08.04.2023, 13:24 24186
Грузооборот по железным дорогам в первом квартале 2023 года вырос на 7%
В первом квартале выросли перевозки химических удобрений, нефтяных и строительных грузов
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 61,5 млн тонн грузов перевезено по сети КТЖ в первом квартале 2023 года. По Казахстану - 39,3 млн тонн, на экспорт отправлено 22,2 млн тонн, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".
Тарифный грузооборот вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% и составил 64,4 млрд тонно-км. В транзитном сообщении увеличился он на 34,3%. Это стало возможным благодаря изменению логистики и увеличению дальности перевозок.
Перевозка социально значимых грузов (угля и зерна) остается на особом контроле КТЖ. За январь-март 2023 года железной дорогой погружено 28,5 млн тонн каменного угля, казахстанцам доставлено 20,3 млн тонн. На экспорт отгружено 8,2 млн тонн твердого топлива.
По итогам первого квартала погружено около 3 млн тонн зерна, что на 10,2% выше показателя прошлого года. Экспорт зерна вырос на 7% и составил 2,3 млн тонн. Увеличилась перевозка продуктов перемола на 20,7%, до 879 тысяч тонн. Экспорт вырос на 39,3%, до 665 тысяч тонн.
В первом квартале выросли перевозки химических удобрений на 12,8% (1,1 млн тонн), нефтяных грузов на 5% (4,5 млн тонн), строительных грузов на 15% (2,6 млн тонн).
Увеличился экспорт руды цветной и серного сырья на 7,7% (842 тысячи тонн), нефтяных грузов на 3% (1,2 млн тонн), химических удобрений на 13,2% (290 тысяч тонн), строительных грузов на 63% (67 тысяч тонн).
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08.04.2023, 19:47 17511
В Казахстане приостановлен запрет на вывоз лука
С 8 по 28 апреля введены квоты на вывоз лука репчатого
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 8 апреля приказом министра сельского хозяйства приостановлен запрет на вывоз лука репчатого с территории Казахстана, сообщает пресс-служба МСХ РК.
При этом с 8 по 28 апреля приказом введены количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории республики в третьи страны и государства Евразийского экономического союза лука репчатого в размере 20 000 тонн.
На весь срок действия квоты устанавливается допустимый лимит для одного заявителя на вывоз товаров, который в совокупности составляет не более 500 тонн.
В министерстве добавили, что распределение объемов квот на вывоз товаров с территории Казахстана осуществляется в ИС ЕАСУ автоматически при выдаче фитосанитарных сертификатов в соответствии с правилами по охране территории РК от карантинных объектов и чужеродных видов, утвержденными приказом министра сельского хозяйства РК от 29 июня 2015 года № 15-08/590.
Напомним, в январе текущего года был введен трехмесячный запрет на экспорт лука из РК для предотвращения массового вывоза овоща и стабилизации цены на него.
Как сообщалось ранее, в Казахстане наблюдается снижение цен на овощи.
В 2023 году в Казахстане откроют 26 новых овощехранилищ общей мощностью 104,5 тысячи тонн, а до 2026 года в стране появится еще 35 современных складов. Они войдут в список уже имеющихся в республике 1208 объектов хранения емкостью 1,9 млн тонн.
08.04.2023, 16:29 21376
Спекуляции с ГСМ и "придерживание" топлива на нефтебазах недопустимы - Скляр
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом, обсуждены на заседании координационного центра под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, сообщает пресс-служба главы правительства.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил, что в настоящее время совокупные запасы дизельного топлива в республике составляют 309 тысяч тонн. Кроме того, в апреле ожидается производство еще 441 тысячи тонн. Таким образом, общий объем дизеля в апреле составит порядка 750 тысяч тонн, а прогнозное потребление - около 510 тысяч тонн с учетом нужд сельхозпроизводителей и КТЖ.
По данным министра, на 7 апреля дизельное топливо отсутствовало на 415 АЗС, что составляет порядка 13% от общего количества - 3163 объекта. Для оперативного устранения нехватки Минэнерго были собраны заявки от акиматов регионов для дополнительного обеспечения заправочных станций топливом.
Было также отмечено, что государством принимаются все меры по обеспечению стабильного производства на перерабатывающих предприятиях. В частности, был досрочно завершен ремонт Шымкентского НПЗ, уже начата отгрузка нефтепродуктов. Приоритет при этом отдается сельхозпроизводителям и АЗС в регионах, испытывающих нехватку топлива.
