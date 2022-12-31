Более 90 млн тонн нефти и почти 3 млн тонн сжиженного газа планируется добыть в Казахстане в 2023 году

Также в I квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ страны, что позволит выявить проблемы и текущее их техническое состояние

Фото: kmg.kz

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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - О мерах по развитию нефтяной и газовой отрасли, а также об основных показателях энергетической отрасли 2022 года и задачах на 2023 год - О мерах по развитию нефтяной и газовой отрасли, а также об основных показателях энергетической отрасли 2022 года и задачах на 2023 год рассказал на брифинге в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков.





Газодобывающая отрасль





По итогам 2022 года объем добычи газа ожидается на уровне 51,7 млрд кубометров. План по добыче газа на 2023 год составляет 53,5 млрд кубометров. Производство товарного газа по итогам года составит 27,6 млрд кубометров, в 2023 году - 28,2 млрд кубометров. Производство сжиженного нефтяного газа по итогам 2022 года ожидается на уровне 2,82 млн тонн. План на 2023 год - 2,86 млн тонн", - рассказал глава ведомства.





Также в 2023 году планируется произвести 515 тысяч тонн нефтегазохимической продукции. В частности, по словам министра, на сегодня в Казахстане уже производятся смазочные материалы, полипропилен, метил-трет-бутиловый эфир, бензол и параксилол.





В 2022 году было реализовано 142 газовых проекта. Доступ к газу получили 107 сельских населенных пунктов (284,8 тысячи человек). В 2023 году планируется реализовать еще 86 проектов, что позволит обеспечить газоснабжением 166,6 тысячи человек, или 56 сельских населенных пунктов.





Также в 2022 году актуализирована Генеральная схема газификации Республики Казахстан на 2015-2030 годы, которая определяет дальнейшее развитие газотранспортной системы. Разработана новая формула закупа газа, которая позволит стимулировать недропользователей увеличить объемы добычи и переработки газа. Осуществлен запуск крупнейшего нефтехимического завода по производству полипропилена, который входит в топ-10 мировых производителей", - сообщил Акчулаков.





Кроме того, на 2023 год запланировано начало строительства заводов по производству бутадиена и метанола на общую сумму инвестиций 1 млрд долларов. Также в предстоящем году будет принят закон "По вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного нефтяного газа", который обеспечит прозрачность оборота сжиженного газа и справедливое ценообразование.





Нефтедобыча





Объем добычи нефти по итогам 2022 года ожидается на уровне 84 млн тонн, экспорт нефти по итогам 2022 года ожидается на уровне 64,8 млн тонн. План добычи нефти на 2023 год - 90,5 млн тонн, из них на экспорт - 71 млн тонн. Переработка нефти по итогам года составит 18 млн тонн. Производство нефтепродуктов ожидается на уровне 13,7 млн тонн. Также в 2022 году запущена и введена в промэксплуатацию информационная система учета нефти и газового конденсата, которая на сегодня позволяет отслеживать 95% оборота нефти.





В 2023 году, по словам Акчулакова, совместно с зарубежными партнерами будет разработан комплексный план развития крупнейших нефтегазовых проектов.





Также министерством совместно с заинтересованными сторонами разработана дорожная карта, которая предусматривает:





дозагрузку мощностей маршрута Атырау - Самара с дальнейшей транспортировкой в порты Усть-Луга, Новороссийск;

развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, в рамках которого планируется осуществление модернизации железнодорожных путей и расширение товарного парка железнодорожных вагонов-цистерн, а также реконструкция и модернизация нефтеналивных причалов в Актауском морском торговом порту;

увеличение экспорта нефти в КНР, включая расширение некоторых участков нефтепровода Казахстан - Китай.

завершение в 2023 году проекта устранения узких мест на казахстанском участке КТК, который позволит увеличить пропускную способность с 53,7 до 72,5 млн тонн в год.





Глава ведомства отметил, что в 2022 году увеличилось производство нефтепродуктов. Так, производство бензина составило 5,3 млн тонн, дизельного топлива - 5 млн тонн, авиакеросина - 0,65 млн тонн и мазута - 2,8 млн тонн. Кроме того, произведен 0,9 млн тонн битума. В 2023 году его производство будет увеличено на 300 тысяч тонн.





Также в 2022 году министерством проведены работы по сохранению государственного регулирования предельных цен на розничную реализацию АИ-80, 92-93 и летнее дизельное топливо. Приняты приказы по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом и по дифференцированным ценам на дизельное топливо для транзитного транспорта. В 2023 году вышеуказанные меры будут сохранены и продлены", - подчеркнул глава Минэнерго.





Он также отметил, что будет начато базовое проектирование расширения Шымкентского НПЗ до 9 млн тонн.





Правительством будут приняты соответствующие поправки по исключению непродуктивных посредников в системе поставок нефти и нефтепродуктов.





В рамках поправок предложено осуществлять прямые поставки нефти для переработки недропользователями или аффилированными с ними лицами, покупку нефти непосредственно самими НПЗ, оптовые поставки нефтепродуктов только лицам, обладающим нефтебазами на праве собственности или аренды (за исключением импорта, единого оператора и оборота авиакеросина).





Энергетическая отрасль





По итогам 2022 года ожидается выработка электроэнергии в объеме 112,7 млрд кВтч. План 2023 года по выработке электроэнергии составляет 114,9 млрд кВтч. По возобновляемым источникам энергии выработка составит 4,5 млрд кВтч, что на 6,6% больше прошлогоднего уровня. В 2023 году план составит 5 млрд кВтч.





Министр напомнил, что в 2022 году разработан и утвержден энергетический баланс до 2035 года, в рамках которого смоделировано развитие энергетического комплекса с расчетом прогнозов по производству и потреблению электроэнергии. Также в текущем году реализовано 12 проектов ВИЭ суммарной мощностью 385 МВт. В 2023 году планируется ввод еще 15 новых проектов ВИЭ мощностью 257 МВт. Успешно проведены аукционные торги по проектам маневренных генераций мощностью 1200 МВт и по проектам ВИЭ мощностью 440 МВт.





Кроме того, ведется работа по модернизации национальной электрической сети, в том числе через присоединение электрических сетей Западного Казахстана к Единой электроэнергетической системе, а также усиление электрических сетей Западной и Южной энергозоны. Усиление Западной энергозоны планируется завершить в 2023 году.





Ожидается принятие закона "О теплоэнергетике", который позволит направить фокус на решение проблем теплоснабжения регионов, определить долгосрочные планы и систематизировать взаимоотношения между центральными и местными исполнительными органами. В рамках закона предполагается переход на новую целевую модель рынка, которая предусматривает централизованную покупку и продажу электрической энергии, а также ввод балансирующего рынка в режиме реального времени. Данные меры позволят снизить дисбалансы в энергосистеме и нивелировать влияние высоких тарифов от новых источников энергии. Будет усилена роль Комитета атомного и энергетического надзора в части обеспечения жесткого контроля ремонтных компаний и инвестиционных программ", - отметил Акчулаков.





По его словам, разрабатываемая программа "Тариф в обмен на инвестиции" позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций. По оценкам, объем инвестиций в отрасль составит 400 млрд тенге ежегодно.





Также в I квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ страны, что позволит выявить проблемы и текущее их техническое состояние.





В 2023 году будет принята концепция развития электроэнергетической отрасли до 2032 года, а также будет введена в эксплуатацию цифровая платформа энергетики, которая позволит управлять рисками и отслеживать техническое состояние станций.