра и температур на спектроскопических экспериментальных установках, аналогов которым нет в Республике Казахстан.

Проект Нургуль Жантуриной направлен на синтез и дальнейшее исследование люминесцентных свойств перовскитов и гранатов, легированных лантаноидами для использования в качестве люминофоров и новых фотоэлектрических устройств.

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