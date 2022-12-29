28.12.2022, 09:47 4576
Сколько иностранных компаний релоцировано в Казахстан
Фото: primeminister.kz
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В течение года правительством проводилась интенсивная работа по релокации ряда крупных иностранных компаний в Казахстан.
По 62 из них удалось достичь конкретных результатов: 21 релоцирована, 13 находятся в проработке, еще по 28 идет активный переговорный процесс", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
В частности, компания Honeywell (США) запустила производство газоанализаторов в Атырау и шкафов управления в Алматы. На будущее рассматривается возможность открытия производства счетчиков и электроприборов.
Ural Motorcycles (РФ/США) в Петропавловске локализовала производство мотоциклов тяжелого класса.
Weir Minerals (Великобритания) в Алматы открыла производственный центр по сборке и восстановлению насосного оборудования, гидроциклонов, запорной арматуры.
В ноябре глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству в Алматы завода Great Wall Motors (КНР) по производству автомобилей.
Кроме того, нидерландская компания Koppert планирует открыть завод по производству биоудобрений и средств защиты растений, а немецкая Knauff - завод по выпуску гипсокартона.
По данным правительства, в текущем году были запущены предприятия в таких секторах, как пищевая, легкая и химическая промышленность, машиностроение, фармацевтика, нефтепереработка и т.д.
Всего в рамках общенационального пула в этом году осуществлен запуск 160 проектов на сумму 2 трлн тенге с созданием 15,7 тысячи постоянных рабочих мест.
В качестве одного из ключевых проектов можно выделить завод по производству полипропилена в Атырауской области мощностью 500 тысяч тонн в год. Он сразу вошел в топ-10 мировых производителей данной продукции.
В индустриальной зоне Сарани начал работу первый отечественный завод по выпуску шинной продукции мощностью 3,5 млн шин ежегодно. Ожидается, что он полностью покроет потребности отечественных автопроизводителей. Инвестиции в проект составили 171 млрд тенге.
На базе шымкентской индустриальной зоны "Онтүстік" открылся один из мощнейших в Центральной Азии заводов по производству алюминиевых банок и крышек для напитков (500 млн штук в год, на 65% покроет внутреннюю потребность РК), в Восточно-Казахстанской области - маслоэкстракционный завод (300 тысяч тонн в год, 100% на экспорт), в Мангистауской области - завод по производству насосных штанг и муфт (650 тысяч штук продукции в год, на 78% покроет внутреннюю потребность), в Жамбылской области - расширено производство минеральных удобрений (1,5 млн тонн в год, позволит в 2 раза увеличить выпуск данной продукции в РК).
В целом при выходе на проектную мощность всех новых проектов 2022 года их совокупные объемы производства составят около 1,7 трлн тенге, из них экспорт - 1,1 трлн тенге, импортозамещение - 0,6 трлн тенге.
Вместе с тем в текущем году была принята программа развития внутристрановой ценности и экспортно ориентированных производств до 2026 года. Ее основной целью является насыщение внутреннего рынка конкурентоспособными товарами отечественного производства с последующим выходом на экспорт. В целом в рамках программы планируется наладить выпуск 761 товара, что в дальнейшем позволит увеличить несырьевой экспорт на порядка $15 млрд.
Также была запущена программа льготного автокредитования под 4%. На сегодня в рамках нее освоено 97 млрд тенге и выдано 12,4 тысячи автомобилей. В январе 2023 года планируется продолжить финансирование программы за счет возвратных средств, что позволит в краткосрочной перспективе предоставить казахстанцам еще порядка 1300 автомобилей.
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27.12.2022, 11:18 12206
В ряде регионов изношенность канализационных очистных сооружений превышает 90% - Смаилов
В период с 2023 по 2028 годы планируется построить либо реконструировать КОС в 68 городах республики
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - План по строительству и модернизации канализационных очистных сооружений в крупных и малых городах рассмотрен на заседании правительства во вторник.
Сегодня степень изношенности ряда канализационных очистных сооружений по стране составляет более 60%. А в некоторых городах и вовсе превышает 90%. Это, например, Кокшетау, Семей, Конаев, Аркалык и другие", - сказал премьер-министр Алихан Смаилов.
