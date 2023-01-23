В Казахстане продлили запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом

Больше всего в апгрейде в энергосекторе нуждаются сооружения и машины, а также оборудование

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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В разных регионах Казахстана участились аварии на объектах энергетики. Аналитики отмечают, что общий показатель амортизации основных средств в отрасли тепло- и электроэнергетики в Казахстане составляет 71,8%.





Напомним, в конце прошлого года в Экибастузе произошла крупная авария на теплосетях, в результате которой жители остались без тепла в 30-градусные морозы. 19 января в Риддере на ТЭЦ произошел пожар . Это уже третье ЧП на теплостанции за последние три месяца. Если в ноябре и декабре 2022 года причинами происшествий были затопление насосной и проблемы с электроснабжением, то теперь на главной ТЭЦ города сгорел цех топливоподачи.





Аварийная ситуация, произошедшая на востоке, проецируется на всю систему энергоснабжения РК. Если на Риддерской ТЭЦ степень износа оборудования, по данным инфоцентра акимата ВКО, составляет 74,5%, то общий показатель амортизации основных средств в отрасли тепло- и электроэнергетики в Казахстане немногим меньше - 71,8%", - сообщает ranking.kz .





Согласно данным Бюро национальной статистики РК за 2017-2021 годы, износ основных средств в отрасли снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом резко увеличился (с 35,3% до 75,5%) в 2019 году и далее оставался в пределах 71-73%. Этот резкий скачок объясняется тем, что в стране завершился трехлетний период после программы "Тариф в обмен на инвестиции". Предприятия сократили свои инвестпрограммы. Именно в 2018-2019 годах госорганы взяли курс на сдерживание тарифов на коммунальные услуги, что сильно затормозило процессы технического обновления.





Статистика показывает, что больше всего в апгрейде в энергосекторе нуждаются сооружения и машины, а также оборудование. Их уровень износа весьма высок: 78% и 62,2% соответственно. Ремонт зданий - не первоочередная задача. Амортизация самих промышленных объектов составляет 35,4%.





По регионам ситуация неравнозначная. Есть территории, где износ оборудования и сетей в сфере энергетики крайне высок. К ним относятся Астана (92%) и Актюбинская область (84,5%).





Уровень износа свыше 50% фиксируется в Костанайской области, более 30% - в Карагандинской, Жамбылской, Мангистауской, Атырауской и Павлодарской областях, а также в Алматы.





Статистика подтверждает: капвложения в сфере электро- и теплоснабжения последние три года сократились. В 2020 году компании, работающие в секторе, уменьшили объем вливаний для технического обновления сразу на 20,5%, в 2021-м - на 4,9%, в прошлом году - на 3,1%.





При этом почти половина инвестиций - государственные деньги. В 2022 году доля бюджетных вливаний в апгрейд отрасли составила 41,4%, или 313,9 млрд тенге. На собственные средства владельцев предприятий пришлось 47,5%. Еще 11,1% вложений было сделано за счет банковских и небанковских займов. Общая сумма инвестиций в 2022 году превысила 758 млрд тенге.





Для такой капиталоемкой отрасли, как энергетика, даже сотни вложенных миллиардов тенге - лишь малая толика от необходимого. Это можно определить по коэффициентам обновления основных средств. В 2019-2021 годах показатель был в пределах 3,8-6,2%. Максимальное значение за пятилетку было зафиксировано в 2018 году, тогда коэффициент был равен 7%. В сравнении с уровнем износа оборудования и сетей в секторе для снижения аварийности необходимо инвестировать в несколько раз больше.





Что касается Риддерской ТЭЦ: исходя из информации акимата Восточно-Казахстанской области решается вопрос о передаче объекта в государственную собственность. На какой правовой основе произойдет переход, не оговаривается. Еще один вариант, который рассматривают власти, - передача теплостанции новому инвестору. По планам акимата в мае на ТЭЦ начнется полномасштабная реконструкция.