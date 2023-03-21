20.03.2023, 10:42 11816
Более чем на 16,5 млн тенге оштрафовали "АрселорМиттал Темиртау"
На производстве применялись 89 средств измерений с истекшим сроком поверки
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Караганда. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - При проверке семи шахт и центральной обогатительной фабрики "Восточная" выяснилось, что на производстве применялись 89 средств измерений с истекшим сроком поверки, сообщили в Комитете технического регулирования и метрологии.
Тем самым не обеспечена защита интересов физических и юридических лиц от недостоверных результатов измерений, что напрямую влияет на безопасность жизни и здоровья работников, осуществляющих добычу каменного угля подземным способом, а также при его обогащении", - пояснил председатель Комитета технического регулирования и мерологии МТИ РК Куаныш Еликбаев.
АрселорМиттал Темиртау" привлечен к административной ответственности - к штрафу на сумму более чем 16,5 млн тенге.
Кроме того, в отношении предприятия внесено частное представление об устранении причин и условий, способствующих совершению нарушений законодательства, которые на сегодняшний день устранены.
Также проверкой установлено, что в компании при добыче каменного угля подземным способом проводятся измерения, не подлежащие государственному регулированию, так как они не включены в отраслевые перечни измерений. Данные измерения напрямую влияют на безопасность охраны и условий труда.
Департаментом подготовлены предложения по расширению перечней измерений для дальнейшего рассмотрения и утверждения их отраслевыми государственными органами", - добавили в комитете.
Ранее сообщалось, что на "АрселорМиттал Темиртау" за прошлый год выявили около двух тысяч нарушений промбезопасности.
Напомним, в минувшем году в Шахтинске на шахте имени Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" погибли пять работников, еще четверо пострадали. Ответственными за трагедию определены 26 человек, в их числе руководство ТОО "АрселорМиттал Темиртау" и руководящие инженерно-техническим составом шахты.
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20.03.2023, 20:47 5581
В Шымкенте создадут медико-фармацевтический кластер
В стране планируется создание трех медико-фармацевтических кластеров - в Астане, Шымкенте и Актобе
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Шымкент. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте создается медико-фармацевтический кластер из группы инновационных компаний, которые будут заниматься разработкой лекарственных форм, их внедрением в промышленное производство, применением технологий экстрагирования, методик контроля качества, стандартизации, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Напомним, глава государства поручил увеличить к 2025 году долю отечественного производства в фармацевтической промышленности до 50%. В этой связи в стране планируется создание трех медико-фармацевтических кластеров - в Астане, Шымкенте и Актобе, что значительно сократит зависимость от импорта и обеспечит национальную лекарственную безопасность РК.
20.03.2023, 11:32 10996
1,2 миллиона клиентов Kaspi.kz получили компенсацию государства по депозитам
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Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 1,2 миллиона клиентов Kaspi.kz получили государственную компенсацию по депозитам.
Компания мгновенно перевела деньги, как только государство предоставило компенсацию.
Государственная компенсация по "Программе защиты тенговых вкладов" составила 10% от наименьшей суммы, которая находилась на депозите за последний год. Общая сумма компенсации - 66,4 миллиарда тенге. Средняя сумма компенсации на одного клиента составила около 55 000 тенге.
19.03.2023, 09:19 24666
В Казахстане откроют 26 новых овощехранилищ
Фото: МСХ РК
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году в Казахстане откроют 26 новых овощехранилищ общей мощностью 104,5 тысячи тонн, а до 2026 года в стране появится еще 35 современных складов. Они войдут в список уже имеющихся в республике 1208 объектов хранения емкостью 1,9 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
В последние годы в Казахстане назрел дефицит овощехранилищ, особенно остро проблема ощущается в межсезонье. Поэтому в стране разработан комплексный план по строительству и модернизации объектов хранения, который предусматривает создание как минимум 97 складов плодоовощной продукции объемом 335,6 тысячи тонн. Работа ведется с опережением показателей. К примеру, в 2021 и 2022 годах при запланированных 36 проектах на 181,5 тысячи тонн открыто 37 овощехранилищ, способных принять до 200,8 тысячи тонн продукции", - проинформировали в Минсельхозе.
По данным ведомства, вопрос расширения инфраструктуры хранения и модернизации существующих овощехранилищ для Казахстана актуален, учитывая рост показателей урожайности овощей. В 2022 году фермеры собрали 4,1 млн тонн картофеля, 621,4 тысячи тонн моркови, 1,1 млн тонн лука и около 552 тысяч тонн капусты. Создание инфраструктуры для их складирования поможет восполнить недополученные доходы сельчан, снизить импортозависимость, а также стабилизировать цены на продукты для конечного потребителя в межсезонье.
