Минэкологии намерено требовать многомиллиардный штраф для "АрселорМиттал Темиртау"

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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По словам председателя Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасова, в настоящее время завершается проверка по поводу несоблюдения экологических нормативов со стороны "АрселорМиттал Темиртау".
Кроме того, как оказалось, "АрселорМиттал Темиртау" не пустил на предприятие экологов, пришедших с проверкой. Минэкологии обратилось в суд с иском о воспрепятствовании.
По словам Жолдасова, Минэкологии намерено требовать многомиллиардный штраф для компании.
Мы сейчас считаем. Думаю, штраф на несколько миллиардов тенге мы будем готовить. Суть не в штрафе, мы будем заставлять их сейчас снижать объемы выбросов", - рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля.
Чиновник добавил, что сейчас идет кампания по выдаче разрешений.
В прошлом году мы снизили больше чем на 100 тысяч лимитированных объемов, что составляет больше 30%. В этом году они должны обеспечить снижение выбросов с 250 тысяч до 210 тысяч. Если это не будет выполнено, мы готовы не выдавать разрешение вплоть до приостановки производства", - рассказал Зулфухар Жолдасов.
Он подчеркнул, что в нацпрограмме "Жасыл Қазақстан" предусмотрено снижение объема выбросов компании "АрселорМиттал Темиртау" с 250 до 140 тыс тонн.