По его словам, в крупных городах канализационные сооружения были построены еще в 50-70-х годах прошлого столетия, поэтому эффективность их работы крайне низкая. Вместе с тем объем сточных вод ежегодно растет, предельная нагрузка на объекты их очистки увеличивается.
Смаилов отметил, что были случаи, когда сверхнормативное наполнение резервуаров приводило к сбросу неочищенных сточных вод в естественные водоемы.
Вопросы строительства и модернизации канализационных очистных сооружений имеют важное значение. Причем не только для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, но и в части влияния на экологию. Необходимо реализацию каждого проекта держать на строгом контроле", - подчеркнул премьер.
В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложил, что по поручению главы государства в период 2023-2028 годы планируется построить либо реконструировать КОС в 68 городах республики.
На сегодняшний день работа начата по трем проектам в городах Сарыагаше, Атырау и Форт-Шевченко. На следующий год предусмотрены средства на реализацию еще трех проектов в Актау, Ленгере и Шымкенте. По остальным 62 городам выработаны подходы к финансированию, предусматривающие привлечение международных финансовых организаций и трансфертов из республиканского бюджета. Так, на 1-м этапе планируется реализовать 17 проектов (2023-2026 годы), на 2-м этапе - 26 проектов (2024-2027 годы), на 3-м этапе - 19 проектов (2025-2028 годы).
По словам Ускенбаева, для реализации проектов в 26 крупных городах с населением свыше 45 тысяч человек необходимо порядка 403 млрд тенге. Возврат займов планируется из двух источников: тариф, субсидии из республиканского и местного бюджетов.
За счет трансфертов из республиканского бюджета будут реализовываться проекты КОС в 36 малых городах с населением до 45 тысяч человек. Предварительная стоимость составляет порядка 76 млрд тенге.
Премьер-министр отметил необходимость в месячный срок утвердить графики реализации каждого проекта и ежеквартально информировать правительство о ходе их исполнения, обеспечить оперативную разработку и утверждение всей необходимой технической документации, а также в 2-месячный срок изучить международный опыт и внести предложения по дальнейшей переработке отходов очистных сооружений.
В развитых странах уже давно применяются технологии с получением электроэнергии, биогаза и удобрений. Есть и у нас положительный опыт - в Шымкенте образуемые отходы перерабатываются для выработки электроэнергии. Такие примеры надо масштабировать", - заключил глава кабмина.
Ранее депутат сената Ольга Булавкина рассказала, что неудовлетворительное состояние очистных сооружений, предназначенных для очистки сточных вод, является актуальнейшей проблемой в плане ухудшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах.
Превышение выбросов загрязняющих веществ в реках и русловых водоемах является серьезнейшим экологическим фактором, влияющим на здоровье человека, вызывающим рост заболеваемости и смертности населения, наносящим невосполнимый ущерб окружающей среде", - отметила сенатор.
Сельчане жалуются на попадание канализации в Балхаш.
26.12.2022, 18:37 19796
Прикаспийские страны продлили мораторий на промысел осетровых
Вылов осетровых видов рыб в 2023 году, как и ранее, намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях
Фото: Depositphotos
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Москва. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании шестой сессии Комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами Каспийского моря представители "Прикаспийской пятерки" договорились продлить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2023 год, сообщает пресс-служба Росрыболовства.
Подчеркивается, что вылов осетровых видов рыб в 2023 году, как и ранее, намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях и в целях искусственного воспроизводства.
Также представители прикаспийской пятерки договорились не устанавливать на 2023 год квоты экспорта на черную икру.
В заседании, которое продлилось с 19 по 21 декабря 2022 года, приняли участие представители России, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Туркменистана.
Кроме того, представители прикаспийских государств обсудили осуществление промысла совместных водных биоресурсов, основные результаты научных исследований по состоянию запасов промысловых видов, а также работу стран по искусственному воспроизводству и рыбоохране.
Ранее сообщалось, что в Жайык выпустили 3,5 млн молоди осетровых рыб.
26.12.2022, 14:14 22491
Тарифы на комуслуги в связи с модернизацией сетей планируют повысить в Казахстане Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах сената рассказал о предстоящем повышении тарифов на коммунальные услуги в связи с модернизацией изношенных сетей.
