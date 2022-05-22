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Золотые призеры Республиканской олимпиады среди школьников получат более 4,5 млн тенге

21.05.2022, 14:31 3416
Золотые призеры Республиканской олимпиады среди школьников получат более 4,5 млн тенге
Фото: facebook/Askhat Aimagambetov
АЛМАТЫ. 21 МАЯ - Все победители Республиканской олимпиады среди школьников получат крупное денежное вознаграждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующий указ подписал на днях президент Касым-Жомарт Токаев, сообщил в Facebook министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. 
 

В этом году призовые места присудили 920 участникам из всех регионов страны. Золото у 183 школьников, серебро у 274, бронзовые медали завоевали 463 школьника", - сообщил глава ведомства.

 
По словам министра, для максимальной честности и открытости в этом году олимпиады на всех уровнях проходили в электронном формате.
 

Школьник, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, за серебряную медаль - 1000 МРП, за бронзовую - 500 МРП", - уточнил Аймагамбетов.

 
Напомним, МРП в Казахстане на 2022 год составляет 3060 тенге. Соответственно, золотые призеры получат 4 594 500 тенге, серебряные - 3 060 000 тенге, бронзовые - 1 530 000 тенге. 
 
Единовременное вознаграждение также получат педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям. 
 

Кроме того, победителям и призерам международных олимпиад автоматически предоставляются гранты для поступления в казахстанские вузы", - подчеркнул глава МОН.

 

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Как собираются повысить привлекательность воинской службы для молодежи, рассказал Аймагамбетов

20.05.2022, 15:15 7636
Как собираются повысить привлекательность воинской службы для молодежи, рассказал Аймагамбетов
Фото: telegram/СЦК
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Вопросы военно-патриотического воспитания в школах, обучения в военных вузах страны и повышения привлекательности службы в армии обсудили на встрече министр образования и науки Асхат Аймагамбетов и министр обороны Руслан Жаксылыков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Для повышения привлекательности прохождения срочной воинской службы мы рассматриваем возможность выделения 5-процентной квоты по получению грантов для обучения в вузах гражданам, прошедшим срочную воинскую службу, а также выпускникам кадетских классов. Это более чем 3000 грантов ежегодно", - сообщил Аймагамбетов в своем telegram-канале

 
Также, по его словам, выпускников вузов предлагается освободить от 3-летней отработки гранта, если они пройдут воинскую службу. Сейчас требование по отработке предъявляется ко всем обучившимся за счет государства.
 
Также министры предлагают:
 
  • предоставлять гранты для обучения в вузах детям военнослужащих, погибших при несении воинской службы или при участии в миротворческих операциях;
  • открыть массовые онлайн-курсы для тех, кто проходит срочную воинскую службу; 
  • сделать перезачет результатов обучения солдат и через прохождение краткосрочных курсов и последующей сдачи квалификационного экзамена выдавать дипломы о получении рабочей специальности; 
  • открыть колледжи в некоторых воинских частях; 
  • оптимизировать и провести ревизию военных кафедр при вузах, провести переаттестацию их работников и принять четкие, прозрачные и честные правила приема для обучения; 
  • актуализировать учебную программу НВТП в сторону получения практикоориентированных знаний и навыков;
  • обеспечить учебные полигоны для проведения 5-дневных военно-полевых сборов и др.
 

Новый предмет появится с 1 сентября в казахстанских школах

20.05.2022, 13:24 8526
Новый предмет появится с 1 сентября в казахстанских школах
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет "Трудовое обучение", сообщил в ходе парламентских слушаний в сенате заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Известно, что трудовое воспитание имеет большое значение в воспитании подрастающего поколения. Поэтому в новом учебном году с первого класса будет вводиться предмет "Трудовое обучение". Проект предусматривает открытие теплиц при школах. Уже сегодня около 7% школ имеют этот опыт", - сообщил Тугжанов. 

 
Он также рассказал, что в новом учебном году с седьмого класса в школах впервые появятся педагоги-профориентаторы, которые будут помогать учащимся с выбором будущей профессии.
 
Ранее сообщалось, что из школьных предметов исключат самопознание.
 

В школах Казахстана устанавливают таблички с QR-кодами на веб-сайт по защите прав детей

18.05.2022, 12:23 13796
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан в рамках Года детей запустил интернет-ресурс Bala Qorgau. В школах устанавливаются специальные таблички с QR-кодом и адресом веб-сайта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Просканировав QR-код, школьники попадают на сайт Bala Qorgau, где они могут задать интересующие их вопросы. Учащиеся и родители также могут анонимно обратиться за помощью или сообщить о противоправных действиях в организациях образования. Обратившимся гарантируется анонимность", - сообщили в пресс-службе МОН РК. 

