22.01.2023, 16:23 27666
В Казахстане продлили запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Совместный приказ ряда государственных структур Казахстана постановляет ввести запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных нефтепродуктов автотранспортом с территории страны, сообщается в документе на официальном портале эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан.
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00)", - говорится в приказе.
Исключение составляют:
- вывоз смазочных масел ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19
820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0,
2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0;
- вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом - изготовителем автомобильных транспортных средств;
- вывоз авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей) при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ, и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива.
Совместный приказ подписали министр внутренних дел, министр финансов и председатель КНБ РК. Документ согласован с МИИР, Минторговли и МНЭ Казахстана.
Контроль за исполнением приказа возлагается на курирующих соответствующее направление вице-министров энергетики, финансов, внутренних дел и заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директора Пограничной службы.
Совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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23.01.2023, 09:50 2816
Общий показатель амортизации основных средств в отрасли тепло- и электроэнергетики в Казахстане составляет 71,8%
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В разных регионах Казахстана участились аварии на объектах энергетики. Аналитики отмечают, что общий показатель амортизации основных средств в отрасли тепло- и электроэнергетики в Казахстане составляет 71,8%.
Напомним, в конце прошлого года в Экибастузе произошла крупная авария на теплосетях, в результате которой жители остались без тепла в 30-градусные морозы. 19 января в Риддере на ТЭЦ произошел пожар. Это уже третье ЧП на теплостанции за последние три месяца. Если в ноябре и декабре 2022 года причинами происшествий были затопление насосной и проблемы с электроснабжением, то теперь на главной ТЭЦ города сгорел цех топливоподачи.
Аварийная ситуация, произошедшая на востоке, проецируется на всю систему энергоснабжения РК. Если на Риддерской ТЭЦ степень износа оборудования, по данным инфоцентра акимата ВКО, составляет 74,5%, то общий показатель амортизации основных средств в отрасли тепло- и электроэнергетики в Казахстане немногим меньше - 71,8%", - сообщает ranking.kz.
Согласно данным Бюро национальной статистики РК за 2017-2021 годы, износ основных средств в отрасли снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом резко увеличился (с 35,3% до 75,5%) в 2019 году и далее оставался в пределах 71-73%. Этот резкий скачок объясняется тем, что в стране завершился трехлетний период после программы "Тариф в обмен на инвестиции". Предприятия сократили свои инвестпрограммы. Именно в 2018-2019 годах госорганы взяли курс на сдерживание тарифов на коммунальные услуги, что сильно затормозило процессы технического обновления.
Статистика показывает, что больше всего в апгрейде в энергосекторе нуждаются сооружения и машины, а также оборудование. Их уровень износа весьма высок: 78% и 62,2% соответственно. Ремонт зданий - не первоочередная задача. Амортизация самих промышленных объектов составляет 35,4%.
По регионам ситуация неравнозначная. Есть территории, где износ оборудования и сетей в сфере энергетики крайне высок. К ним относятся Астана (92%) и Актюбинская область (84,5%).
Уровень износа свыше 50% фиксируется в Костанайской области, более 30% - в Карагандинской, Жамбылской, Мангистауской, Атырауской и Павлодарской областях, а также в Алматы.
Статистика подтверждает: капвложения в сфере электро- и теплоснабжения последние три года сократились. В 2020 году компании, работающие в секторе, уменьшили объем вливаний для технического обновления сразу на 20,5%, в 2021-м - на 4,9%, в прошлом году - на 3,1%.
При этом почти половина инвестиций - государственные деньги. В 2022 году доля бюджетных вливаний в апгрейд отрасли составила 41,4%, или 313,9 млрд тенге. На собственные средства владельцев предприятий пришлось 47,5%. Еще 11,1% вложений было сделано за счет банковских и небанковских займов. Общая сумма инвестиций в 2022 году превысила 758 млрд тенге.
Для такой капиталоемкой отрасли, как энергетика, даже сотни вложенных миллиардов тенге - лишь малая толика от необходимого. Это можно определить по коэффициентам обновления основных средств. В 2019-2021 годах показатель был в пределах 3,8-6,2%. Максимальное значение за пятилетку было зафиксировано в 2018 году, тогда коэффициент был равен 7%. В сравнении с уровнем износа оборудования и сетей в секторе для снижения аварийности необходимо инвестировать в несколько раз больше.
