26.12.2025, 12:25 45201
Инвестиции в основной капитал Казахстана достигли 18,5 трлн тенге
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о предварительных итогах социально-экономического развития страны за 2025 год, сообщает Акорда.
С января по ноябрь текущего года рост в сфере транспортных услуг составил 20,3%, строительстве - 14,7%, торговле - 8,8%, сельском хозяйстве - 6,1%, обрабатывающей промышленности - 5,9%. Инвестиции в основной капитал составили 18,5 трлн тенге, приток частных инвестиций увеличился на 9,8%", - говорится в сообщении.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о реализации программы совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы.
Приоритетом является сопровождение роста ВВП увеличением реальных доходов населения и улучшением уровня жизни. Предусмотрены меры по снижению уровня инфляции", - уточнили в Акорде.
Согласно представленной главе государства информации, в декабре завершена модернизация пяти пунктов пропуска на внешней границе. Запущен реестр казахстанских товаропроизводителей. Принята единая программа поддержки малого бизнеса "Іскер аймақ".
Кроме того, Олжас Бектенов отчитался о плановом прохождении отопительного сезона, а также раннем финансировании посевной кампании 2026 года для сохранения и дальнейшего увеличения объемов урожая с упором на переработку и экспорт сельхозпродукции.
По итогам встречи президент поручил продолжить работу по дальнейшему обеспечению стабильного развития страны в интересах граждан. Дан ряд поручений по привлечению инвестиций, поддержке предпринимательства, модернизации инженерной и транспортной инфраструктуры.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прогнозирует, что в текущем году ВВП страны впервые превысит 300 млрд долларов.
новости по теме
25.12.2025, 16:40 97741
От модели контроля и наказаний к партнерству с бизнесом - Токаев о новом Налоговом кодексе
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Тараз. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с общественностью Жамбылской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о введении нового Налогового кодекса, экономическом росте и инвестиционном потенциале страны.
С 1 января вступает в силу новый Налоговый кодекс. Фискальная система должна перейти от модели, основанной на контроле и наказании, к построению эффективного партнерства с бизнесом. Это задача, стоящая перед правительством", - отметил в своем выступлении глава государства.
Он сообщил, что для улучшения делового климата в регионах будет запущена программа "Іскер аймақ", направленная прежде всего на поддержку предпринимательства в селах и малых городах.
Сегодня доля малого и среднего бизнеса в экономике приблизилась к 40%. Предпринимателями трудоустроено около 4,5 млн человек. Это почти половина всех трудоспособных граждан страны. В стране успешно работают отечественные и ведущие иностранные компании, открываются крупные производства. Только в этом году запущено 33 завода", - рассказал Токаев.
Глава государства также отметил, что рост национальной экономики за последние 5 лет составил 15,8%, а в этом году превысил 6%. Это самый высокий показатель с 2012 года.
ВВП на душу населения вырос на 47%. Золотовалютные резервы и активы Национального фонда достигли рекордной отметки, превысив 125 млрд долларов", - привел данные президент.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что сейчас во всем мире разворачивается острейшая конкуренция за инвестиции.
И нам отставать ни в коем случае нельзя. Наша экономика - самая крупная в Центральной Азии и Закавказье, но теперь перед правительством поставлена задача качественного роста. Правительство и Национальный банк в этих сложных, можно сказать, особых условиях должны проводить согласованную политику, она должна быть прагматичной, лишенной академичности и сверхосторожности. Только в этом году по итогам международных встреч подписаны коммерческие соглашения на сумму свыше 70 млрд долларов. Благодаря этому у нас открываются современные предприятия, создаются качественные рабочие места", - подчеркнул он.
На долю Казахстана, по словам главы государства, приходится более 60% всех привлеченных в Центрально-Азиатский регион инвестиций. Он подчеркнул растущую востребованность формата "Центральная Азия плюс". В этом году государства региона провели совместные переговоры с Европейским союзом, Италией, Китаем, Россией, США, Японией.
