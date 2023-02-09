08.02.2023, 17:26 8326
Казахстан вводит запрет на вывоз бензина и дизтоплива за пределы страны
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вводит запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов за пределы страны, сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.
Комитет государственных доходов МФ РК доводит до сведения участников внешнеэкономической деятельности, перевозчиков, экспедиторов, таможенных представителей и других заинтересованных лиц, что в соответствии с совместным приказом "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан" вводится запрет на вывоз сроком на четыре месяца с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта: бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2710, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0)", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что совместный приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
В этой связи при осуществлении деятельности по вывозу указанных товаров за пределы Республики Казахстан просим обратить внимание на необходимость соблюдения указанного запрета", - добавили в КГД.
Напомним, в конце января стало известно, что Казахстан намерен ввести запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта.
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08.02.2023, 13:13 11626
Правила аккредитации цифровых майнинговых пулов разработали в Казахстане Дополнено
В результате аккредитации деятельность цифрового майнингового пула признается соответствующей законодательным требованиям РК, при этом процедура осуществляется за счет собственных средств заказчика
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК разработало правила аккредитации цифровых майнинговых пулов.
Проект правил опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 22 февраля 2023 года.
Аккредитация является процедурой, в результате которой деятельность цифрового майнингового пула признается соответствующей законодательным требованиям РК. При этом процедура осуществляется за счет собственных средств заказчика.
Обязательными условиями для аккредитации цифрового майнингового пула являются:
- физическое местонахождение аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула на территории Республики Казахстан;
- наличие акта с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;
- наличие не менее одного резервного аппаратно-программного комплекса, находящегося в ином населенном пункте Республики Казахстан (столице, городе республиканского значения, городе областного значения, городе районного значения);
- обеспечение каждого из аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула (основной и резервный) двумя выделенными каналами связи от разных поставщиков (провайдеров) услуг связи;
- наличие в информационной системе цифрового майнингового пула службы технической поддержки и обращения клиентов в круглосуточном режиме;
- наличие пользовательского интерфейса на государственном языке (при необходимости на остальных языках) информационной системы цифрового майнингового пула;
- интеграция с государственным сервисом.
Цифровой майнинговый пул для осуществления деятельности по объединению вычислительных мощностей оборудований цифровых майнеров аккредитуется сроком на один год", - говорится в тексте проекта.
Для аккредитации необходимы следующие документы:
- заявление об аккредитации через информационную систему "Государственная база данных "Е-лицензирование";
- документ, подтверждающий физическое местонахождение аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула на территории РК;
- акт с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности аппаратно-программного комплекса юридического лица, подлежащего аккредитации в качестве цифрового майнингового пула;
- документ, подтверждающий наличие не менее одного резервного аппаратно-программного комплекса, находящегося в ином населенном пункте РК;
- документ, подтверждающий обеспечение каждого из аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула (основной и резервный) двумя выделенными каналами связи от разных поставщиков (провайдеров) услуг связи;
- документ, подтверждающий наличие в информационной системе цифрового майнингового пула службы технической поддержки;
- документ, подтверждающий наличие пользовательского интерфейса на государственном языке (при необходимости на остальных языках) информационной системы цифрового майнингового пула.
Документы проверяются в течение 3 дней, после чего услугополучателя уведомляют об аккредитации цифрового майнингового пула либо об отказе в аккредитации через шлюз электронного правительства.
Напомним, вчера в Казахстане вступил в силу закон о майнинге. Целью госрегулирования является развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в РК для экономического развития и конкурентоспособности. Ожидается, что с 2023 по 2028 год майнеры заплатят в бюджет порядка 650 млрд тенге налогов.
Дополнено 08.02.2023, 15.48
Между тем, по данным агентства Ranking.kz, пока в Казахстане складывается обратная ситуация. 70% криптодобытчиков ушли из республики, производительность сократилась втрое, бюджет собрал налогов на 5 миллионов долларов.
По данным агентства, одной из причин стало "отбеливание" внутреннего рынка от "серых" майнеров и легализация рынка. Во время рейдовых проверок в РК 70% криптодобытчиков были отключены от электроэнергии и ушли из страны. Речь идет о тех, кто "майнил" криптовалюту под прикрытием, не афишируя свою деятельность и потребляя большой объем электроэнергии.