Что касается Риддерской ТЭЦ: исходя из информации акимата Восточно-Казахстанской области решается вопрос о передаче объекта в государственную собственность. На какой правовой основе произойдет переход, не оговаривается. Еще один вариант, который рассматривают власти, - передача теплостанции новому инвестору. По планам акимата в мае на ТЭЦ начнется полномасштабная реконструкция.
21.01.2023, 20:15 58576
Токаев запустил мелкоузловое производство автомобилей Kia в Костанае
Глава государства осмотрел производственные мощности и побеседовал с молодыми работниками
Фото: Акорда
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Костанай. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Костанайскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил автомобильный завод Allur и ознакомился с работой предприятия, сообщает Акорда.
По словам руководства завода, в 2022 году было произведено продукции на сумму 614,2 млрд тенге. Экспорт составил 21,5 млрд тенге. На предприятии трудится свыше 2 тысяч человек.
На новой линии будут выпускаться автомобили Kia Sportage. CKD - мелкоузловое производство, включающее сборку автомобилей, сварочные и покрасочные работы в специальных цехах. Данные технологии по производству Kia на территории Центральной Азии и СНГ размещены лишь в Казахстане.
Также глава государства осмотрел производственные мощности и побеседовал с молодыми работниками.
Действительно, завод впечатляет. Очень чистое производство, высокая производственная культура. Нам только что продемонстрировали модель Kia Sportage. Качество этого автомобиля очень достойное. Поэтому думаю, что и спрос будет высоким. Мы будем приглашать инвесторов для дальнейшего расширения предприятия. На мой взгляд, в будущем у предприятия не должно быть каких-либо проблем. Мы придаем огромное значение поддержке молодежи", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщили представители завода, в текущем году запланирован запуск линии CKD по производству Kia Cerato. Поэтому компания уже наладила сотрудничество с техническими учебными заведениями. С целью создания условий для обучения кадров начато строительство современного кампуса на 250 мест для студентов и выпускников учебных заведений.
Президент и генеральный директор Kia Corporation Хо Сун Сон в своем видеоприветствии отметил важность казахстанско-корейского сотрудничества в автомобилестроении.
Нас радуют многообещающие возможности, открывающиеся на казахстанском рынке. Экономика Казахстана развивается динамично и масштабно. Поскольку мы видим большой потенциал для нашего бизнеса на рынке, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить признательность руководству страны за развитие частного бизнеса. Мы глубоко убеждены, что это только начало большого и успешного пути", - отметил Хо Сун Сон.
Затем аким области Кумар Аксакалов представил главе государства реализуемые и запланированные в регионе инвестиционные проекты.
Первый реализуемый проект - строительство чугунолитейного производства. На предприятии, которое будет запущено в нынешнем году, будет создано 300 постоянных рабочих мест. Производство 45 000 тонн слитков в год позволит увеличить выпуск инновационной продукции в регионе на 8%. Стоимость проекта составляет 78,2 млрд тенге.
Второй проект - строительство завода по производству главных передач ведущих мостов грузовой техники. Предприятие предполагается запустить в эксплуатацию через 2 года. Стоимость проекта, обеспечивающего постоянную занятость 360 человек, составляет 82,5 млрд тенге.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область.
21.01.2023, 16:22 67241
Все семь зарегистрированных в республике партий допущены к выборам в мажилис
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - К участию во внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, допущены семь партий.
Допустили к участию во внеочередных выборах депутатов мажилиса:
- демократическую партию Казахстана "Ак жол";
- партию Amanat;
- народно-демократическую партию "Ауыл";
- казахстанскую партию зеленых "Байтак";
- Общенациональную социал-демократическую партию;
- Народную партию Казахстана;
- партию Respublica.
Напомним, датой выборов в мажилис парламента РК назначено 19 марта. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов.
В Центризбиркоме сообщили, что на выборы выделено 33,4 млрд тенге. При отдельном проведении выборов в мажилис и маслихаты потребовалось бы порядка 60 млрд тенге.
Кандидатом в депутаты мажилиса может быть гражданин Республики Казахстан, проживающий на ее территории последние 10 лет, достигший 25 лет.