 
По данным министерства, на сегодня QR-таблички уже установлены в нескольких школах Нур-Султана и Алматы. В дальнейшем они будут установлены и в других организациях образования. Уже поступило более 100 обращений, в основном они касаются вопросов взаимоотношений детей и родителей. 
 
Сообщается, что на сайте школьники и родители могут найти советы, как быть в той или иной ситуации.
 

К примеру, ребята могут узнать, как завести новых друзей, как не попасть в плохую компанию и т.д. Вопрос можно задать как открыто, так и анонимно. Для этого необходимо оставить заявку на сайте, консультанты перезвонят и ответят на волнующие детей, родителей вопросы", - добавили в ведомстве.

 

Прием документов для присуждения стипендии "Болашак" стартует 23 мая

17.05.2022, 11:47 16571
Прием документов для присуждения стипендии "Болашак" стартует 23 мая
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - В Казахстане 23 мая стартует прием документов по международной программе "Болашак" для поступления в ведущие зарубежные вузы по программам магистратуры, докторантуры и резидентуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Заявки принимаются до 14 октября 2022 года посредством портала государственных услуг eGov.kz.
 

Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября 2022 года. Конкурсный отбор будет проходить с 30 мая по 30 ноября 2022 года", - рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

 
В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры - 60 стипендий. 
 

По поручению главы государства запущен процесс переориентирования программы "Болашак". Основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. В связи с этим количество грантов на технические и IT-специальности по программе "Болашак" увеличено до 60%. Это такие специальности, как "Инженерные системы и сети", "Авиационная и аэрокосмическая техника. Управление воздушным движением", "Аналитика больших данных", "Технология новых материалов", "Управление базами данных", "Авиационная техника и технологии", "Машиностроение", "Промышленная автоматизация" и другие", - отметил председатель правления Центра международных программ МОН РК Ануар Жангозин. 

 
Всего в этом году перечень приоритетных специальностей по программе "Болашак" предусматривает 92 специальности для академического обучения и 158 - для прохождения стажировки. По результатам анализа трендов рынка труда в этом году в перечень включены 40 новых специальностей в сфере инноваций, новых технологий, медицины, индустриальной инженерии и естественных наук. При этом 17 из них включены в уже существующие специальности путем расширения их названия. В целом перечень приоритетных специальностей расширен на 30% специальностями технической направленности.
 
Отметим, что конкурсный отбор на присуждение международной стипендии "Болашак" проходит в 3 тура: комплексное тестирование, персональное собеседование с членами независимой экспертной комиссии и рассмотрение документов на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.
 
Перечень приоритетных специальностей.
 
Список рекомендуемых вузов.

Список необходимых документов.
 
 
 

Более 40% учителей в Казахстане плохо готовятся к урокам - исследование

14.05.2022, 20:57 23661
НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов опубликовал в соцсетях результаты доклада ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) и ЮНИСЕФ по качеству образования в Восточной Европе и Центральной Азии на основе результатов PISA-2018, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всего исследование охватило 10 стран.
 
Совместный анализ ОЭСР и ЮНИСЕФ показал, что более 40% учителей недостаточно хорошо готовятся к занятиям. Стоит отметить, что это худший показатель среди исследуемых стран. При этом в 38 странах ОЭСР он находится на уровне 3%.
 
Также около 30% персонала противится изменениям и новшествам.
 
Кроме того, более 20% учителей не применяют индивидуальный подход в обучении.
 

Графики - это и есть ответы на вопросы, зачем нужен был закон "О статусе педагога", зачем необходимо было резко повышать пороговый балл для поступления на педагогические специальности, для чего мы ввели и совершенствуем новую систему аттестации и тестирования педагогов, почему мы пошли на малопопулярные меры по сдаче экзаменов уже имеющими дипломы выпускниками вузов для допуска к профессии, почему вводим систему конкурсного приема на работу и т.д. Данные подтверждают необходимость этих пусть и некомфортных, порой непопулярных, но необходимых мер", - прокомментировал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

 

Подписано соглашение между правительствами Казахстана и Турции о сотрудничестве в сфере образования

11.05.2022, 16:55 30886
Подписано соглашение между правительствами Казахстана и Турции о сотрудничестве в сфере образования
Фото: facebook/Askhat Aimagambetov
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - В рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию подписано соглашение между правительством Казахстана и правительством Турции о сотрудничестве в сфере образования. Об этом сообщил министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, данное соглашение предусматривает обмен опытом преподавателей, педагогов и руководителей организаций образования и обмен опытом по применению новых технологий в сфере образования.
 