Однако прошедший год стал сложным не только для "серых", но и для "белых" майнеров, которые легализовались на территории Казахстана и стали представлять новый вид бизнеса. Стресс-фактором стало рекордное за всю историю глобальной криптоиндустрии падение котировок биткоина - с 41,5 тыс. долларов США в начале года до 16,6 тыс. долларов США в декабре. А именно эта цифровая монета является наиболее популярной среди казахстанских криптодобытчиков: 98% майнинговых ферм РК добывают именно биткоины", - пишет агентство.
Также 2022-й стал первым годом, когда владельцы ферм начали платить налог на майнинг. С 1 января ставка была утверждена на уровне 1 тенге за 1 использованный киловатт энергии. За первые три квартала майнеры заплатили в бюджет налогов на сумму 2,3 млрд тенге.
С 1 января 2023 года налоговая ставка для майнеров стала дифференцированной и значительно повысилась. Согласно данным МЦРИАП, теперь она зависит не только от количества потраченной электроэнергии, но и от ее цены. Чем выше стоимость закупаемой энергии, тем ниже налог на нее. Ставка колеблется в диапазоне от 1 до 25 тг за кВт (в среднем 10 тг за кВт).
Сами майнеры системой налогообложения недовольны.
С нашей точки зрения есть несколько моментов, которые необходимо в дальнейшем прорабатывать с государством. С момента вступления в силу нового закона, у цифрового майнинга появляется прозрачная система налогообложения, которая зависит от полученных доходов. И поэтому время, когда взималась плата за цифровой майнинг в зависимости от потреблённой энергии, подходит к концу. Это нелогично - облагать налогом ресурс, который используется в производстве, ещё до момента получения какой-либо прибыли. Это как облагать налогом бензин для таксиста", - заявил вице-президент Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане (АБИДЦ) Сергей Путра.
В ответе на запрос Ranking.kz МЦРИАП озвучил весь объем электроэнергии, которую зарегистрированные майнеры использовали за 2022 год. По данным источника, он составил 1,55 млрд кВт/ч. Из них доля использованной "белыми" майнерами энергии составила 1,4%.
Новый законопроект запрещает майнерам получать энергию напрямую из общей энергосистемы страны. Они смогут рассчитывать только на импорт, объекты возобновляемых источников энергии либо свою генерацию.
В связи с этим криптоиндустрия Казахстана может получить новую инвестиционную ценность для страны. В перспективе майнинг должен самостоятельно строить для себя электростанции.
08.02.2023, 12:16 12766
Сразу на 88% вырос экспорт угля из Казахстана в денежном выражении
Рост экспорта в натуральном выражении составил всего 2,2%
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-ноября 2022 года Казахстан экспортировал 27,2 млн тонн каменного угля на сумму $836,9 млн. Рост в натуральном выражении составил всего 2,2%, однако в денежном - сразу 87,6%.
По информации energyprom.kz, в страны СНГ отправили 18,7 млн тонн угля - на 11,9% меньше, чем годом ранее. Основным направлением для экспорта из РК здесь стала Россия, которая завезла 17,2 млн тонн угля - практически столько же, сколько и годом ранее (причем в деньгах поставки сократились на 3,7%). В тройке ключевых импортеров казахстанского угля также оказались Кыргызстан и Узбекистан.
В остальные страны миры экспортировали 8,5 млн тонн угля - на 58,1% больше, чем в предыдущем году. В денежном выражении объем экспорта вырос в 6,3 раза, до $572,4 млн. Здесь основными импортерами казахстанского угля стали Швейцария, Польша и Кипр.
Согласно данным аналитиков, за январь-декабрь 2022 года в РК добыли 118 млн тонн каменного угля, включая бурый уголь и угольный концентрат, - на 2% больше, чем годом ранее.
90,5% всего объема добычи традиционно пришлось на два ключевых региона - Павлодарскую и Карагандинскую области. В Павлодарской области добыли 68,4 млн тонн угля, на 2,2% больше, чем годом ранее, в Карагандинской - 38,3 млн тонн угля, минус 2,5% за год.
Добыча каменного угля составила 108,1 млн тонн - на 1,3% больше, чем за январь-декабрь 2021-го. В том числе добыча коксующегося угля составила 7,6 млн тонн, сократившись за год на 16,4%, энергетического - 17,9 млн тонн, плюс сразу 14,9% за год.
Добыча бурого угля (лигнита) выросла на 16,9%, до 5,8 млн тонн, угольного концентрата - на 2,5%, до 4,1 млн тонн.