21.01.2023, 15:24 68236
Президент Казахстана ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном
Фото: telegram/Aqorda
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Рудный. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Костанайскую область ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном и заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ, сообщает пресс-служба главы государства.
В целом, конечно, теплосети и по стране, и по данной области находятся в аварийной ситуации, очень плохо обстоит дело", - заявил президент.
Он поручил правительству начиная с сегодняшнего дня и особенно в весенне-летний период очень тщательно готовиться к зиме.
Это приоритетная работа, потому что так долго продолжаться не может. Изношенность сетей очень высокая: 70, 80, в некоторых местах до 90 процентов. Этим надо заниматься", - добавил глава государства.
Также Касым-Жомарт Токаев во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы, заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан. Президент поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию.
Я специально приехал, чтобы проверить сообщение о том, что прорвало трубу. Только что дал поручение правительству и акимам области и города заниматься этим вопросом", - сообщил он.
Кроме того, глава государства отметил, что правительству поручено уделить особое внимание вопросам социально-экономического развития Рудного.
Дополнено 21.01.2023, 18.10
В рамках рабочей поездки в Костанайскую область глава государства посетил теплоцентр в городе Лисаковске, сообщает Акорда.
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о техническом состоянии оборудования ТЭЦ и развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры города.
Как сообщил аким города Абай Ибраев, теплоцентр был введен в эксплуатацию в 1968-78 годах. Последний капитальный ремонт водогрейных котлов проводился в 2020 году. Средний износ котлов достиг 51%, поэтому в ближайшие годы планируется провести капитальный ремонт и модернизацию котлов.
Глава государства указал на стратегическое значение сферы ЖКХ и поручил руководству области и города на системной основе проводить работу по подготовке к отопительному сезону.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область.
21.01.2023, 11:04 76356
Токаев прибыл в Костанайскую область
Запланировано посещение ряда производственных предприятий
Фото: telegram/Aqorda
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Костанай. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область, сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках визита запланировано посещение ряда производственных предприятий и социальных объектов региона", - проинформировали в пресс-службе.
Дополнено 21.01.2023, 17.25
В рамках рабочей поездки в Костанайскую область глава государства посетил птицефабрику ТОО "Жас-Канат 2006" в городе Рудном и ознакомился с ходом реализации пилотного проекта по внедрению современных технологии в птицеводстве, сообщает Акорда.
В ходе посещения цеха Касым-Жомарту Токаеву рассказали о деятельности компании. Аким области Кумар Аксакалов представил главе государства промышленный и аграрный потенциал региона.
В частности, президент ознакомился с перспективными проектами в сфере сельского хозяйства. Затем глава государства побеседовал с местными сельхозтоваропроизводителями.
Он отметил, что первый указ, который был подписан им после переизбрания, направлен на развитие аула и сельских территорий. По его словам, на поддержку сельского хозяйства и села из бюджета выделяется 1 триллион тенге. Президент считает, что правительство и акиматы должны с максимальной эффективностью для жителей регионов использовать эти средства.
Дополнено 21.01.2023, 17.45
Также главу государства проинформировали о планах АО "Соколовско-Cарбайское горно-обогатительное производственное объединение" по расширению экспорта продукции в Европу, сообщает Акорда.
Президент отметил, что горнодобывающий сектор является одним из ключевых двигателей роста отечественной экономики, и поблагодарил работников предприятия за вклад в развитие отрасли, пожелав им успехов в работе.
Дополнено 21.01.2023, 19.15
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой семейно-досугового центра для детей "Алакай" в Лисаковске. В центре работают батутный центр, соляная шахта, другие развлекательные и досуговые объекты, информирует Акорда.
Аким области Кумар Аксакалов доложил главе государства, что в ближайшее период в Костанае планируется строительство центра настольного тенниса, а в восьми сельских населенных пунктах - физкультурно-оздоровительных центров.
20.01.2023, 20:49 98776
В Казахстане в 12 пунктах пропуска на границе запустили электронную очередь
Фото: freepik.com
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК совместно с Пограничной службой КНБ РК сообщил о пилотном запуске автоматизированной системы электронной очереди в 12 пунктах пропуска на таможенной границе Казахстана, совпадающей с внешней границей ЕАЭС.