По его словам, тарифы будут меняться со второго полугодия следующего года, поскольку необходимо модернизировать сети.
Тариф повысится, другого выхода нет. Рассматриваем в первую очередь самые сложные объекты. Они изучаются всесторонне. В связи с этим будет рассмотрен вопрос повышения соответствующих тарифов", - заявил министр.
По его словам, меры позволят снизить износ сетей примерно на 15-20%. При этом размер тарифов будет обсуждаться, чтобы не создавать существенного бремени для потребителей. Сейчас собственник в Экибастузе предложил повысить тариф в 2,5 раза.
Конечно, это невозможно (…) Мы примем во внимание социальные вопросы, обсудим это с обществом", - добавил министр.
По его словам, в первую очередь тарифы повысятся в тех регионах, где износ теплосетей наиболее высокий.
Напомним, ранее министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что средний возраст казахстанских ТЭЦ составляет 61 год. Для их ремонта потребуется около 182 млрд тенге.
По данным комиссии, которая провела ревизию всех ТЭЦ в Казахстане, в "красной" зоне с высокой степенью износа и риском аварий оказались 19 станций, в "желтой" - 11 ТЭЦ и в "зеленой" - 7 ТЭЦ.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему возвращения энергетических активов в госсобственность. Подавляющее большинство респондентов ответили, что эта мера позволит навести порядок в коммунальных сетях.
Дополнено:
Депутат сената Ольга Булавкина сегодня на заседании сената заявила, что уровень износа канализационных сетей в стране достиг своего максимума. В некоторых регионах он составляет 90%.
Наибольший износ имеют канализационные сети в Карагандинской, Павлодарской областях. А в городах Экибастузе, Риддере, Семее, Кокшетау, Петропавловске износ составляет более 90%. В селе Курчум Восточно-Казахстанской области очистные сооружения не работают уже более 10 лет. Вместо очистных сооружений стоят развалины, стоки районного центра напрямую попадают в реку Курчум, а далее через Бухтарминское водохранилище в реку Иртыш, являющуюся трансграничной рекой и имеющую статус особого государственного значения", - рассказала Булавкина.
В Таразе, по ее словам, очистных сооружений вообще нет.
Городские стоки через временные отстойники сбрасываются сразу на поля фильтрации, а стоки с заполненных отстойников сливаются в каналы прилегающих сел Костобе и Жамбыл, загрязняя окружающую среду вредными выбросами", - посетовала депутат.
По мнению Булавкиной, неудовлетворительное состояние очистных сооружений, предназначенных для очистки сточных вод, является актуальнейшей проблемой в плане ухудшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах.
Превышение выбросов загрязняющих веществ в реках и русловых водоемах является серьезнейшим экологическим фактором, влияющим на здоровье человека, вызывающим рост заболеваемости и смертности населения, наносящим невосполнимый ущерб окружающей среде", - отметила сенатор.
Сенатор предлагает:
- в целях обеспечения экологической безопасности и предотвращения угрозы возникновения эпидемий и инфекционных заболеваний включить в перечень объектов аудита критической инфраструктуры объекты канализационных очистных сооружений городов и районов;
- разработать единый системный подход при проектировании с учетом использования современного высокотехнологичного оборудования для решения вопросов строительства, модернизации и реконструкции ветхих сетей, физический износ которых превысил допустимый уровень;
- разработать собственную энергетическую стратегию, являющуюся обязательным условием реализации схемы финансирования проектов, с целью повышения инвестиционной привлекательности в теплоэнергетический комплекс. Реализация новых рыночных проектных решений позволит строить генерирующие мощности, необходимые для достижения экономической конкурентоспособности, снизить уровень выбросов углерода, а также, что самое важное, предоставлять необходимые услуги потребителям по приемлемым ценам.
26.12.2022, 13:12 23426
Казахстан и Узбекистан готовы работать с Россией над созданием газового союза - МИД РФ
Фото: Depositphotos
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Москва. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Астана и Ташкент готовы к совместным действиям с Москвой по созданию газового союза.
