Золотые призеры Республиканской олимпиады среди школьников получат более 4,5 млн тенге

Фото: facebook/Askhat Aimagambetov
АЛМАТЫ. 21 МАЯ - Все победители Республиканской олимпиады среди школьников получат крупное денежное вознаграждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Соответствующий указ подписал на днях президент Касым-Жомарт Токаев, сообщил в Facebook министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
В этом году призовые места присудили 920 участникам из всех регионов страны. Золото у 183 школьников, серебро у 274, бронзовые медали завоевали 463 школьника", - сообщил глава ведомства.
По словам министра, для максимальной честности и открытости в этом году олимпиады на всех уровнях проходили в электронном формате.
Школьник, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, за серебряную медаль - 1000 МРП, за бронзовую - 500 МРП", - уточнил Аймагамбетов.
Напомним, МРП в Казахстане на 2022 год составляет 3060 тенге. Соответственно, золотые призеры получат 4 594 500 тенге, серебряные - 3 060 000 тенге, бронзовые - 1 530 000 тенге.
Единовременное вознаграждение также получат педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям.
Кроме того, победителям и призерам международных олимпиад автоматически предоставляются гранты для поступления в казахстанские вузы", - подчеркнул глава МОН.