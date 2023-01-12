Добыча нефти и газа сократилась в Казахстане в 2022 году

Зафиксировано снижение добычи газа на 1%, нефти - на 1,9%

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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В горнодобывающей промышленности объем производства за 2022 год снизился на 1%, проинформировал на заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.





Зафиксировано снижение добычи газа на 1%, нефти - на 1,9% и других полезных ископаемых - на 7,6%", - сообщил глава МНЭ.





В свою очередь министр энергетики РК Болат Акчулаков проинформировал, что объем добычи газа за 2022 год составил 53,3 млрд кубометров газа, или 103,1% к плану 2022 года.





Производство товарного газа составило 27,8 млрд кубометров, или 94% к плану 2022 года.





Недостижение показателя связано с ограничениями приема карачаганакского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе, а также с внеплановыми ремонтными работами на месторождениях Тенгиз и Кашаган", -пояснил Акчулаков.





Внутреннее потребление товарного газа составило 19,3 млрд кубометров, или 107,2% к плану 2022 года. Экспорт газа составил 4,6 млрд кубометров, или 85,1% к плану 2022 года.





Снижение объемов экспорта газа позволило обеспечить растущий объем потребления на внутреннем рынке. Обеспечение газом населения является приоритетом", - уточнил спикер.





Объем производства сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок составил 2,8 млн тонн, или 98% к плану 2022 года. Недостижение планового значения связано с ремонтами на крупных заводах ПНХЗ, АНПЗ и "СНПС-Актобемунайгаз".





По итогам 2022 года объем добычи нефти и конденсата составил 84,2 млн тонн, или 101,6% к плану 2022 года.





Так, на Тенгизском месторождении добыто 29,2 млн тонн нефти, или 100% к плану 2022 года. Добыча нефти на Карачаганакском месторождении составила 11,3 млн тонн, или 103,8% к плану 2022 года. На Кашагане объем добычи нефти составил 12,7 млн тонн, или 109,5% к плану 2022 года", - уточнил глава МЭ.





Экспорт нефти за 2022 год составил 64,3 млн тонн, или 103,4% к плану 2022 года.