Для привлечения инвестиций в создание и модернизацию хранилищ планом предусматривается увеличение норматива инвестиционного субсидирования с 25% до 40-50% при строительстве современных хранилищ со специальным оборудованием, обеспечивающим долговременное хранение продукции с сохранением его товарных качеств.
Как сообщалось ранее, в Казахстане наблюдается снижение цен на овощи.
18.03.2023, 18:12 32816
В Казахстане наблюдается снижение цен на овощи
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю цены на социально значимые овощи совокупно снизились на 0,3%. Итоги ценовой ситуации за неделю на социально значимые продукты и меры по укреплению тренда на дальнейшее снижение рассмотрели 18 марта на совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщила пресс-служба Минторговли.
Вторую неделю подряд снижаются цены на социальные продукты питания в Мангистауской области (-0,1%), на этой неделе отмечается снижение и в Туркестанской (-0,1%). При этом в Туркестанской области подешевели практически все социальные овощи, в Мангистауской снизились цены на картофель и капусту", - отметил и.о. председателя Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков.
Число точек реализации овощей по стране по социальным ценам увеличилось с 682 на начальном этапе интервенций до 1015. В целом за счет снижения цен на овощи наблюдается замедление роста цен на СЗПТ практически по всем регионам. Предлагается всем СПК пролонгировать работу с данными торговыми точками, и тогда на следующее межсезонье в каждом регионе будет база торговых объектов, влияющая на ценообразование.
Общий индекс цен на СЗПТ за неделю вырос на 0,1%, что является рекордно низким уровнем с начала года (за аналогичную неделю 2022 года рост цен зафиксирован на уровне 5,6%). Увеличение обусловлено некоторым повышением цен на молочные продукты в общей корзине СЗПТ (масло сливочное, кефир, творог, молоко). Оперативно МТИ и МСХ были проведены совещания с производителями молочной продукции, в рамках которых были достигнуты договоренности сохранять действующие цены.
Также на совещании обсудили ход работы регионов по контрактации осеннего урожая. Эти договоры согласно новым типовым правилам реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ должны были быть заключены до 1 февраля 2023 года. Со стороны Комитета торговли предложено законтрактовать осенний лук по 62-70 тенге, а с учетом хранения до весны - по 90 тенге.
Работать нужно системно и очень активно, другого способа просто нет. Мы видим результаты разбронирования сформированных осенью запасов, впервые в межсезонье началась дефляция цен на овощи. И эту работу надо продолжать: у кого мало запасов по отдельным овощам, договоритесь с регионами, где есть излишки, эту информацию вам предоставит МСХ, и обеспечьте стабильность поставок овощей по индикативным ценам. Ускорить работу по контрактации раннего и осеннего урожаев этого года, из осеннего формируются запасы на весну 2024 года. Мы должны удержать продуктовую инфляцию на нынешнем уровне и создать запасы по низким ценам на следующий год", - подчеркнул Серик Жумангарин.
Ранее сообщалось, что в Казахстане вместо запрета на экспорт лука могут ввести его ограничение.
17.03.2023, 20:56 46546
ЕАЭС и ШОС укрепляют экономическое партнерство
Решено усилить практическую совместную работу в транспортно-логистической сфере, а также стимулировать интеграцию валютно-платежных систем для проведения независимых трансграничных платежей
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Москва. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы экономического сотрудничества обсудили на встрече председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в Москве 17 марта, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Решено усилить практическую совместную работу в транспортно-логистической сфере, а также стимулировать интеграцию валютно-платежных систем для проведения независимых трансграничных платежей.
По словам Михаила Мясниковича, экономические повестки ШОС и ЕАЭС несут в себе потенциал, способный взаимно дополнять друг друга и определять мировой ландшафт.
В 2022 году товарооборот ЕАЭС с ШОС составил 270,2 млрд долларов, увеличившись за год более чем на 40%", - отметил председатель коллегии ЕЭК.
Стороны подтвердили заинтересованность в подписании плана совместных мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и секретариатом ШОС. Документ находится на финальной стадии согласования, и его подписание возможно в мае текущего года.
Глава коллегии ЕЭК рассказал, что комиссия подготовила концепцию реализации транспортно-логистического мегапроекта, призванного связать воедино территорию Евразийского региона. Этот проект рассматривается в настоящий момент в ШОС.
