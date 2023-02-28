На "АрселорМиттал Темиртау" за прошлый год выявили около двух тысяч нарушений промбезопасности

В зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан

Фото: МЧС РК

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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году паводок может быть масштабным из-за большого количества снега и сильного промерзания почвы, сообщил на заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.





При неблагоприятном развитии паводковой ситуации в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан. В 17 регионах страны, в том числе в Атырауской - 36, Костанайской - 34, ЗКО - 32, Акмолинской - 31, Алматинской - 27, Туркестанской - 16, Актюбинской и Карагандинской по 12, ВКО - 10, СКО и области Абай по 8, области Жетысу - 7, Жамбылской, Кызылординской и области Улытау по 6, Павлодарской - 3, Алматы - 1", - сообщил глава МЧС.





По его словам, в регионах проведено 114 заседаний областных, городских и районных комиссий по чрезвычайным ситуациям, в том числе 31 внеплановое. Совместно с подразделениями полиции проводятся рейдовые мероприятия по выявлению фактов нарушений правил благоустройства территорий населенных пунктов, это содержание дренажных и арычных систем, вывоз снега, с привлечением лиц к административной ответственности.





Ильин обратил внимание на то, что с начала года сложная ситуация складывается на Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе.





Возможная паводковая ситуация осложняется тем, что в случае повышенного сброса с Шардаринского водохранилища и Коксарайского контррегулятора возможно затопление территорий Туркестанской и Кызылординской областей. Положение усугубляется тем, что ледостав в северных районах Кызылординской области устанавливался Комитетом по водным ресурсам при низких расходах воды, что не позволяет безопасно увеличивать сбросы воды", - рассказал министр.





При этом он отметил, что предложения МЧС по созданию межведомственной рабочей группы для контроля за ходом накопления воды в Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе не учтены Министерством экологии и природных ресурсов.





Оценка готовности гидротехнических сооружений к паводку также затрудняется из-за ежегодного изменения их количества Министерством экологии и природных ресурсов.





Кроме того, по словам Ильина, фактический износ большинства водохозяйственных объектов в стране на сегодня составляет более 60%, в связи с чем снижена их надежность и безопасность.





Для оценки безопасности и производительности гидротехнических сооружений требуется их многофакторное обследование. В этой связи необходима поддержка бюджетной заявки Комитета водных ресурсов МЭПР в финансировании этого процесса.









Ильин подчеркнул также, что обеспокоенность вызывают не только гидротехнические сооружения, построенные в прошлом столетии, но и новые ГТС.





В 2021 году в Алматинской области зарегистрированы 3 факта нарушения правил эксплуатации водохранилищ, находящихся в коммунальной собственности, где создалась угроза подтопления населенных пунктов, расположенных ниже по течению от ГТС.





Юрий Ильин рассказал, что подтоплениям, случившимся в начале месяца в южных регионах страны, поспособствовало отсутствие водоотводных каналов, арыков, защитных обвалований вокруг населенных пунктов, а также отсутствие арычно-дренажной системы внутри пострадавших поселков. В результате были подтоплены дворы и улицы 46 населенных пунктов.





По его словам, данный факт возможно было заблаговременно предотвратить в рамках программных документов.





Но в итоге факт налицо, это говорит о формальном подходе к исполнению поручений и планирующих документов", - подчеркнул министр.





Заслушав докладчика, премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что из населенных пунктов вывезено более 11 млн кубометров снега, однако не во всех регионах эта работа проводится на должном уровне, и указал, что акимам необходимо активизировать вывоз снега.





По его словам, к осложнению паводковой ситуации в южных регионах привело отсутствие водоотводных каналов, арыков и защитных обвалований вокруг населенных пунктов. В результате в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях дренажные системы не справились с обильными осадками. Кроме того, в Атырау из-за резкого таяния снега и обильных осадков произошло подтопление улиц города.





Надо оперативно провести расчистку арыков и ливневой канализации, осуществить возведение временных земляных валов и дамб. Министерству индустрии и акимам регионов необходимо продолжить подготовку дорог, мостов и водопропускных сооружений к повышенным объемам воды", - подчеркнул глава кабмина.





Он добавил, что, по прогнозу Казгидромета, в марте температура воздуха и количество осадков в южных и восточных регионах страны ожидаются выше нормы, к чему "надо быть готовыми".





Глава правительства поручил отработать конкретный алгоритм действий при осложнении паводковой ситуации в рамках республиканского учения "Көктем-2023", подготовить необходимые запасы взрывчатых веществ и инертных материалов, проверить готовность систем оповещения.





Нужно также определить места дислокации дополнительных сил и средств, пункты приема на случай эвакуации населения и безопасные участки для отгона сельскохозяйственных животных", - отметил Смаилов.





Кроме того, по его словам, требуется выработать шаги по ремонту коммунальных, частных и бесхозяйных гидротехнических сооружений, откорректировать объемы наполнения водохранилищ и при необходимости принять меры по их заблаговременному и безопасному опустошению.