Идея создания "тройственного газового союза" представляет интерес как для России, так и для наших партнеров - Казахстана и Узбекистана. Взаимодействие в этой сфере явно востребовано в связи с имеющимися энергетическими потребностями, задачами обеспечения социально-экономической стабильности и благополучия населения. Партнеры России готовы к совместным действиям на данном направлении", - цитирует ТАСС замглавы МИД РФ Михаила Галузина.
При этом замминистра отметил, что для реализации этой идеи "нет никаких значимых препятствий", однако потребуется большая системная работа, прежде всего на экспертном уровне, "которая уже ведется в компетентных министерствах трех стран".
Что касается участия Республики Узбекистан в проекте, то президент Путин в ходе пресс-конференции 9 декабря по завершении саммита ЕАЭС в Бишкеке отметил, что работа по созданию возможного энергетического альянса уже началась", - заключил Галузин.
Ранее в МИД РФ прокомментировали ход переговоров по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном.
Напомним, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему".
26.12.2022, 11:43 24681
Услуги электронной биржи труда теперь можно получить через смартфон
В мобильном приложении Enbek пользователи могут как откликаться на заинтересовавшие их вакансии, так и получать приглашения от работодателей
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы теперь могут получать через приложение для смартфона услуги в сфере занятости, предоставляемые на электронной бирже труда, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Мобильная версия Enbek.kz полностью синхронизирована с сайтом и уже может помочь не только с поиском вакансий, но и предоставляет возможность зарегистрироваться в качестве безработного, чтобы получить социальную выплату по потере работы", - рассказали в Минтруда.
В мобильном приложении Enbek пользователи могут как откликаться на заинтересовавшие их вакансии, так и получать приглашения от работодателей. А удобная функция Push-уведомлений поможет не пропустить информацию о просмотрах резюме и откликах, приглашениях на собеседование и решениях работодателя по результатам собеседования.
Приложение подскажет пользователю, насколько заполнено резюме, что еще можно добавить, чтобы работодатель обратил на него внимание. А чтобы не пропустить новые вакансии по интересующей соискателя сфере, можно сохранить свои параметры поиска и получать уведомления о подходящих вакансиях", - рассказал директор департамента цифровых услуг в сфере занятости АО "ЦРТР" Николай Брюханов.
Помимо этого, в приложении доступна возможность зарегистрироваться в качестве безработного и получить социальную выплату по потере работы. Для этого нет необходимости иметь электронную цифровую подпись, достаточно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан.
Отмечается, что на ЭБТ всегда есть широкий выбор временных рабочих мест, которые субсидирует государство, - вакансии на общественные работы, социальные рабочие места, молодежную практику, по проектам "Первое рабочее место", "Контракт поколений" и "Серебряный возраст".
В дальнейшем функционал приложения будет расширяться, будут добавлены новые сервисы и услуги. Приложение бесплатно для всех и доступно на PlayMarket и AppStore", - сообщил Николай Брюханов.
26.12.2022, 10:29 26071
Около пятидесяти населенных пунктов могут упразднить в Западном Казахстане
За последние 10 лет в области расформировано 60 населенных пунктов
Фото: Depositphotos
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Уральск. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области 49 населенных пунктов подлежат упразднению, поскольку в них проживает менее 50 человек, следовательно, они не соответствуют статусу села.
За последние 10 лет в области расформировано 60 населенных пунктов.
В селе Кожевниково в районе Байтерек осталась всего лишь одна семья. Раньше в этом поселке насчитывалось около 150 дворов. Но со временем поселок опустел. Жители разъехались, кто-то разобрал свои дома, но многие их попросту бросили.
Единственная связь с окружающим миром - стационарный телефон. Кроме электричества других благ цивилизации в селе нет. И если ситуация в течение трех лет не изменится, то село будет упразднено. Такая же судьба, возможно, ожидает еще 49 населенных пунктов с населением меньше 50 человек, считающихся неперспективными, говорится в репортаже телеканала "Хабар 24".
По истечении трех лет местные исполнительные органы района должны принять решение: или упразднить несоответствующие села, или принять решение по расширению, изменению административной подчиненности, по укрупнению, или должны в населенных пунктах, где проживают менее 50 человек, принять меры по росту населения", - рассказала руководитель отдела управления стратегии и экономического развития ЗКО Райса Еркегалиева.