По словам председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева, дефицит, который возник в последние дни, связан с тем, что владельцы АЗС держат топливо на нефтебазах в ожидании предстоящего сокращения диспаритета цен. На частных нефтебазах удерживается 73% от имеющегося в наличии объема дизтоплива по стране.
Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что за прошедшую неделю было проанализировано более 3 тысяч заправочных станций, особое внимание при этом уделено объектам, где имеются остатки топлива, но при этом снижается реализация. То есть отмечаются признаки ограничения продажи. Всего по стране выявили 152 такие АЗС. По всем фактам принимаются меры реагирования.
Роман Скляр подчеркнул, что региональным штабам нужно действовать активнее, проводить регулярные рейдовые мероприятия.
Спекуляции с ГСМ и "придерживание" топлива на нефтебазах категорически недопустимы, так как это напрямую влияет на энергетическую безопасность страны. Коллег из КГД, АФМ и АЗРК прошу усилить контроль за ситуацией на АЗС. При выявлении фактов неотпуска ГСМ при его наличии не церемониться и наказывать по всей строгости закона. "КазМунайГазу" и КТЖ необходимо обеспечить своевременную и полноценную отгрузку и доставку с заводов заявленных объемов ГСМ, в особенности дизельного топлива", - сказал он.
На заседании также обсужден вопрос подготовки к следующему отопительному сезону.
Ранее стало известно, что в Алматинскую область направят дополнительные объемы дизельного топлива.
Ранее сообщалось, что в регионах проверят нефтебазы для недопущения искусственного дефицита ГСМ.
В Казахстане намерены повысить предельные цены на дизель и бензин. Премьер-министр пояснил, что данная мера вводится для предотвращения дефицита топлива в стране.
Предельные розничные цены вырастут:
- на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тенге за литр (рост 11%);
- на дизельное топливо до 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге (в среднем рост 20%).
Глава Минэнерго Болат Акчулаков подчеркнул, что для сельхозтоваропроизводителей цена на топливо не изменится и составит 204 тенге за литр.
С 31 января 2023 года пресечено 288 фактов незаконного вывоза ГСМ с территории Республики Казахстан.
07.04.2023, 18:45 38436
В РК планируют дифференцировать ставки вознаграждения по кредитам для приоритетных секторов
Предлагается производство и переработку в АПК включить в перечень наиболее приоритетных отраслей экономики и установить субсидируемую государством часть ставки вознаграждения
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы развития предпринимательства обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, сообщает пресс-служба главы правительства.
Министерством финансов разработан соответствующий проект постановления по внедрению дифференциации ставок вознаграждения по кредитам для наиболее приоритетных секторов экономики.
В рамках нового пакета изменений предлагается производство и переработку в АПК включить в перечень наиболее приоритетных отраслей экономики и установить субсидируемую государством часть ставки вознаграждения на уровне 13,25%, для остальных ОКЭД - на уровне 11,25%", - сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков.
Стоит отметить, что законом от 30 декабря 2022 года внесены поправки в законодательство в области государственно-частного партнерства, направленные на переход на новую эффективную модель государственно-частного партнерства. Заключение договоров ГЧП будет осуществляться исключительно на конкурсной основе. При этом механизм прямых переговоров будет применяться только в исключительных случаях - по решению правительства для создания уникальных объектов.
Предусматривается ограничение выплат компенсаций инвестиционных затрат по отдельным проектам, также введено ограничение по софинансированию. Эти меры направлены на снижение сверхмаржинальности. Внедрен новый принцип прозрачности и доступности процесса планирования и реализации проектов ГЧП, который будет реализован путем перехода в цифровой формат.
В ходе совещания также рассмотрены проблемные вопросы бизнеса в сфере здравоохранения. Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев доложил о рассмотрении вопросов бизнеса по срокам выхода новых лекарственных средств на рынок, оказанию частными организациями курсов дополнительного неформального медицинского образования, установлению предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия, сохранению работникам сферы здравоохранения права состоять в очереди на жилье из государственного жилищного фонда при передаче предприятия в доверительное управление.
Подводя итоги, Ерулан Жамаубаев поручил Министерству национальной экономики обеспечить проведение разъяснительной работы среди государственных органов и субъектов бизнеса по реализации новой модели ГЧП. Министерству здравоохранения проработать проблемные вопросы бизнеса в сфере медицины при непосредственном участии НПП "Атамекен" с принятием конкретных решений.
4 апреля исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев на заседании правительства рассказал о ходе реализация проекта по повышению доходов сельского населения "Ауыл аманаты".