23 ноября 2022 года был запущен первый пилотный проект по внедрению системы электронной очереди в пункте пропуска "Достык авто" на платформе АО "Информационно-учетный центр" на сайте Qoldau.kz (мобильное приложение CargoRuqsat).С момента запуска системой воспользовались более 4,2 тысячи пользователей, произведено более 28 тысяч операций, связанных с бронированием.
Система электронной очереди создана для обеспечения прозрачности и цифровизации процесса формирования очередности въезда в пункт пропуска транспортных средств, грузов и товаров, а также повышения транзитно-транспортного и экспортного потенциала страны.
Система разработана специалистами АО "Информационно-учетный центр" МФ РК. Она является максимально удобной и прозрачной, водитель после регистрации на портале либо через мобильное приложение выбирает свободный день и время для проезда. При этом водитель получает СМС-оповещение о своей очереди.
Список пунктов пропуска, на которых внедряется электронная очередь:
1) "Темир-Баба" (Мангистауская область);
2) "НурЖолы" (Жетысуская область);
3) "Тажен" (Мангистауская область);
4) "Жибек Жолы" (Туркестанская область);
5) "Целинный" (Туркестанская область);
6) "Сырдарья" (Туркестанская область);
7) "Б. Конысбаева" (Туркестанская область);
8) "Майкапчагай" (Восточно-Казахстанская область);
9) "Кольжат" (Алматинская область);
10) "Казыгурт" (Туркестанская область);
11) "Атамекен" (Туркестанская область);
12) "Бахты" (Абайская область).
20.01.2023, 18:51 101146
Погранслужба КНБ РК задержала 1019 правонарушителей
С начала 2023 года пресечено 143 факта незаконного провоза через казахстанскую границу ТНП, автозапчастей, табачных изделий и других товаров на сумму более 1 млрд 390 млн тенге
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничная служба КНБ РК в усиленном режиме проводит комплекс оперативных, организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение охраны государственной границы, сообщает пресс-служба комитета.
С начала 2023 года пресечено 143 факта незаконного провоза через казахстанскую границу ТНП, автозапчастей, табачных изделий и других товаров на сумму более 1 млрд 390 млн тенге.
Задержано 1019 правонарушителей.
В частности, в Таразе выявлен и задержан иностранец, подозреваемый в организации канала незаконной миграции.
Совместно с органами полиции в Талдыкоргане задержаны двое казахстанцев, у которых изъято 222 рога сайги.
В селе Мерке Жамбылской области задержан гражданин Казахстана, у которого по месту проживания обнаружено и изъято 8 кг гашиша.
На пунктах пропуска "Жанажол" (СКО) и "Кордай" (Жамбыл) пресечены попытки незаконного провоза автозапчастей и электронных сигарет на сумму более 160 млн тенге.
По всем фактам уполномоченными органами проводятся досудебные расследования.
Также осуществляется работа по модернизации пунктов пропуска. В целях улучшения пропускного режима и создания благоприятных условий для пассажиров с 16 января 2023 года в аэропорту Астаны введена в эксплуатацию автоматизированная система пограничного контроля Q-Gate, которая осуществляет проверку и учет казахстанских граждан, пересекающих границу.
20.01.2023, 18:00 102461
План развития МВД на 2023-2027 годы утвердили в Казахстане
Государство должно следовать принципу нулевой терпимости к беспорядку
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте МВД опубликован приказ "Об утверждении плана развития Министерства внутренних дел Республики Казахстан на 2023-2027 годы".
Утвердить прилагаемый план развития Министерства внутренних дел Республики Казахстан на 2023-2027 годы", - сообщается в тексте документа.
Как отмечается в тексте плана, государство должно следовать принципу нулевой терпимости к беспорядку.
Малые правонарушения, хулиганство, бескультурье нарушают общественный покой, снижают качество жизни. Ощущение беспорядка и вседозволенности создает почву для более серьезных преступлений", - сообщается в плане.
Подчеркивается, что атмосфера нетерпимости к мелким правонарушениям - важный шаг в укреплении общественной безопасности, борьбе с преступностью.
Нужно преодолеть правовой нигилизм и включить общество в дело охраны общественного порядка", - отмечается в тексте.
Приказ вводится в действие с 1 января 2023 года.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило десятилетний план развития "КазАвтоЖола".
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?