По информации управления стратегии и экономического развития, сельчане покидают родные края из-за низких доходов или отсутствия стабильной работы - выбирают более благоприятные условия с доступом к услугам и инфраструктуре.
Отмечается, что в области из 416 населенных пунктов 223 являются перспективными, куда входят 78 опорных, 110 спутниковых и 35 стратегически важных приграничных населенных пунктов.
Напомним, на реализацию проекта по повышению доходов сельчан направят триллион тенге.
По словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, в настоящее время в агломерациях страны имеются определенные дисбалансы в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами. Основным фактором, способствующим возникновению дисбалансов, является неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий.
Так, за последние 10 лет население города Астаны увеличилось на 59%, Алматы - на 37%, Шымкента - на 67%. Кроме того, значительно выросли территории городов. К примеру, территория Астаны с момента становления столицей выросла в 3 раза, территория города Алматы за последние десять лет выросла в 2,5 раза, а территория Шымкента увеличилась в 3,5 раза", - рассказал он.
25.12.2022, 16:08 32386
Бюджет Шымкента увеличили на 1 млрд тенге
Дополнительные средства панируют направить на повышение зарплат педагогам и проведение электричества к дачному поселку
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Шымкент. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты маслихата рассмотрели и одобрили увеличение бюджетных денег Шымкента до 605 миллиардов тенге.
«При уточнении проведен полный анализ доходной и расходной частей бюджета, внесены изменения в план. Общий бюджет увеличивается на 1 млрд тенге. В результате размер городского бюджета составляет 604 млрд тенге», - цитирует телеканал «Хабар 24» руководителя управления экономики и бюджетного планирования Шымкента Ерлана Ескараева.
Дополнительные средства планируют направить на повышение зарплат педагогам, а также проведение электричества к дачному массиву «Кайнар булак». Но большая часть бюджетных денег уйдет на реконструкцию автодороги «А-2». Проект обойдется казне в 350 миллионов тенге.
25.12.2022, 12:40 32561
Срок подачи заявок на выплату премии по депозитам продлят
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления о внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 27 августа 2022 года № 614 "Об утверждении Правил выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (тенге)", в котором сообщается о продлении срока подачи заявлений на выплату премий до 10 февраля.
Выплата компенсации (премии) осуществляется депозиторам (вкладчикам), подтвердившим свое согласие в соответствии с настоящим пунктом Правил не позднее 10 февраля 2023 года посредством заявления", - говорится в документе.
В случае смерти вкладчика при предоставлении подтверждающих документов (свидетельства о смерти) до 10 февраля 2023 года подача заявления для выплаты компенсации не требуется.
При выплате компенсации наследнику и при наличии у наследника вклада (-ов) в том же банке-участнике, компенсация производится отдельно по вкладу (-ам), принадлежащему (-им) умершему вкладчику и наследнику в таком банке-участнике, но не более 20 000 000 (двадцати миллионов) тенге в совокупности по всем вкладам умершего вкладчика и не более 20 000 000 (двадцати миллионов) тенге в совокупности по всем вкладам, принадлежащих наследнику в таком банке-участнике", - сообщается в проекте правительства.
Дальнейшая выплата компенсации наследникам производится при условии предоставления документов, подтверждающих принятие наследства.
Выплата компенсации вкладчику осуществляется на сумму денег на компенсируемом депозите, действовавшем по состоянию на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, в пределах 20 млн тенге в каждом банке-участнике.
Компенсация (премия) рассчитывается:
при отсутствии частичного изъятия денег с компенсируемого депозита до 23 февраля 2023 года включительно - как сумма, имеющаяся на компенсируемом депозите на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тенге, умноженная на 10%;
при пополнении, частичном изъятии денег с компенсируемого депозита в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно расчет компенсации осуществляется на сумму минимального остатка компенсируемого депозита, зафиксированного на конец операционного дня за период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно, но не более 20 млн тенге, умноженную на 10%.
Депозиторам (вкладчикам), не подавшим заявление о согласии в банк-участник в срок, предусмотренный частью первой настоящего пункта, выплата компенсации (премии) не осуществляется.
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