В Казахстане впервые за 5 лет снизились цены на жилье   

Рассказать друзьям

Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан в полной мере обеспечивает внутренний рынок практически по всем видам мяса. По последним данным, в 2022 году произведено 1,06 млн тонн мяса, объемы выросли в среднем на 0,4% по сравнению с прошлым годом.





Наибольший рост показало производство конины - на 4,3%, а также мяса птицы на 3,1%", - проинформировали в Министерстве сельского хозяйства.





На сегодняшний день в сельскохозяйственной отрасли реализуются и находятся на стадии проработки 38 проектов с участием иностранных инвесторов общей стоимостью $3,6 млрд, в том числе в животноводческой сфере: производство и переработка мяса, в растениеводстве: интенсивные сады, модульные тепличные комплексы, производство томатной пасты и т.д.





Кроме того, в Казахстане имеются успешные инвестиционные кейсы, такие как компания Kazbeef, которая наладила полный производственный цикл от выпуска кормов и выращивания молодняка высокопродуктивного КРС до переработки мяса. ТОО "Beef Export Group" в 2021 году реализовало проект в Костанайской области по строительству мясоперерабатывающего комбината мощностью 1500 голов КРС в сутки с участием российских капиталовложений. В Туркестанской области реализован проект ТОО "Каркын-2030" по производству колбасных изделий мощностью 9,1 тысячи тонн. ТОО "Прима Кус" - комплекс по производству мяса бройлера в Алматинской области. На 10 тысяч тонн расширена птицефабрика АО "Алель Агро" в Жамбылской области стоимостью 25,6 млрд тенге и многие другие.





Помимо этого, в сфере животноводства прорабатываются такие проекты, как строительство мясоперерабатывающего завода в ВКО совместно с компанией Cedar Meats стоимостью $12 млн, строительство мясоперерабатывающего завода в Жетысуской области с участием немецких капиталовложений компании Bauman, стоимость проекта - $29 млн, в Карагандинской области появится мегаферма по развитию отгонного овцеводства стоимостью $53 млн, в Алматинской области в планах создать инновационный экспортно ориентированный животноводческий комплекс и другие.





В Минсельхозе также прокомментировали ситуацию с уходом McDonald`s с казахстанского рынка в связи с проблемами поставок мясной продукции.





Сеть ресторанов McDonald`s обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры. Но в связи с уходом McDonald`s из России возникла проблема с поставками сырья. Представители McDonald`s были готовы перейти в перспективе на казахстанскую продукцию. Однако внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определенное время", - уточнили в ведомстве.





По данным МСХ, до перехода на местное сырье по просьбе представителей McDonald`s Министерство сельского хозяйства и другие государственные органы были и сейчас готовы оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов на территории страны.





В это время казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald`s, и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий. Однако в связи с закрытием McDonald`s запланированный аудит не состоялся. Нужно отметить, чтобы стать поставщиком сырья или полуфабрикатов для компании McDonald`s, необходимо пройти сертификацию, предполагающую собой жесткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства: от кормов животных до упаковки. При этом гарантии, что компания выберет того или иного поставщика, нет", - пояснили в Минсельхозе.