Также Министерством национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и организациями будет разработан комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе по стимулированию среднего предпринимательства.
07.04.2023, 18:40 37661
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн
Фото: Depositphotos
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Баку. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн, информирует пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Сегодня мы прорабатываем поставки 110 видов казахстанских несырьевых товаров на сумму свыше $304 млн на рынки Азербайджана. Это продукты металлургии, нефтехимии, пищевой промышленности, машиностроения, фармацевтики, строительных товаров. Мы на постоянной основе отслеживаем их динамику и видим неплохой рост по некоторым группам. Увеличение экспорта в Азербайджан обеспечено в том числе за счет поставок грузовых и грузопассажирских судов и паромов, рельсов и другой готовой продукции", - сообщил на 19-м заседании казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.
Говоря о позитивной динамике товарооборота, он отметил, что помимо уже ставших традиционными статьями экспорта-импорта с Азербайджаном сейчас отмечается поэтапное увеличение доли казахстанской обработанной продукции в структуре товарооборота.
Благодаря политической воле президентов наших стран - Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева - отношения между нашими странами успешно развиваются. И не случайно в рамках визита президента Республики Казахстан в августе прошлого года в Азербайджан была подписана декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан", - заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
Подчеркивается, что Казахстан активно ведет работу в рамках дорожной карты по синхронному устранению "узких мест" и развитию среднего коридора на 2022-2027 годы.
Также начато строительство "контейнерного хаба" на базе порта Актау, строительство вторых ЖД путей на участке Достык - Мойынты и обводной ЖД линии станции "Алматы".
Это позволит увеличить пропускную способность казахстанско-китайского транспортного коридора в 5 раз - с 24 до 120 поездов в неделю, а также повысить скорость контейнерных поездов до 1500 километров в сутки. Совместным документом запланированы дноуглубительные работы в портах Актау и Курык, принимаются меры по развитию паромного флота", - отметили в пресс-службе.
Объемные блоки вопросов рассмотрены в отношении сотрудничества в сферах транспорта и транзита, логистики, энергетики, связи, сельского хозяйства, развития совместных производств, активизации культурных связей, туризма и по другим направлениям.
По итогам заседания межправительственной комиссии стороны подписали совместный протокол и достигли конкретных договоренностей по продвижению проектов в торгово-экономической сфере. Казахстанская сторона выразила готовность к расширению кооперации в области совместной реализации стратегических проектов под страховое покрытие АО "ЭСК "KazakhExport".
Кроме того, достигнута договоренность о расширении сотрудничества в области интермодальных железнодорожных грузоперевозок по направлениям Азербайджан - Казахстан - Азербайджан и Казахстан - Турция/Европа - Казахстан транзитом через Азербайджан. В рамках проекта "Цифровой шелковый путь" достигнута договоренность о продолжении реализации проекта совместного строительства волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря, соединяющих Казахстан и Азербайджан.
Напомним, волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) от Актау до Сиазаня планируют проводить по дню Каспийского моря.
07.04.2023, 15:45 41376
В Казахстане побит исторический рекорд по потреблению природного газа
В суточном эквиваленте в 2023 году казахстанцы потребляют порядка 100 млн кубометров газа
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедший осенне-зимний период в Казахстане побит исторический рекорд по потреблению природного газа, сообщает пресс-служба АО "НК "QazaqGaz".
Если в прошлом году в Казахстане максимальное потребление было на уровне 3,5 млн кубометров газа в час, то сейчас эта цифра составляет 4,1 млн кубометров. В суточном эквиваленте в 2023 году казахстанцы потребляют порядка 100 млн кубометров газа, в то время как в 2022 году эта цифра составляла 82 млн кубометров", - написал на своей странице в Сети председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов.
Помимо рекордного потребления газа, усложнили работу сотрудников газовых служб и аномальные холода, с которыми столкнулись казахстанцы.
За первые две недели 2023 года в аварийно-диспетчерскую службу "КазТрансГаз Аймак" поступило 6686 заявок от потребителей газа. В период похолодания трудились 128 бригад, из которых 52 были сформированы дополнительно.
По его словам, в компании провели "работу над ошибками" и выяснили, что можно улучшить в следующем отопительном сезоне.
Уже сейчас, за полгода до начала осенне-зимнего периода 2023-2024, создан рабочий штаб по газоснабжению потребителей и управлению спросом. Будем реализовывать план мероприятий по обеспечению бесперебойного газоснабжения с учетом опыта нештатных ситуаций, возникших за прошедший период", - написал глава QazaqGaz.
