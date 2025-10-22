Казахстанцы смогут приобретать автомобили в лизинг: в стране открылся корейский автозавод
Фото: Акорда
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе телемоста открыл автомобильный завод KIA Qazaqstan, сообщает Акорда.
Он поздравил участников с открытием завода, подчеркнув, что это событие является важным шагом в развитии машиностроительной отрасли Казахстана. Президент напомнил, что два года назад во время визита в Костанай было запущено производство автомобилей KIA Sportage, а сегодня в соответствии с соглашением с корпорацией KIA Motors начинает работу полноценное предприятие.
Глава государства выразил искреннюю признательность президенту KIA Corporation Хо-сунг Сонгу и компании KIA Corporation, отметив масштаб проделанной работы и укрепление взаимовыгодных, плодотворных связей между сторонами.
На сегодняшний день в Казахстане успешно работают более 800 корейских компаний. При этом есть все основания утверждать, что автомобилестроение является одним из ключевых направлений нашего взаимовыгодного взаимодействия, и открытие этого уникального завода служит наглядным тому подтверждением (...) KIA - корпорация будущего, автомобили которой гармонично сочетают передовые технологии, выразительный дизайн и высокую надежность", - сказал Токаев.
Президент отметил, что KIA как социально ответственная компания вносит весомый вклад в развитие человеческого капитала и активно инвестирует в подготовку квалифицированных специалистов. Завод делает упор на локализацию производства, что позволит значительно повысить казахстанское содержание в выпускаемой продукции. По расчетам экспертов, каждое рабочее место на автозаводе косвенно создает до 5-6 дополнительных рабочих мест в логистике, сервисной сфере, инфраструктуре.
Завод KIA станет новой точкой роста казахстанского автопрома. Работа нового предприятия будет также способствовать динамичному обновлению отечественного автопарка. Это положительно скажется и на безопасности дорожного движения на улицах наших городов и автомагистралях", - выразил уверенность глава государства.
Он отметил, что государство уделяет приоритетное внимание развитию машиностроительной отрасли.
В прошлом году в этот сектор было привлечено более 290 миллиардов тенге инвестиций, что в 2,5 раза превышает показатели предыдущего года. Позитивная тенденция сохраняется: с начала текущего года в отрасль уже вложено 178 миллиардов тенге. Инвесторы проявляют большой интерес к Казахстану. Благодаря реализации масштабных мер достигнуты значительные успехи. В прошлом году в стране было произведено более 145 тысяч автомобилей. Предприятия автопрома работают в Астане, Алматы, Семее, Уральске, Кокшетау, Костанае и Сарани. В этой сфере заняты более 10 тысяч граждан, почти половина из которых - молодежь. Непосредственно на заводе в Костанае создается полторы тысячи рабочих мест. Работники освоят новые навыки и станут квалифицированными специалистами. Уверен, что в будущем предприятие станет настоящей кузницей инженерных кадров", - сказал Токаев.
Он напомнил о своем поручении правительству разработать конкретные меры по стабилизации экономической ситуации, в связи с чем принят ряд важных решений.
Граждане теперь получат возможность приобрести автомобиль в лизинг, что сделает их более доступными для населения (...) Появится возможность поставлять на внешние рынки наши машины, соответствующие передовым мировым стандартам. Казахстан готов внести свой вклад в развитие глобальной автомобильной промышленности", - подытожил свое выступление президент.
По окончании выступления Касым-Жомарт Токаев наградил президента KIA Corporation Хо-сунг Сонга орденом "Достық" II степени.
Мы высоко ценим ваш вклад в развитие казахско-корейского сотрудничества и укрепление дружбы между нашими народами. Вы внесли поистине значительную лепту в становление автомобильной промышленности нашей страны", - сказал президент.
Для справки
Решение о строительстве завода KIA Qazaqstan было принято в 2023 году. Предприятие расположено на территории индустриальной зоны Костаная на земельном участке площадью 62,95 гектара. Производственная мощность завода составляет 70 тысяч автомобилей в год, объем инвестиций - 131,5 млрд тенге. На предприятии создано 1500 рабочих мест, а рынками сбыта продукции являются Казахстан, страны Центральной Азии и ЕАЭС.
Напомним, на прошлой неделе казахстанское правительство по поручению президента приняло ряд мер, направленных на улучшение экономической ситуации в стране. В их числе: мораторий на повышение цен на бензин, дизтопливо и коммунальные услуги, увеличение в 2 раза объема удешевленного ипотечного кредитования, введение механизма лизинга на покупку легковых авто и т.д.