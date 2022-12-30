Почти 8 млн казахстанцев имеют задолженность по кредитам

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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК".





На 1 октября 2022 года задолженность перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами имеют 7,8 млн человек, сообщает informburo.kz.





Закон предусматривает возможность восстановить свою платежеспособность через процедуры внесудебного банкротства, судебного банкротства и восстановления платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить их в отношении должника.





Процедура внесудебного банкротства будет применяться при следующих условиях:





долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП);

отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум - 36 018 тенге.





Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале "электронное правительство". Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям. По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство", - цитирует zakon.kz заместителя министра финансов РК Ержана Биржанова.





По его словам, целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника - сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации.





Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие, в состав которых входят администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП; профессиональные бухгалтеры; юридические консультанты; аудиторы.





Принимая во внимание, что не все должники смогут оплатить услуги финансовых управляющих, законопроектом предусмотрена оплата за счет государства лицам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, у которых отсутствует имущество", - цитирует inform.kz. замминистра.





Вместе с тем он обратил внимание на последствия, которые возникают с момента применения внесудебного и судебного банкротства:

сроки долговых обязательств считаются истекшими;

запрет кредиторам требовать от должника исполнения обязательств;

прекращение начисления неустойки (пени, штрафов) и вознаграждения;

приостановление исполнения решения судов о взыскании долга;

запрет должнику совершать сделки по получению займов, выдаче гарантий и поручительств.





Третья процедура касается восстановления платежеспособности и предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода.





План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.





Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.





При этом в ведомстве обращают внимание на последствия, которые возникают после банкротства, это:





ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет (кроме получения микрокредитов ломбардов);

право на повторное применение банкротства через 7 лет;

мониторинг финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства.





Подчеркивается, что прежде чем гражданин объявит себя банкротом, необходимо подумать о возможных последствиях и ограничениях.





Также особое внимание необходимо обратить на то, что долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям списанию не подлежат.



