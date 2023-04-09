Грузооборот по железным дорогам в первом квартале 2023 года вырос на 7%

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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 61,5 млн тонн грузов перевезено по сети КТЖ в первом квартале 2023 года. По Казахстану - 39,3 млн тонн, на экспорт отправлено 22,2 млн тонн, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".





Тарифный грузооборот вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% и составил 64,4 млрд тонно-км. В транзитном сообщении увеличился он на 34,3%. Это стало возможным благодаря изменению логистики и увеличению дальности перевозок.





Перевозка социально значимых грузов (угля и зерна) остается на особом контроле КТЖ. За январь-март 2023 года железной дорогой погружено 28,5 млн тонн каменного угля, казахстанцам доставлено 20,3 млн тонн. На экспорт отгружено 8,2 млн тонн твердого топлива.





По итогам первого квартала погружено около 3 млн тонн зерна, что на 10,2% выше показателя прошлого года. Экспорт зерна вырос на 7% и составил 2,3 млн тонн. Увеличилась перевозка продуктов перемола на 20,7%, до 879 тысяч тонн. Экспорт вырос на 39,3%, до 665 тысяч тонн.





В первом квартале выросли перевозки химических удобрений на 12,8% (1,1 млн тонн), нефтяных грузов на 5% (4,5 млн тонн), строительных грузов на 15% (2,6 млн тонн).





Увеличился экспорт руды цветной и серного сырья на 7,7% (842 тысячи тонн), нефтяных грузов на 3% (1,2 млн тонн), химических удобрений на 13,2% (290 тысяч тонн), строительных грузов на 63% (67 тысяч тонн).