Напомним, в Казахстане планируют ввести дифференцированные тарифы на газ.
Будет подготовлен механизм дифференцированных тарифов на газ, стимулирующий его бережное потребление для бытовых потребителей за исключением населения, получающих адресную социальную помощь.
07.04.2023, 13:47 43531
Ремонт на Шымкентском НПЗ завершили раньше срока
Фото: telegram/Минэнерго РК
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Шымкент. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ремонт на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе завершен раньше запланированного срока.
В соответствии с графиком ремонтные работы на предприятии должны были продлиться с 15 марта по 8 апреля текущего года. Однако ТОО "ПКОП" завершило работы раньше срока и приступило к выпуску продукции для внутреннего рынка", - сообщает Минэнерго РК.
В соответствии с планом в апреле ПКОП должен переработать 366 тысяч тонн нефти. Запланировано производство бензина в объеме 110,1 тысячи тонн, дизтоплива - 114,8 тысячи тонн, сжиженного нефтяного газа - 15,1 тысячи тонн, авиатоплива - 19,3 тысячи тонн, мазута - 77,6 тысячи тонн.
В Минэнерго подчеркнули, что все ремонтные мероприятия были выполнены вовремя, а некоторые с опережением.
По итогам 2022 года Шымкентский НПЗ переработал рекордные 6,2 млн тонн нефти. Ранее руководством страны поставлена задача по расширению производственных мощностей завода и увеличению объемов переработки до 12 млн тонн в год.
Ранее сообщалось, что водители Туркестанской области столкнулись с дефицитом дизтоплива. По данным специалистов, в марте Шымкентский нефтеперерабатывающий завод и НПЗ Актобе должны были доставить свыше 10 тысяч тонн дизельного топлива. Однако с поставкой из Актобе возникли проблемы.
Ограничение на продажу дизтоплива также ввели в Алматы. Как пояснили в городском акимате, в Алматы наблюдается ажиотажный спрос на дизельное топливо со стороны жителей Алматинской области, а также владельцев транзитного транспорта.
Напомним, в Казахстане намерены повысить предельные цены на дизель и бензин. Премьер-министр пояснил, что данная мера вводится для предотвращения дефицита топлива в стране.
Предельные розничные цены вырастут:
- на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тенге за литр (рост 11%);
- на дизельное топливо до 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге (в среднем рост 20%).
Глава Минэнерго Болат Акчулаков подчеркнул, что для сельхозтоваропроизводителей цена на топливо не изменится и составит 204 тенге за литр.
Чтобы защитить удешевленное дизтопливо от перепродажи, его будут окрашивать и продавать по ПИН-кодам.
07.04.2023, 12:07 45061
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых, информирует пресс-служба Нацбанка.
Как рассказали эксперты, глобальное инфляционное давление, несмотря на замедление инфляции в некоторых странах, остается повышенным. В Казахстане годовая и месячная инфляция в марте ожидаемо продемонстрировали снижение.
Несмотря на начало замедления инфляционных процессов, еще рано утверждать об устойчивом и стабильном тренде снижения инфляции. Сохраняются и начинают реализовываться внутренние проинфляционные факторы в виде нестабильных инфляционных ожиданий, увеличения государственных расходов, начала реализации назревших реформ на рынке ГСМ и ЖКХ", - подчеркнули в Нацбанке.
Совокупный баланс факторов продолжает поддерживать прежнюю коммуникацию о необходимости поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе. Дальнейшие действия по базовой ставке будут зависеть от обновленного прогноза в мае с учетом новых данных, в том числе параметров реформы на рынке ГСМ и ЖКХ.
Инфляция начала демонстрировать замедление и соответствует траектории прогноза. В марте 2023 года годовая инфляция ожидаемо снизилась до 18,1% в результате выхода из расчетов высокой базы прошлого года. В то же время замедление инфляции сдерживалось ростом тарифов регулируемых услуг в феврале и цен плодоовощной продукции на фоне потери урожая и заморозков в южных регионах, а также ростом стоимости услуг транспорта в условиях повышенного спроса. Месячная инфляция после прерывания динамики ее снижения в феврале 2023 года в марте продемонстрировала дальнейшее снижение до 0,9%. Тем не менее она продолжает формироваться выше исторической средней (0,6% в марте 2017-2021 гг.)", - рассказали специалисты.