Михаил Мясникович и Чжан Мин подчеркнули важность увеличения взаимных расчетов в национальных валютах и сотрудничества в сфере интеграции валютно-платежных систем для проведения независимых трансграничных платежей, финансирования торговли и инвестиций.
В ЕАЭС есть хорошие наработки, по итогам 2022 года доля расчетов внутри Союза в нацвалютах составила 80%. Полагаем, что необходимо обеспечить синхронизацию потенциалов платежно-расчетных инфраструктур ЕАЭС и ШОС. Мы представим наши предложения в ближайшее время", - отметил Михаил Мясникович.
Председатель коллегии ЕЭК пригласил генерального секретаря ШОС принять участие во II Евразийском экономическом форуме, который состоится 24-25 мая в Москве. В ходе форума пройдет специальная сессия "ЕАЭС - ШОС - БРИКС: открытый интеграционный диалог".
Генеральный секретарь ШОС в свою очередь пригласил Михаила Мясниковича посетить секретариат ШОС в Пекине с официальным визитом.
Напомним, в январе-октябре 2022 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 22 963,7 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
17.03.2023, 13:01 54876
В Атырауской области оптовики завышали цену на сливочное масло в два раза
Оптовый поставщик делал наценку на продукт от 82 до 104%
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Атырау. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Почти на 40% снижена цена на сливочное масло в Атырауской области благодаря совместным действиям регионального департамента экономических расследований и департамента госдоходов.
В результате проведенного анализа через базу ЭСФ выявлен оптовый поставщик ТОО "АтырауПробСнаб", предоставляющий сливочное масло в два супермаркета региона с наценкой 82-104%", - сообщает АФМ.
В результате исполнительными органами должностное лицо ТОО "АтырауПробСнаб" привлечено к административной ответственности.
Торговая сеть перешла на закуп данного товара напрямую у производителя.
В результате принятых мер цена сливочного масла снижена производителем на 37,5%, с 2690 тенге до 1680 тенге.
В АФМ пообещали, что работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары будет продолжена.
Ранее в Актобе выявили супермаркеты, которые необоснованно завышали цены на подсолнечное масло. Оно продавалось с торговой надбавкой от 20 до 28% при максимально допустимой 15%.
Напомним, в феврале министр торговли и интеграции Серик Жумангарин раскритиковал акиматы за рост цен на продукты. По его словам, работа по выявлению и устранению непродуктивных посредников не ведется.
17.03.2023, 12:49 54391
В Казахстане вместо запрета на экспорт лука могут ввести его ограничение
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан подготовило проект приказа "О некоторых вопросах вывоза лука репчатого с территории Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
Согласно проекту документа, предлагается ввести в срок по 28 апреля 2023 года количественные ограничения (квоты) на вывоз репчатого лука с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза в размере 20 тысяч тонн.
Отмечается, что распределение объемов квот на вывоз товара осуществляется в единой автоматизированной системе управления отраслями агропромышленного комплекса e-Agriculture автоматически при выдаче фитосанитарных сертификатов на соответствие.
Будет сформирован количественный лимит объема квоты по товару и лимит на одного заявителя, который составляет 500 тонн.
Распределение объемов квот на вывоз товара с территории Республики Казахстан осуществляется по очередности согласно дате и времени поступления заявлений на получение фитосанитарного сертификата на вывоз подкарантинной продукции за пределы Республики Казахстан.
Напомним, в январе текущего года был введен трехмесячный запрет на экспорт лука из РК для предотвращения массового вывоза овоща и стабилизации цены на него.
На прошлой неделе в правительстве отметили стабилизацию динамики роста цен на лук после его резкого подражания - сразу на 22,5% в начале года.
17.03.2023, 11:05 55071
Энергетический совет обсудил вопросы дальнейшей разработки зрелых нефтяных месторождений
Обозначена важность поддержки зрелых месторождений для стабильного обеспечения внутреннего рынка ГСМ
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании энергетического совета рассмотрены меры по наращиванию инвестиций и обеспечению стабильной работы месторождений, находящихся на финальных стадиях разработки, рассказали в пресс-службе правительства.
В ходе заседания были затронуты вопросы объемов производства, занятости и налогообложения в нефтяной сфере.
Премьер-министр обозначил важность поддержки таких месторождений для стабильного обеспечения внутреннего рынка ГСМ, пополнения государственного бюджета и Национального фонда, а также сохранения рабочих мест.
Кроме того, на заседании рассмотрен ряд других актуальных вопросов в сфере недропользования.
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