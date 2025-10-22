Казахстанцы смогут приобретать автомобили в лизинг: в стране открылся корейский автозавод

Итоговые данные будут обработаны и визуализированы на специальных аналитических инструментах и опубликованы на сайте бюро в следующем году

Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершилась Национальная сельскохозяйственная перепись, которая проводилась с 1 августа этого года, - В Казахстане завершилась Национальная сельскохозяйственная перепись, которая проводилась с 1 августа этого года, сообщает Бюро национальной статистики РК.





Крупнейшее статистическое мероприятие охватило около 1,6 млн домохозяйств и 300 тыс. сельскохозяйственных формирований по всей стране.





Опросный лист переписи включал вопросы, касающиеся землепользования, наличия сельскохозяйственной техники, площадей посевов, применения удобрений, скотоводства, трудовой занятости и других показателей. Информация собиралась как с крупных аграрных предприятий, фермерских и крестьянских хозяйств, так и личных подсобных хозяйств, занимающихся сельским хозяйством в личных целях.





Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто принимал участие, оказывал поддержку и помогал в проведении Национальной сельскохозяйственной переписи. Важно отметить, что завершен только основной этап, связанный со сбором данных. Впереди нас ждет кропотливая работа по их обработке, сверке и агрегированию на различных уровнях. Полученные результаты позволят сформировать объективное представление о состоянии аграрного сектора. Благодарю каждого, кто внес свой вклад в развитие сельского хозяйства и поддержал это важное дело", - сказал руководитель Бюро национальной статистики АСПиР РК Максат Турлубаев.





Сбор данных проходил в два этапа. Первый этап прошел онлайн-методом и длился с 1 по 31 августа. Опросный лист можно было заполнить на сайте sanaq.gov.kz, авторизовавшись с помощью ЭЦП, SMS-кода или QR-доступа через приложение eGovMobile. Этой возможностью воспользовались около 600 тыс. респондентов.





Второй этап проходил офлайн с 20 сентября по 20 октября. Более 3200 интервьюеров лично собирали данные по всей стране. Каждый из них был оснащен планшетом с системой GPS-навигации, что обеспечивало прозрачность маршрутов и достоверность данных.





В этой работе огромный свой вклад внесли интервьюеры. Именно они ежедневно контактировали с людьми, объясняли цели переписи и собирали важные данные. Кроме того, возможность дополнительного заработка получили почтальоны, социальные работники, контролеры коммунальных служб, которые также на основной своей работе взаимодействуют с населением. Кроме того, на временную работу мы привлекли безработных лиц, направленных через центры занятости" - отметил глава бюро.





В рамках переписи была проведена масштабная информационная кампания. Граждан заранее информировали через мессенджеры, социальные сети и региональные средства массовой информации. На сайте переписи были размещены подробные видеоинструкции по прохождению переписи онлайн методом, а также работал чат-бот SANAQ мырза, отвечавший на вопросы пользователей в режиме реального времени.





По всей стране было открыто 2684 зоны самообслуживания для прохождения переписи на базе акиматов и районных управлений статистики. Также на протяжении всей кампании работал контакт-центр по номеру 1446. Он обработал свыше 22 тыс. обращений, а чат-бот "SANAQ мырза" ответил на 8,5 тыс. вопросов.





Полученные данные позволят государству принимать более точные и обоснованные решения по развитию агропромышленного комплекса, улучшению качества жизни в сельской местности и рациональному использованию ресурсов.





Предварительная обработка и анализ результатов переписи будут завершены в ближайшие месяцы. Итоговые данные будут обработаны и визуализированы на специальных аналитических инструментах и опубликованы на сайте бюро в следующем году", - уточнили в Минсельхозе.



