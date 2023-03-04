Цены на дизтопливо за год повысились на 16%

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Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января текущего года бензин незначительно подешевел (на несущественные 0,1% за год), в то время как дизельное топливо серьезно подорожало (сразу на 15,7% за год), передает корреспондент агентства.





Сильнее всего рост цен на дизельное топливо ударил по кошелькам жителей Атырауской области: здесь удорожание составило сразу 44,8% за год. Заметно выросли также цены в Северо-Казахстанской (плюс 39,1%) и Восточно-Казахстанской (плюс 37%) областях. В Мангистауской и Кызылординской областях, а также в Алматы цены остались на уровне прошлого года. В Улытауской области дизтопливо подешевело на 2,8%", - сообщает energyprom.kz .





За январь текущего года в стране произвели 494,1 тысячи тонн бензина - на 20,6% больше, чем в январе прошлого года. Выпуск дизельного топлива вырос на 13%, до 421,8 тысячи тонн.





В региональном разрезе больше всего бензина произвели в Шымкенте (где работает ПКОП): 196,7 тысячи тонн, плюс 14,6% за год. Вторую строчку заняла Павлодарская область (ПНХЗ): 155,1 тысячи тонн. На третьем месте расположилась Атырауская область (АНПЗ): 141,7 тысячи тонн.





По производству дизельного топлива лидирует Павлодарская область: 149,1 тысячи тонн - на 11,1% больше, чем годом ранее. Еще 148 тысяч тонн выпустили в Шымкенте и 109,4 тысячи тонн - в Атырауской области.





В целом за январь-декабрь 2022 года в стране произвели 5 млн тонн бензина и 5,4 млн тонн дизтоплива. Рост производства составил 3,1% и 8,3% соответственно.





По итогам января-декабря 2022 года местные компании обеспечили бензином местный рынок (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) практически полностью: на 99,1% против 99,97% годом ранее.





В страну завезли 43,3 тысячи тонн бензина против 1,4 тысячи тонн годом ранее. На экспорт с учетом всех законодательных ограничений в секторе отправили всего 0,5% ресурсов, или 24,2 тысячи тонн бензина, - на 76% меньше, чем годом ранее.





Реализация бензина на внутреннем рынке составила 5 млн тонн - на 5,7% больше, чем по итогам января-декабря 2021 года.





В то же время дизельным топливом местные компании обеспечили рынок на 96,8% против 93,7% годом ранее. Импорт, соответственно, сократился до 3,2%. В страну завезли 177,7 тысячи тонн дизельного топлива - на 47,2% меньше, чем в январе-декабре 2021 года.





Реализация на внутреннем рынке выросла на 7% за год, до 5,5 тысячи тонн.



