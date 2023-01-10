09.01.2023, 15:14 5776
В Казахстане впервые за 5 лет снизились цены на жилье
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане впервые с марта 2018 года на рынке вторичного жилья наблюдается понижение цен, сообщает Бюро национальной статистики.
В месячном выражении (с ноября по декабрь) перепродажа квартир снизилась на 1,5%. В частности, снижение цен было зарегистрировано в городах Астане (на 5,1%), Шымкенте (на 2,7%) и Актау (на 1,6%)", - говорится в информации.
Арендная плата за благоустроенное жилье в декабре по сравнению с предыдущим месяцем тоже подешевела - на 1,6%. Цены на новое жилье, напротив, подорожали на 0,4%.
За год цены на квартиры вторичного рынка повысились на 21,6%, нового жилья - на 15,6%. Арендная плата за благоустроенное жилье в декабре 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года повысилась на 45%.
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе (на 29,3%), Актау (на 26,6%), Семее (на 22,3%). На вторичном рынке жилья лидеры роста цен - Семей (49,6%), Актобе (42,4%), Кызылорда (39,8%), Актау (39,3%), Талдыкорган (32,9%) и Костанай (32,4%)",- сообщает Бюро нацстатистики.
На рынке аренды жилья лидируют Алматы, где аренда за год выросла на 70,5%, Костанай (54,6%) и Караганда (53,1%).
Согласно прогнозам, в 2023 году рынок недвижимости Казахстана ждут непростые времена: снижение объемов строительства, возможное банкротство застройщиков, рост цен на недвижимость. На это повлияла общая экономическая ситуация, подорожание стройматериалов, снижение платежеспособного спроса и отсутствие доступных ипотек. Эксперты высказали мнение о том, необходимо ли стимулирование рынка жилья и спроса, в каком виде и что для этого нужно делать.
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09.01.2023, 14:20 6766
В Алматы заработала новая электроподстанция
Фото: Комитет атомного и энергетического надзора
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ввели в эксплуатацию новую электроподстанцию закрытого типа "Каскад". Подрядчиком проекта стало ТОO "Электрокабель".
Проект нацелен на повышение энергетической безопасности города и надежности городской энергетической системы, в том числе решение дефицита электроэнергии в городе Алматы", - сообщили в Комитете атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК.
Там подчеркнули, что станция строилась с применением современных технологий. Большая часть оборудования, в частности трансформаторы, комплектные распределительные устройства и конденсаторы, произведены в Казахстане.
Также на станции применены комплектные распределительные устройства, произведенные в Китае.
Ранее сообщалось, что уровень износа электросетей в некоторых городах Казахстана достигает 80%.
09.01.2023, 13:07 7636
Отмечается рост продаж автомобилей из Казахстана в Россию
Рост ввоза автомобилей из Казахстана связывают с уходом иностранных автопроизводителей из России
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ввоз иностранных автомобилей из Казахстана в Тюменскую область увеличился в 56 раз.
В региональном отделении таможни рост ввоза автомобилей из Казахстана связывают с уходом иностранных автопроизводителей из России, информирует РБК.
В 2022 году сотрудниками Тюменского и Тобольского таможенных постов осуществлено взимание утилизационного сбора в отношении 668 транспортных средств, ввезенных из Казахстана. В 2021 году ввезли 12 транспортных средств", - отметили на Тюменской таможне.
По словам генерального директора ХК "Дина" Ивана Михайлова, поставки популярных европейских и японских автомобилей в ближайшие месяцы, а может, и годы не возобновятся.
Напомним, товарооборот Казахстана с Россией вырос на 5%.
09.01.2023, 08:50 10011
В Казахстане в 2022 году произведено 1,06 млн тонн мяса
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан в полной мере обеспечивает внутренний рынок практически по всем видам мяса. По последним данным, в 2022 году произведено 1,06 млн тонн мяса, объемы выросли в среднем на 0,4% по сравнению с прошлым годом.
Наибольший рост показало производство конины - на 4,3%, а также мяса птицы на 3,1%", - проинформировали в Министерстве сельского хозяйства.
На сегодняшний день в сельскохозяйственной отрасли реализуются и находятся на стадии проработки 38 проектов с участием иностранных инвесторов общей стоимостью $3,6 млрд, в том числе в животноводческой сфере: производство и переработка мяса, в растениеводстве: интенсивные сады, модульные тепличные комплексы, производство томатной пасты и т.д.