25.12.2025, 16:08 98986
Единую ставку НДС в 5% предложили ввести для сферы здравоохранения в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе первого заседания координационного совета по развитию предпринимательства при партии "Аманат" было вынесено предложение ввести единую ставку НДС в размере 5% для сферы здравоохранения, сообщили в Министерстве национальной экономики Казахстана.
В ходе заседания президент ассоциации производителей фармацевтической и медицинской продукции "ФарМедИндустрия Казахстана" Руслан Султанов предложил рассмотреть введение единой ставки НДС в 5% для всего сектора здравоохранения на всех этапах цепочки - от сырья и субстанций до готовых лекарств, медицинских изделий и услуг.
Он отметил, что с 2026 года система налогообложения медицинской продукции станет многоуровневой и сложной:
- сырье и оборудование - 16% НДС;
- лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС - 0%;
- импорт и реализация лекарств и медизделий - 5% с 2026 года, 10% с 2027 года.
По мнению отрасли, такая модель увеличивает административные издержки и себестоимость отечественных препаратов. Единая ставка НДС в 5% позволила бы упростить администрирование, обеспечить равные конкурентные условия и сдержать рост цен.
Глава МНЭ Серик Жумангарин предложил вернуться к рассмотрению данного вопроса во втором полугодии 2026 года, после получения первых результатов имплементации нового Налогового кодекса.
Также участники заседания обсудили вопросы расширения перечня социально значимых продовольственных товаров и его влияния на деятельность малого и розничного бизнеса, а также на цены импортной продукции. Отмечено, что Комитетом торговли Министерства торговли и интеграции учтены предложения бизнеса: расходы на логистику и хранение включены в вычеты, а перечень новых позиций СЗПТ был сокращен. Отдельно рассмотрены вопросы развития животноводства, занятости в нефтесервисных компаниях и возможности дифференцированного подхода к тарифообразованию для обрабатывающей промышленности.
Напомним, перечень социально значимых продовольственных товаров будет расширен временно для сдерживания спекулятивного роста цен и обеспечения доступности продуктов первой необходимости для населения. Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев сообщил, что расширенный список СЗПТ будет действовать как минимум квартал.
25.12.2025, 10:42 111236
Запрет на вывоз моркови планирует ввести Казахстан
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства РК подготовило проект приказа "О некоторых вопросах вывоза моркови с территории Республики Казахстан", которым планируется ввести временный запрет на вывоз моркови.
Устанавливается временный запрет сроком на три месяца на вывоз свежей и охлажденной моркови (ТН ВЭД 0706100001) из РК всеми видами транспорта в третьи страны и страны ЕАЭС, за исключением транзита", - говорится в документе.
Отмечается, что данную меру планируют ввести в целях обеспечения продовольственной безопасности.
Как сообщалось ранее, в Казахстане расширили перечень социально значимых продовольственных товаров. В него входит 31 наименование продуктов питания, в том числе морковь.
Напомним, в Казахстане также намерены запретить экспорт картофеля.
Ранее Казахстан ввел ограничения на вывоз говядины.
25.12.2025, 09:14 115956
Расширенный перечень социально значимых продовольственных товаров утвердили в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом Минторговли Казахстана утвержден перечень социально значимых продовольственных товаров, в который включено 31 наименование продуктов питания.
Приказ вводится в действие в начале января 2026 года.
В перечень включили 31 товарную позицию:
1. Мука пшеничная первого сорта
2. Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)
3. Рожки
4. Крупа гречневая (ядрица)
5. Рис шлифованный (круглозерный)
6. Картофель
7. Морковь столовая
8. Лук репчатый
9. Капуста белокочанная
10. Помидоры (кроме сортов "черри", "виноградные")
11. Огурцы (кроме сорта "корнишоны")
12. Яблоки
13. Сахар белый - сахар-песок
14. Масло подсолнечное
15. Говядина с костями
16. Говядина бескостная
17. Мясной фарш
18. Баранина, включая бескостную
19. Конина, включая бескостную
20. Рыба свежая, охлажденная и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан)
21. Мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные)
22. Куры (тушка)
23. Молоко пастеризованное, ультра пастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности без вкусовых добавок (за исключением безлактозного)
24. Кефир 2-3% жирности (за исключением безлактозного)
25. Сметана (за исключением безлактозной)
26. Творог: 5-9% жирности (за исключением безлактозного)
27. Сыр твердый, полутвердый 40-50% жирности
28. Масло сливочное (несоленое, от 72,5 % до 80% жирности без наполнителей и растительных жиров)
29. Яйцо куриное (I категория)
30. Чай черный (без вкусовых добавок, кроме пакетированного)
31. Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра")
Напомним, перечень социально значимых продовольственных товаров будет расширен временно для сдерживания спекулятивного роста цен и обеспечения доступности продуктов первой необходимости для населения. Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев сообщил, что расширенный список СЗПТ будет действовать как минимум квартал.