Внутри страны цены на уголь по итогам декабря прошлого года выросли на 9,3% в годовой динамике. Наибольший рост цен ощутили жители Улытауской области: на 59,6% за год. Следом идут Северо-Казахстанская (плюс 23,5%) и Актюбинская (плюс 22,8%) области. Наименьший рост цен был зарегистрирован в Кызылординской области: всего на 1,3%. В Западно-Казахстанской области цены остались на уровне декабря 2021 года", - поделились обозреватели.
Напомним, в 2022 году В Казахстане сократилась добыча нефти и газа.
07.02.2023, 19:17 26331
КТЖ планирует в течение пяти лет закупить 306 локомотивов, из них в 2023 году - 109
Фото: railways.kz
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 6 февраля состоялось совещание по вопросам перевозки зерна и продуктов перемола с участием председателя наблюдательного совета ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" Бауыржана Урынбасарова и заместителя председателя правления ТОО "КТЖ ГП" Нуржана Кельбуганова, представителей Союза зернопереработчиков Казахстана, мукомолов, грузоотправителей и трейдеров.
По сети АО "НК "ҚТЖ" в 2022 году перевезено 10 млн тонн зерна. В том числе 8 млн тонн были отправлены на экспорт - это на 18% больше, чем в 2021 году. Основным рынком сбыта казахстанского зерна остались страны Центральной Азии, экспорт в этом направлении вырос на 11% и составил 5,6 млн тонн., сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Также существенно вырос объем поставок в Китай - на 134%, составив 600 тыс. тонн. Этот скачок связан с развитием контейнерных перевозок.
Позитивная динамика отмечена и в перевозках продуктов перемола. Общий объем перевозок муки в 2022 году составил 3,1 млн тонн, в том числе на экспорт - 2,3 млн тонн. Это на 53% больше, чем в 2021 году. Основной объем отправлен в Центральную Азию - 2 млн тонн (+41% к 2021 году) и 300 тысяч тонн - в Китай.
Продолжается рост и в 2023 году. По итогам января Казахстан экспортировал 138 тысяч тонн муки (118 тысяч тонн было в январе 2022 года - увеличение на 17%).
Кроме того, существенно выросли перевозки и других видов грузов, прежде всего руды и угля, увеличилась и дальность их доставки. Это привело к скачкообразному росту нагрузки на железнодорожную инфраструктуру.
Озвучено, что на сегодняшний день в плановом порядке решается вопрос расширения и обновления локомотивного парка. В течение пяти лет планируется закупить 306 локомотивов, из них в 2023 году - 109.
10 января прошло первое заседание оперативного штаба по подготовке к весенним полевым работам 2023 года. Согласно данным областных акиматов, прогнозные посевные площади в текущем году будут идентичны прошлогодним показателям и составят более 23 млн га.
29 ноября 2022 года заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что Казахстан не планирует снижать тарифы на перевозку российского зерна.
07.02.2023, 19:03 26946
Ремонт на АНПЗ продлится до 18 февраля
С 18 по 22 февраля планируется запуск каталитического крекинга
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Атырау. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ремонтно-восстановительные работы на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе завершатся 18 февраля.
Помимо специально созданного оперативного штаба, в восстановительных работах участвуют специалисты компании Axens - лицензиара процесса каталитического крекинга", - сообщается на сайте АНПЗ.
Выход установки каталитического крекинга на рабочий режим планируется 23 февраля.
Напомним, 1 февраля текущего года из-за повышения температурного профиля в регенераторах в ТОО "АНПЗ" была произведена внеплановая остановка установки каталитического крекинга.
Из-за неполадок был уволен замгендиректора завода Рахимжан Жангабылов.
Для ликвидации ситуации по поручению председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева был создан оперативный штаб, который возглавил зампредседателя КМГ по переработке нефти и нефтехимии Арман Кайрденов.
1 февраля на коллегии ведомства министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что на всех трех казахстанских НПЗ необходим плановый ремонт, поскольку в текущем году планируется произвести 13,4 млн тонн нефтепродуктов. В свою очередь первый заместитель премьер-министра Роман Скляр заявил, что полное обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами является критически важным. Он отметил, что проблема дефицита ГСМ носит системный характер, особенно во время полевых работ.
В сентябре прошлого года председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев заверил президента, что в Казахстане будет произведен рекордный объем нефтепродуктов - 17 млн тонн.
07.02.2023, 14:50 31216
С сахаром проблем не будет - глава Минторговли
Фото: depositphotos
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в ходе брифинга в правительстве объяснил введение минимальных оптовых цен на социально значимые продукты.