Также предусмотрено поощрение участия обучающихся в научных и культурных проектах на взаимной основе, проведение научных исследований и конференций.
 
Кроме того, стороны договорились о развитии сотрудничества между образовательными учреждениями на основе совместных программ и о развитии сотрудничества в области молодежной политики.
 

Казахстан и Турция будут предоставлять стипендии для получения высшего и (или) послевузовского образования в своих вузах. Также в ходе визита обсудили вопросы председательства в научном совете Международной тюркской академии, которое в этом году будет передано от Турции к Казахстану", - заключил министр.

 

В Казахстане усилены требования для получения знака "Алтын белгі"

10.05.2022, 14:34 34451
В Казахстане усилены требования для получения знака "Алтын белгі"
Фото: aktobetimes.kz
НУР-СУЛТАН. 10 МАЯ - Министр образования и науки Республики Казахстан подписал приказ о внесении изменений в правила оценивания учебных достижений школьников, в приказе значительно усилены требования для получения знака "Алтын белгі", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Со следующего года на знак "Алтын белгі" смогут претендовать школьники, получившие аттестат особого образца по итогам 9 класса и имеющие по всем учебным четвертям 10-11 классов оценки "отлично", - написал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в cвоем Telegram-канале.

 
Также претенденты должны будут сдавать экзамен по математике на базе НИШ. 
 

Важно понимать, что эта мера принята исключительно для обеспечения академической честности. При этом задания будут одинаковыми и для сдающих в НИШ, и для сдающих на базе общеобразовательных школ, - пояснил министр. 

 
Он отметил, что в прошлом году выпускники получили рекордное количество знаков "Алтын белгі". Но определенная часть выпускников получили низкие баллы по результатам ЕНТ. 
 

В связи с этим для объективного и транспарентного оценивания претендентов на знак отличия один из экзаменов будет проводиться в независимой организации образования", - проинформировал Аймагамбетов.

 
В этом году выпускники сдают экзамены на базе своих школ. Заявления об отказе от знака не будут действительны. Претенденты, соответствующие действующим на сегодня требованиям, сдают итоговую аттестацию в установленном порядке. 
 

Несмотря на то что нормы вступают в силу со следующего года, в этом году будет оцениваться объективность выдачи знаков отличия по результатам ЕНТ. В связи с этим администрации школ, отделы и управления образования должны обеспечить прозрачность и объективность проведения итоговых экзаменов. По каждому случаю по итогам ЕНТ будет проведен анализ с дальнейшими выводами", - добавил глава МОН.

 

Более 400 жалоб на плохое состояние 65 школьных столовых и туалетов поступило за неделю в МОН

05.05.2022, 18:10 41411
Более 400 жалоб на плохое состояние 65 школьных столовых и туалетов поступило за неделю в МОН
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - В Министерство образования и науки за неделю поступило более 400 жалоб на плохое состояние 65 школьных туалетов и столовых в рамках акции "Балага лайык", которая проходит под лозунгом "Помоги школе стать лучше!", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Первый этап акции стартовал 27 апреля и продлится до 25 мая 2022 года. 
 

За первую неделю на наши каналы WhatsApp и Telegram поступило более 400 сообщений, фото- и видеоматериалов по 65 объектам. Больше всего обращений поступило от жителей Туркестанской, Алматинской и Карагандинской областей", - сообщили в Минобразования РК.

 
По информации ведомства, ученики и родители активно направляют информацию о несоответствиях. 
 

Мы берем в работу все поступающие обращения. Сообщается об отсутствии гигиенических средств, перегородок в санузлах, об отсутствии теплых туалетов, остывшей или невкусной еде и др. Также присылают информацию и об образцовых объектах, что, конечно, радует", - подчеркнули в МОН.

 
В ведомстве отметили, что акция проводится не для того, чтобы наказать администрацию школы, а для того, чтобы вместе улучшить условия. 
 

Поскольку финансирование школ находится в ведении акиматов, мы направляем поступающую информацию им. И на сегодня с регионами ведется необходимая работа по устранению всех замечаний", - сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Элина Паули.

 
В министерстве напомнили, что в акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций и др. Для этого в школах и колледжах дополнительно будут размещены QR-коды со ссылками на Whats App 8 700 699 04 46 и Telegram-бот.
 

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