Как сообщил председатель Комитета торговли МТИ РК Ернур Жаутикбаев на пресс-конференции по итогам заседания правительства, расширение перечня позволит стабилизировать цены в рознице. Торговая надбавка не будет превышать 15%, что позволит снизить цены.
В настоящее время в список СЗПТ входят 19 продуктов питания.
Ранее правительство приняло решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на комуслуги и бензин до стабилизации уровня инфляции. Цены на ГСМ зафиксировали на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций.
24.12.2025, 18:18 160866
Расширенный список СЗПТ будет действовать как минимум квартал - Минторговли
Рассказать друзьям
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев в кулуарах мажилиса рассказал, сколько будет действовать расширенный список социально значимых продуктов.
Шаккалиев прокомментировал новый расширенный перечень СЗПТ. Ранее в ведомстве сообщили, что 23 товара могут включить в перечень социально значимых. Это различные виды мяса, свежая рыба, груши, скумбрия холодного копчения, помидоры и многое другое.
По овощам, которые включили в список, еще ведется дискуссия, сказал министр. 19 постоянных наименований так и останутся, подчеркнул он.
До 33 расширили, туда попали и огурцы с помидорами. Конечно, торговые сети напрягаются, они говорят, что меняются логистика, транспортные расходы и т.д. Но мы договорились, во-первых, это временная мера. Мы с торговыми сетями рассчитали, какая должна быть маржинальность. По отдельным позициям - 7,8%, есть рост до 25%. Буквально сегодня я подписываю приказ, до 6 января он вступает в силу. Пока установили на один квартал", - цитирует министра Sputnik Казахстан.
В случае сохранения динамики приказ будет продлен, сказал глава ведомства. Торговая надбавка для предпринимателей - не более 15%, напомнил он.
Он также отметил, что цены на яйца и растительное масло стабилизируются благодаря меморандуму с производителями.
Мы поддерживаем наших отечественных производителей - не пускаем контрафакт, не маркируем неизвестного происхождения продукцию извне, а они обеспечивают нам ценовую стабильность", - сказал он.
При этом, отметил министр, все еще обсуждается вопрос подсчета себестоимости продуктов.
Есть цена от производителя, но есть же и импортеры. У них и хранение, и транспорт. В этой части приказа мы будем гибкие. Например, в рознице от цены закупа не более 15%, населению это хорошо - стабильность, а для торговых сетей есть вопрос. По ним маржинальность будем пересчитывать. Но в целом, по ряду продуктов у нас есть примерное понимание маржинальности и она не превышает 15%", - сказал Шаккалиев.
В случае превышения торговыми объектами надбавки нарушители понесут ответственность, предупредил Шаккалиев. Какая именно, он не уточнил.
Ранее сообщалось, что правительство будет регулировать цены на большее количество видов продуктов.
23.12.2025, 14:30 234861
В КГД предупредили о сроках подачи уведомлений по специальным налоговым режимам
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи со вступлением в силу нового Налогового кодекса и с учетом изменений в специальных налоговых режимах налогоплательщикам, применяющим в настоящее время специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, розничный налог, а также режим с использованием фиксированного вычета, необходимо представить уведомление о применяемом режиме налогообложения, сообщили в Комитете государственных доходов.
Для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации налогоплательщикам необходимо в период с 1 января до 1 марта 2026 года представить уведомление о переходе на данный режим в соответствии с положениями статьи 840 нового Налогового кодекса. Налогоплательщики, представившие такое уведомление, будут признаны применяющими режим упрощенной декларации с 1 января 2026 года", - рассказали в ведомстве.