Мы вводим оптовые цены, чтобы поддержать отечественных товаропроизводителей. На инфляцию они никакого влияния оказывать не будут, потому что сейчас цены выравниваются, поскольку разница тенге/рубль улучшается", - цитирует inform.kz Серика Жумангарина.
В качестве примера министр привел производство сахара.
Серик Жумангарин сообщил, что на сегодня практически закончили финансировать свои сахарные заводы, сообщает zakon.kz.
В ближайшее время мы готовы будем стартовать. Конечно, по большей части сахар будет тростниковый, но по крайней мере не будет проблем, которые мы видели в прошлом году. В меморандумах прописана максимальная цена в 460 тенге - это цена, которая сегодня есть у нас на прилавках", - проинформировал он.
Между тем министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отметил, что по сахару есть четкие планы, схемы финансирования.
Мы тоже тоже в ближайшее время ходим повысить уровень самообеспеченности", - заявил министр.
Также Ербол Карашукеев прокомментировал ситуацию с мясом птицы в Казахстане.
Мясо птицы... По нему у нас проблемы, но мы буквально в ближайшие 2-3 года хотим полностью самообеспеченность свою закрыть", - добавил министр.
Напомним, в РК утвердили комплексный план развития сахарной отрасли.
07.02.2023, 13:52 33091
Свыше 13 млрд тенге планируют направить для стабилизации цен на социальный хлеб в Казахстане
В текущем году, по данным акиматов, годовая потребность в удешевленной пшенице составляет 308 тысяч тонн
Фото: depositphotos
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев на заседании правительства рассказал о работе по стабилизации цен на социальный хлеб в Казахстане.
В текущем году, по данным акиматов, годовая потребность в удешевленной пшенице составляет 308 тысяч тонн. С учетом реализационной цены Продкорпорации - 135 тысяч тенге, размер субсидии составит 45 тысяч тенге за тонну. Это потребует выделения средств в размере 13,8 млрд тенге", - проинформировал министр.
По его словам, соответствующая бюджетная заявка внесена в Министерство финансов.
Указанные меры позволят снабжать мукомольные предприятия регионов пшеницей по фиксированной цене в 90 тысяч тенге и, соответственно, производить хлеб по текущим доступным ценам. Также прошу дать разрешение Продкорпорации при обращении МИО начать реализацию пшеницы с последующим возмещением затрат в указанном выше размере после выделения средств", - сообщил Ербол Карашукеев.
Второй немаловажный вопрос - проведение весенней кампании в оптимальные сроки, отметил он.
Этому способствуют меры, принимаемые государством, в том числе форвардный закуп Продкорпорации. В 2020 году на эти цели из бюджета выделено 24,5 млрд тенге. В последующие годы финансирование программы увеличивалось (в 2022 году составило 120 млрд тенге), при этом полностью осуществлялось за счет средств Продкорпорации", - заявил министр.
По словам главы ведомства, в настоящее время, учитывая повышение банковских ставок, корпорация ограничена в средствах для финансирования форвардного закупа.
Вместе с тем за счет имеющихся средств корпорация прорабатывает 2 механизма финансирования проведения ВПР на общую сумму порядка 31,5 млрд тенге.
Первое, весенне-летнее авансирование за счет заемных средств в сумме 20 млрд тенге без применения комиссии за пользование средствами с учетом обращений регионов. При этом в случае увеличения суммы займов Продкорпорации для форвардного закупа потребуется компенсация в виде поставки СХТП дополнительного объема.
Второе, выдача товарного кредита (объем 100 тысяч тонн) преимущественно крупным СХТП для реализации ими зерна и финансирования ВПР на сумму порядка 11,5 млрд тенге.
Кроме того, для увеличения суммы финансирования весенней кампании через форвардный закуп предлагается выделить из бюджета в уставный капитал Продкорпорации 70 млрд тенге.
Ранее министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев прокомментировал повышение цены на хлеб.
07.02.2023, 11:36 35026
Каким регионам угрожает дефицит овощей, рассказали в Минсельхозе
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев на заседании правительства рассказал, какие регионы испытывают риск дефицита ряда овощных культур.
По данным Минсельхоза, на 2 февраля текущего года по республике имеются запасы социально значимых товаров более 1 млн тонн, в том числе на предприятиях, овощехранилищах - 519 тысяч тонн, на складах (ОРЦ, ТЛЦ) - 194,7 тысячи тонн, в торговых сетях - 183,3 тысячи тонн, в стабфондах - 24,4 тысячи тонн, информировал Карашукеев.
