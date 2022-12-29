Сколько иностранных компаний релоцировано в Казахстан  

Более 20 уже релоцированы в нашу страну

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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В течение года правительством проводилась интенсивная работа по релокации ряда крупных иностранных компаний в Казахстан.





По 62 из них удалось достичь конкретных результатов: 21 релоцирована, 13 находятся в проработке, еще по 28 идет активный переговорный процесс", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.





primeminister.kz





В частности, компания Honeywell (США) запустила производство газоанализаторов в Атырау и шкафов управления в Алматы. На будущее рассматривается возможность открытия производства счетчиков и электроприборов.





Ural Motorcycles (РФ/США) в Петропавловске локализовала производство мотоциклов тяжелого класса.





Weir Minerals (Великобритания) в Алматы открыла производственный центр по сборке и восстановлению насосного оборудования, гидроциклонов, запорной арматуры.





В ноябре глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству в Алматы завода Great Wall Motors (КНР) по производству автомобилей.





Кроме того, нидерландская компания Koppert планирует открыть завод по производству биоудобрений и средств защиты растений, а немецкая Knauff - завод по выпуску гипсокартона.





По данным правительства, в текущем году были запущены предприятия в таких секторах, как пищевая, легкая и химическая промышленность, машиностроение, фармацевтика, нефтепереработка и т.д.





Всего в рамках общенационального пула в этом году осуществлен запуск 160 проектов на сумму 2 трлн тенге с созданием 15,7 тысячи постоянных рабочих мест.





В качестве одного из ключевых проектов можно выделить завод по производству полипропилена в Атырауской области мощностью 500 тысяч тонн в год. Он сразу вошел в топ-10 мировых производителей данной продукции.





primeminister.kz





В индустриальной зоне Сарани начал работу первый отечественный завод по выпуску шинной продукции мощностью 3,5 млн шин ежегодно. Ожидается, что он полностью покроет потребности отечественных автопроизводителей. Инвестиции в проект составили 171 млрд тенге.





primeminister.kz





На базе шымкентской индустриальной зоны "Онтүстік" открылся один из мощнейших в Центральной Азии заводов по производству алюминиевых банок и крышек для напитков (500 млн штук в год, на 65% покроет внутреннюю потребность РК), в Восточно-Казахстанской области - маслоэкстракционный завод (300 тысяч тонн в год, 100% на экспорт), в Мангистауской области - завод по производству насосных штанг и муфт (650 тысяч штук продукции в год, на 78% покроет внутреннюю потребность), в Жамбылской области - расширено производство минеральных удобрений (1,5 млн тонн в год, позволит в 2 раза увеличить выпуск данной продукции в РК).





В целом при выходе на проектную мощность всех новых проектов 2022 года их совокупные объемы производства составят около 1,7 трлн тенге, из них экспорт - 1,1 трлн тенге, импортозамещение - 0,6 трлн тенге.





Вместе с тем в текущем году была принята программа развития внутристрановой ценности и экспортно ориентированных производств до 2026 года. Ее основной целью является насыщение внутреннего рынка конкурентоспособными товарами отечественного производства с последующим выходом на экспорт. В целом в рамках программы планируется наладить выпуск 761 товара, что в дальнейшем позволит увеличить несырьевой экспорт на порядка $15 млрд.





Также была запущена программа льготного автокредитования под 4%. На сегодня в рамках нее освоено 97 млрд тенге и выдано 12,4 тысячи автомобилей. В январе 2023 года планируется продолжить финансирование программы за счет возвратных средств, что позволит в краткосрочной перспективе предоставить казахстанцам еще порядка 1300 автомобилей.