Это позволит обеспечить плавный переход и избежать автоматического применения общеустановленного порядка налогообложения.
Отмечается, что подача такого уведомления будет доступна с 1 января 2026 года.
Автоматическое подача уведомления осуществляется:
- в кабинете налогоплательщика информационной системе "Интегрированная система налогового администрирования" в разделе "Подать документы" будет доступно "Уведомление о применяемом режиме налогообложения", которое налогоплательщики смогут отправить, подписав своим ЭЦП и через мобильное приложение E-Salyq Business;
- в банковских приложениях крупных банков.
Также уведомление можно подать на бумажном носителе в управление государственных доходов по месту нахождения.
Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания правительства высказался о запрете на вычет расходов при взаимодействии с поставщиками, работающими в режиме упрощенной декларации.
23.12.2025, 12:45 241261
В Казахстане до конца июня 2026 года зафиксировали предельную оптовую цену на автогаз
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана подписал приказ "Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж", передает корреспондент агентства.
Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж на период с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года в размере 59 722 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость", - сказано в документе.
Напомним, последний раз предельная оптовая цена на сжиженный газ была повышена 1 августа текущего года с 51 932 тенге до 59 722 тенге за тонну
23.12.2025, 11:48 209466
Правительство представило единую программу поддержки малого бизнеса
Программа обеспечит ежегодный объем кредитования через БВУ в размере 400 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства представили единую программу "Іскер аймақ", нацеленную на развитие малого и микробизнеса в особенности в моно- и малых городах, а также на селе.
Программа ориентирована на технологически простые, быстро реализуемые проекты, обеспечивающие оперативный эффект: переработку сельхозсырья, мини-пекарни, производство мебели и стройматериалов", - сказал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.
Программа обеспечит ежегодный объем кредитования через БВУ в размере 400 млрд тенге.
- Кредит: до 200 млн тенге на проект.
- Ставка: ~8,8% (40% субсидируется государством).
- Срок: до 3 лет.
- Гарантия "Даму": до 85% от суммы займа при дефиците залога.
По словам Серика Жумангарина, бизнес получит не только деньги, но и физические ресурсы: льготную аренду помещений, земельные участки и подведение коммуникаций. Для эффективного запуска производств внедряется сервисное сопровождение и отраслевое онлайн-обучение. При этом приоритет в получении господдержки закреплен за участниками проектов "Ауыл аманаты" и "Одно село - один продукт".
Подача заявок автоматизирована через порталы egov.business и Damu Online. Для отдаленных районов предусмотрен выездной формат: специальные мобильные офисы (автобусы) будут консультировать и принимать документы на местах.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.12.2025, 09:40КНБ Казахстана получил новые функции и полномочия 26.12.2025, 14:51В Казахстане два аэропорта оштрафовали на миллионы тенге за нарушения антимонопольного законодательства51811В Казахстане два аэропорта оштрафовали на миллионы тенге за нарушения антимонопольного законодательства 26.12.2025, 15:0350386Президент подписал поправки по вопросам охраны историко-культурного наследия 26.12.2025, 16:1246356Государство усиливает контроль над урановыми ресурсами: президент подписал закон 26.12.2025, 12:2544666Инвестиции в основной капитал Казахстана достигли 18,5 трлн тенге 22.12.2025, 13:24Засунула кота в барабан стиральной машины: в Жетысуской области полиция провела проверку после резонансного видео269876Засунула кота в барабан стиральной машины: в Жетысуской области полиция провела проверку после резонансного видео 21.12.2025, 18:44258916Ушел из жизни актер Асанали Ашимов 21.12.2025, 19:44257521Снег и метель прогнозируют в Казахстане 23.12.2025, 12:45240581В Казахстане до конца июня 2026 года зафиксировали предельную оптовую цену на автогаз 23.12.2025, 14:30234181В КГД предупредили о сроках подачи уведомлений по специальным налоговым режимам 05.12.2025, 14:50833201В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки829981Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16759871Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19756776Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25753391В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?