Устойчивая часть инфляции также демонстрирует замедление, но по-прежнему остается высокой, свидетельствуя о сохранении проинфляционной среды.
Отмечается, что инфляционные ожидания после снижения в январе-феврале вновь ускорились. В марте ожидаемая инфляция через год оценивалась респондентами на уровне 16,5% (в феврале - 14,2%). Факторами инфляционных ожиданий являются изменение цен на продукты питания, внешние события, изменение обменного курса тенге, а также рост зарплат и пенсий.
Отмечается, что внешняя инфляция остается высокой, несмотря на замедление. Мировые цены на продовольствие продолжили снижение, однако все еще находятся выше средних значений за последние пять лет. В США и в странах ЕС высокие цены на продукты питания и услуги продолжают поддерживать потребительскую инфляцию на высоких значениях. Риторика ФРС США и ЕЦБ, несмотря на возникшие проблемы в банковском секторе, остается достаточно жесткой. Более того, ЕЦБ ожидает, что инфляция останется высокой еще долгое время. В результате проблем в банковском секторе США и Европы, усиливших ожидание мировой рецессии и более слабого спроса на сырье, цены на нефть формируются ниже, чем заложенный по базовому сценарию уровень 88 долларов США за баррель в среднем в 2023 году. Тем не менее поддержку нефти в этом году будет оказывать планируемое сокращение добычи странами, входящими в ОПЕК+, слабая нефтедобыча в России из-за санкций, а также дальнейшее восстановление Китая после открытия.
Проинфляционные риски сохраняются и отчасти начинают реализовываться. Волатильные инфляционные ожидания свидетельствуют о повышенном проинфляционном фоне в стране.
Сохраняется и отчасти начинает реализовываться риск возможного ускорения инфляции в результате роста цен на ранее регулируемые товары и услуги. Наряду с этим, существенный пересмотр расходов республиканского бюджета и временная приостановка использования бюджетного правила создает неопределенность и смещает баланс рисков в проинфляционную сторону. Несмотря на риски инфляции ввиду роста цен на ГСМ и регулируемые услуги ЖКХ, реформы назрели и призваны снизить накопленные дисбалансы в экономике в средне- и долгосрочной перспективе", - разъяснили в пресс-службе.
В этих условиях Национальный банк продолжает придерживаться позиции о целесообразности сохранения базовой ставки на текущих значениях в первой половине 2023 года. Это позволит поддержать начавшееся слабовыраженное замедление инфляционных процессов в стране, нивелировать рост расходов бюджета и предупредить заякорение инфляционных ожиданий на высоких уровнях.
Напомним, в Казахстане планируют поднять предельные цены на дизтопливо и бензин, а также ввести дифференцированные тарифы на газ.
Глава правительства Алихан Смаилов отметил, что рост цен на ГСМ будет иметь влияние на инфляционные процессы.
07.04.2023, 10:53 40411
Более 280 случаев незаконного вывоза ГСМ из Казахстана пресечены за два месяца
На границе со странами ЕАЭС установлено 194 факта вывоза ГСМ общим объемом более 63 тысяч литров
Фото: КГД МФ РК
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 31 января 2023 года пресечено 288 фактов незаконного вывоза ГСМ с территории Республики Казахстан. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
По информации ведомства, с момента введения запрета на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов органами государственных доходов на внешней границе (в третьи страны) были выявлены 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов, по которым судом наложен штраф на сумму более 1,5 млн тенге, и конфисковано 2341 литр бензина, 25 335 литров дизельного топлива.
Кроме того, на границе со странами ЕАЭС установлено 194 факта вывоза ГСМ общим объемом более 63 тысяч литров.
Со дня вступления в силу вышеуказанного запрета (31 января 2023 года) Комитетом государственных доходов МФ РК приняты меры по недопущению таможенного декларирования нефтепродуктов в информационной системе электронного декларирования "АСТАНА-1". Администрирование данного запрета будет осуществляться на постоянной основе на период 6-месячного запрета вывоза", - добавили налоговики.
Напомним, в Казахстане планируют поднять предельные цены на дизтопливо и бензин. Как объяснил премьер-министр Алихан Смаилов, эта мера вынужденная и вводится для предотвращения дефицита топлива. По его словам, показатель уровня потребления топлива в Казахстане продолжает расти.
Это связано с ростом вывоза ГСМ в соседние страны транзитным транспортом и "серым" экспортом, притом что реальное потребление у нас не изменилось", - пояснил премьер.
Между тем в ряде регионов наблюдается дефицит дизеля на АЗС.
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