Он напомнил, что акиматами с осени прошлого года ведется работа по формированию запасов овощей для оказания регулирующего воздействия на рынок в период межсезонья текущего года.
Так, по картофелю рекомендуемый объем МСХ составляет 73 тысячи тонн, при этом акиматами Алматинской области и областей Абай и Улытау снижены объемы потребности с учетом регионального спроса.
В зеленой зоне находятся 13 регионов, где объем контрактов составляет 100 и более процентов от рекомендуемого объема МСХ (Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская, Акмолинская, Атырауская, ВКО, ЗКО, области Жетысу и Абай, Астана и Алматы). 7 регионов - в желтой зоне, где объемы контрактов составляют от 50% до 100% (СКО, Актюбинская, Алматинская, Мангистауская, Павлодарская, Улытау, Шымкент)
При этом основные регионы - производители картофеля - СКО и Павлодарская область рапортуют о достаточности запасов картофеля на рынке, отметил министр.
По данным акиматов, потребность внутреннего рынка с мая текущего года планируется обеспечить за счет импортных поставок из южных стран в объеме 5,1 тысячи тонн, в июле - за счет поставок раннего картофеля из Туркестанской области в объеме 4,9 тысячи тонн.
Что касается контрактов по моркови, то в целом объем контрактов регионов составляет 28,8 тысячи тонн.
11 регионов в зеленой зоне: Атырауская, Костанайская, Туркестанская, Акмолинская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская, ЗКО, СКО, ВКО и Алматы. 8 регионов - в желтой зоне: Актюбинская, Жамбылская, Алматинская, области Абай, Улытау, Жетысу, Астана, Шымкент.
Павлодарская область в красной зоне, где объемы контрактов менее 50%. При этом, как отметил выше, в области имеются меморандумы с местными производителями на 5 тысяч тонн. Потребность в импорте составляет 2 тысячи тонн, в ранних овощах - 3,8 тысячи тонн", - уточнил Карашукеев.
По капусте в рекомендуемый объем МСХ - 27,9 тысячи тонн внесены изменения акиматами четырех областей - Абай, Улытау, Алматинская, Жамбылская области. Объем контрактов регионов составляет 19,1 тысячи тонн.
6 регионов в зеленой зоне: Костанайская, Туркестанская, Кызылординская, Карагандинская, ВКО, СКО. 9 регионов в желтой зоне: Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, ЗКО, Павлодарская области, область Абай, Астана, Алматы и Шымкент). 5 регионов в красной зоне, где объемы контрактов менее 50%: Мангистауская, Алматинская, Жамбылская, области Жетысу и Улытау. По капусте регионами представлена потребность по импорту - 4,1 тысячи тонн, по ранним овощам - 1,3 тысячи тонн", - информировал спикер.
По луку в рекомендуемый объем МСХ 19,5 тысячи тонн, внесены изменения акиматами двух областей - Абай и Алматинская. В целом объем контрактов составляет 25,4 тысячи тонн лука.
По данным МСХ, 6 регионов находятся в желтой зоне: Актюбинская, Павлодарская, Костанайская области, области Абай и Жетысу, Шымкент. Потребность в импорте составляет 2,8 тысячи тонн, в ранних овощах - 2,2 тысячи тонн.
По поводу риса Карашукеев заверил, что общий объем запасов позволяет обеспечить потребность населения в рисе до сбора нового урожая.
Как сообщалось ранее, лук лидирует среди овощей по росту цен. С начала года овощ подорожал на 22,5%. Алихан Смаилов раскритиковал акиматы за слабую работу по стабилизации цен и за увеличение числа торговых посредников.
07.02.2023, 10:24 32881
Жумангарин раскритиковал акиматы за рост цен на продукты
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Индекс цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 1,7%. Еженедельная динамика варьируется на уровне +0,3 - +0,4%, проинформировал на заседании правительства министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин.
Как доложил глава МТИ, в разрезе товаров максимальный рост с начала года отмечен на лук - 22,5%, рис - 5,2%, капусту - 4,1%, молоко и морковь - 3,1%, картофель - 3,0%, рожки - 2,6%.
В целом по итогам января текущего года инфляция составила 1,1%, в том числе продовольственная 1,4 %, непродовольственная 0,9%, платные услуги 0,7%.