Кроме того, в Казахстане имеются успешные инвестиционные кейсы, такие как компания Kazbeef, которая наладила полный производственный цикл от выпуска кормов и выращивания молодняка высокопродуктивного КРС до переработки мяса. ТОО "Beef Export Group" в 2021 году реализовало проект в Костанайской области по строительству мясоперерабатывающего комбината мощностью 1500 голов КРС в сутки с участием российских капиталовложений. В Туркестанской области реализован проект ТОО "Каркын-2030" по производству колбасных изделий мощностью 9,1 тысячи тонн. ТОО "Прима Кус" - комплекс по производству мяса бройлера в Алматинской области. На 10 тысяч тонн расширена птицефабрика АО "Алель Агро" в Жамбылской области стоимостью 25,6 млрд тенге и многие другие.
Помимо этого, в сфере животноводства прорабатываются такие проекты, как строительство мясоперерабатывающего завода в ВКО совместно с компанией Cedar Meats стоимостью $12 млн, строительство мясоперерабатывающего завода в Жетысуской области с участием немецких капиталовложений компании Bauman, стоимость проекта - $29 млн, в Карагандинской области появится мегаферма по развитию отгонного овцеводства стоимостью $53 млн, в Алматинской области в планах создать инновационный экспортно ориентированный животноводческий комплекс и другие.
В Минсельхозе также прокомментировали ситуацию с уходом McDonald`s с казахстанского рынка в связи с проблемами поставок мясной продукции.
Сеть ресторанов McDonald`s обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры. Но в связи с уходом McDonald`s из России возникла проблема с поставками сырья. Представители McDonald`s были готовы перейти в перспективе на казахстанскую продукцию. Однако внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определенное время", - уточнили в ведомстве.
По данным МСХ, до перехода на местное сырье по просьбе представителей McDonald`s Министерство сельского хозяйства и другие государственные органы были и сейчас готовы оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов на территории страны.
В это время казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald`s, и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий. Однако в связи с закрытием McDonald`s запланированный аудит не состоялся. Нужно отметить, чтобы стать поставщиком сырья или полуфабрикатов для компании McDonald`s, необходимо пройти сертификацию, предполагающую собой жесткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства: от кормов животных до упаковки. При этом гарантии, что компания выберет того или иного поставщика, нет", - пояснили в Минсельхозе.
07.01.2023, 14:25 23781
Усилить контроль за реализацией ГСМ на внутреннем рынке поручил Смаилов
Автозаправочные станции должны быть оборудованы цифровой системой учета отпуска ГСМ
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Кабмин провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами в 2023 году.
С докладами о запасах различных видов топлива, планах производства и ситуации на рынке ГСМ выступили министр энергетики Болат Акчулаков и председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев.
Участники совещания обсудили обеспечение внутреннего рынка дизельным топливом, в частности сетей АЗС, сельхозтоваропроизводителей, предприятий промышленности и транспорта, ценообразования, импорта, увеличения мощностей Шымкентского НПЗ и ряд других вопросов", - сообщает сайт главы правительства.
На совещании премьер-министр Алихан Смаилов указал на необходимость усилить мониторинг и контроль за реализацией ГСМ на внутреннем рынке для снижения "вымывания" топлива за пределы Казахстана. Он поручил полностью охватить автозаправочные станции цифровой системой учета отпуска ГСМ, а также дал ряд других поручений.
07.01.2023, 11:49 25241
Десятки новых международных авиарейсов будут запущены в 2023 году - МИИР
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - О планах запустить десятки новых международных рейсов в 2023 году рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
Ожидается открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину, из Астаны в Баку и из Шымкента в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года", - сообщили в МИИР.
Также планируется увеличение рейсов из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы в Анталью, из Алматы в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале. Кроме того, будут открыты рейсы в Пакистан из Алматы в Карачи и Лахор, увеличено количество выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы - Дели, в Китай по маршруту Алматы - Чэнду, в Великобританию по маршруту Алматы - Лондон, а также из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу и из Астаны в Тбилиси и Подгорицу. Ожидается возобновление рейсов по маршрутам Астана - Бишкек, Актау - Ереван, Алматы - Самарканд, Шымкент - Кутаиси.
Малайзийская лоукост авиакомпания Air Asia X в период весенне-летней навигации планирует запустить полеты из Куала-Лумпура в Алматы, авиакомпания Thai Air Asia - из Бангкока в Алматы", - рассказали в ведомстве.
Группа компаний Air Asia Aviation Group при выполнении рейсов в Алматы и Астану рассматривает вопрос дальнейшего следования в города Москву (Россия), Стамбул (Турция), Париж (Франция), Лондон (Великобритания) и Франкфурт (Германия) с пятой степенью "свободы воздуха".
