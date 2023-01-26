Казахстан намерен ввести запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта

На сегодняшний день сумма сделки является коммерческой тайной, однако известно, что новый инвестор уже подключился к работе и сейчас находится непосредственно на "Риддер ТЭЦ"

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Риддер. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аварийную станцию приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике. Команду возглавляет опытный специалист Куралбек Абдрахманов, который не понаслышке знаком с работой ТЭЦ, - Аварийную станцию приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике. Команду возглавляет опытный специалист Куралбек Абдрахманов, который не понаслышке знаком с работой ТЭЦ, сообщает региональная служба коммуникаций Восточно-Казахстанской области.





Компания работает в Караганде и Астане. На сегодняшний день сумма сделки является коммерческой тайной, однако известно, что новый инвестор уже подключился к работе и сейчас находится непосредственно на "Риддер ТЭЦ".





По информации заместителя акима области Ержана Нурбаева, собственник уже пригласил компании для ремонта турбин по выработке электроэнергии.





Продолжается ремонт тракта подачи угля, сегодня ночью завершат работы по проклейке, затем будет пуско-наладочный процесс, и уже завтра планируют подавать уголь на станцию в обычном режиме", - сказал Нурбаев.





Сообщается, что инвестор планирует построить в Риддере завод по производству кокса - этот продукт пользуется спросом во всем мире, и в Казахстане в том числе. При его производстве выделяется газ, который используется для растопки котлоагрегатов. Также при производстве кокса происходит нагрев воды высокой температурой до 95 градусов, которую можно использовать в теплосети. Новые собственники намерены наладить деловые партнерские отношения и с градообразующим предприятием "Казцинк", кокс они намерены производить для металлургического ТОО, а излишки будут экспортироваться в КНР. В строительстве завода по выпуску кокса еще одни плюс - это экологическая составляющая, отпадает надобность в золоотвале, так как золы при производстве кокса практически нет.





По данным РСК, компания-инвестор уже проводит все необходимые платежи, в том числе и за покупку необходимого оборудования и производимые работы. В ближайших планах - провести отопительный сезон в штатном режиме. А уже летом начнется полномасштабная модернизация "Риддер ТЭЦ" и строительство завода.





У нового собственника есть четкое понимание дальнейших действий и опыт реализации подобных проектов", - сказал Ержан Нурбаев.





Также важно отметить: инвестор готов приобрести жилье для будущих специалистов обновленного коммунального предприятия, чтобы не возникало дефицита работников.





Отмечается, что предыдущие владельцы растеряли кадры и в момент критической ситуации в ноябре 2022 года вместо необходимых 270 работников на ТЭЦ работали чуть больше 100.





Как сообщалось ранее, новый собственник намерен вложить в объект 7 млрд тенге.





3 млрд тенге будет вложено в капитальный ремонт шести котлов. Каждый котел примерно обойдется в 500 млн тенге. Около 2,5 млрд тенге уйдут на покрытие сегодняшнего долга. И еще 1 млрд тенге пойдет на ремонт системы теплообеспечения и свыше 1 млрд тенге пойдут на решение текущих задач по обеспечению водой, строительство ряда инфраструктурных проектов", - уточнил аким ВКО Даниал Ахметов.