Жумангарин уточнил, что наибольший уровень продовольственной инфляции сложился в столице и Шымкенте - по 2,2%, в Кызылординской и Северо-Казахстанской областях - 1,8%, в Актюбинской области - 1,7%, в области Улытау - 1,5%.
Наибольший темп роста с начала года отмечается в Мангистауской области - 3,4% (что в 2 раза выше уровня РК, РК - 1,7%), Улытауской области - 2,8% (или выше РК на 1,1%) и городе Астане - 2,5% (выше РК на 0,8%).
Например, в Мангистауской области в ходе анализа установлено, что из 3,6 млрд тенге, предусмотренных на реализацию механизмов стабилизации цен, 2 млрд тенге не задействованы. Из пяти действующих договоров, заключенных СПК "Каспий" на поставку овощей, только один договор заключен с производителем, остальные 4 договора заключены с оптовиками. На заседания региональной комиссии приглашены всего 4 оптовика, поставляющие СЗПТ в регион. Работа по выявлению и устранению непродуктивных посредников не ведется", - рассказал Жумангарин, отметив необходимость переформатирования работы СПК "Каспий" в рамках новых подходов.
Он подчеркнул, что область Улытау - постоянный лидер по росту цен. Регион с точки зрения логистики является тупиковым. СПК создан недавно. Но до сих пор не организована слаженная работа СПК и местного бизнеса. За январь проведено 10 заседаний регкомиссий, однако результаты работы незначительны.
В Астане выделенная сумма финансирования по механизму "оборотная схема" составляет 14 млрд тенге, но город остается в тройке лидеров по росту цен как по итогам 2022 года, так и с начала текущего года.
Работа по выявлению и устранению непродуктивных посредников ведется слабо. С начала года нет фактов выявления нарушений законодательства в сфере торговой деятельности, в том числе не выявлено ни одного непродуктивного посредника. Новому руководству города необходимо перестроить работу СПК и региональной комиссии. По результатам анализа вынужден отметить, что в регионах работа по стабилизации цен и реализация инструментов стабилизации цен проводится на недостаточном уровне", - высказался министр.
Заслушав Жумангарина, премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что задача правительства - удержать уровень инфляции по итогам 2023 года в коридоре не более 9,5%.
Данный коридор считаю достижимым при активной работе всех регионов по стабилизации цен на продукты питания, особенно в период межсезонья. Все инструменты для этого имеются. Мы заложили запасы из урожая прошлого года. Поэтому должны быть обеспечены овощами по фиксированным ценам. Акимам предоставлены все необходимые рычаги по сдерживанию цен, выделены финансовые средства, но цены все равно растут. Акиматы не показывают эффективность работы. Из-за формального подхода на местах к исполнению поставленных задач мы наблюдаем отрицательные результаты работы. Например, регионам поручалось обеспечить контрактацию по луку. Неоднократно акимы докладывали, что потребность своих регионов обеспечили. Но почему лук такой дорогой? Лука в стране выращивается достаточно, однако для снижения роста цен на него мы были вынуждены предпринимать экстренные меры, вводить запрет на экспорт", - сказал Смаилов.
Премьер раскритиковал акиматы за выделение средств поставщикам, что способствует размножению посредников.
Мы переформатировали механизм форвардного закупа для финансирования в первую очередь производителей... Регионам дана возможность формировать запасы в стабилизационных фондах по выгодным ценам. Но работа не проводится. С начала года нет фактов выявления нарушений законодательства в сфере торговой деятельности. Всем акиматам направлялись алгоритмы и рекомендации для улучшения работы региональных комиссий. По факту приходится из-под палки заставлять регионы проводить данные заседания, которые все равно не дают результата", - высказался глава кабмина.
Смаилов поручил Министерству торговли на особый контроль взять объемы и цены, по которым закупаются и реализуются товары. Акиматам регионов - осуществлять реализацию товаров, заложенных для обеспечения стабильности рынка, исключительно в торговых объектах, применяющих контрольно-кассовые аппараты, и на постоянной основе необходимо продолжить эффективную практику ярмарок с охватом всех районов.
Министерству сельского хозяйства поручено обеспечить качественное администрирование реализации новых подходов, принятых типовыми правилами.
Также следует разработать единый формат договора форвардного закупа с указанием обязательных условий по фиксированию цены, объемов, встречных обязательств и штрафных санкций", - заключил Смаилов.
Напомним, минимальные оптовые цены на социально значимые продукты питания установят в Казахстане.
На двух рынках Алматы завышали цены на продукты.
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