Также авиакомпания Qeshm Air планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы - Токио с использованием 5 степени "свободы воздуха", а "Эйр Астана" прорабатывает вопрос выполнения двух регулярных рейсов в неделю в Израиль по маршруту Алматы - Тель-Авив в среднесрочной перспективе.
В министерстве напомнили, что в настоящее время полностью восстановлены и превышены объемы внутренних перевозок допандемийного уровня (57 маршрутов и 687 рейсов в неделю), а также возобновлены международные рейсы в 30 стран по 108 маршрутам с частотой 477 рейсов в неделю.
Также на 5 лет, до 26 декабря 2027 года, продлен режим "открытое небо".
06.01.2023, 13:12 33391
В Казахстане до 2027 года продлен режим "открытое небо"
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане до 2027 года продлен режим "открытое небо" для расширения географии полетов и увеличения количества международных рейсов.
Данный режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха" на маршрутах, где не оперируют казахстанские авиакомпании", - сообщает комитет гражданской авиации РК.
Режим "открытое небо" действовал в 12 международных аэропортах городов Астане, Алматы, Таразе, Шымкенте, Актау, Семее, Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Петропавловске, Кокшетау и Туркестане. Также данный режим внедрен в международном аэропорту Актобе для развития региона.
Данный режим способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности городов Казахстана", - подчеркнули в комитете.
06.01.2023, 10:05 35601
Правительство передаст госдоли Шульбинской и Усть-Каменогорской ГЭС в оплату акций "Самрук-Казына" Дополнено
Правительство приняло соответствующе постановление
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана передает государственные доли в ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и "АЭС Шульбинская ГЭС" фонду "Самрук-Казына".
Передать государственные доли участия в товариществах с ограниченной ответственностью "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и "АЭС Шульбинская ГЭС" в оплату акций акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" при условии получения положительного отраслевого заключения уполномоченного органа соответствующей отрасли, согласованного с органами национальной безопасности", - говорится в постановлении правительства РК.
Документ введен в действие.
Дополнено 06.01.2023, 10.20
В 2021 году заявлялось о том, что РК и ОАЭ реализуют совместные проекты на сумму свыше $6 млрд. Было подписано межправительственное соглашение о партнерстве в развитии приоритетных отраслей экономики, напомнили в НПП "Атамекен".
В перечень стратегических инвестиционных проектов вошли отчуждение 49% АО "Самрук-Энерго", Экибастузская ГРЭС-1, Экибастузская ГРЭС-2, АО "Мойнакская ГЭС", АО "Шардаринская ГЭС", модернизация ТЭЦ-2 АО "Алатау Жарық Компаниясы" с минимизацией воздействия на окружающую среду и другие объекты. В рамках соглашения правительство Казахстана было намерено осуществить прямую адресную продажу до 100% государственных долей участия в уставном капитале ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" консорциуму инвесторов Абу-Даби и казахстанских инвесторов", - рассказали в нацпалате.
В январе 2022 года правительство отозвало проект закона о сотрудничестве с ОАЭ в энергетической сфере.
05.01.2023, 18:21 39801
Грузоперевозки между Казахстаном и Китаем достигли исторического максимума
Фото: КТЖ
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем в 2022 году превысили исторический максимум, составив свыше 23 млн тонн.
Это на 15% больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В нацкомпании сообщили, что экспортные отправки увеличились на 17% за счет роста перевозок продукции казахстанских предприятий: железной руды (+17%), цветной руды (+45%), черных металлов (+6%), зерновых грузов в контейнерах (+70%) и других грузов (+83%).
Высокие показатели достигнуты за счет слаженной работы железнодорожников двух стран. АО "НК "ҚТЖ" совместно с ж/д администрациями Китая проводилась работа по обеспечению беспрепятственного приема-передачи поездов, эффективному использованию мощности переходов. Четкую и своевременную организацию работы по приему-передаче грузов продемонстрировали железнодорожники Алматинского отделения грузовых перевозок, станций Достык и Алтынколь", - отметили в компании.
Там добавили, что, учитывая возрастающий спрос на перевозки грузов в направлении Китая, принимаются меры по ускоренному развитию железнодорожной инфраструктуры.
Для обеспечения бесперебойных перевозок отечественной продукции и развития транзитного потенциала страны в ноябре прошлого года началось возведение вторых путей на участке Достык - Мойынты. После реализации проекта пропускная способность участка увеличится в 5 раз (с 12 пар грузовых поездов до 60 пар в сутки)", - рассказали в пресс-службе.
Также в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование по строительству третьего железнодорожного пограничного перехода Аягоз - Бахты.
Реализация этих крупных инфраструктурных проектов даст импульс развитию экономики Казахстана и послужит увеличению грузопотока между странами", - резюмировали в компании.
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