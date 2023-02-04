О монополизации рынка электроэнергетики заявили в АЗРК

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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О монополизации рынка электроэнергетики и принимаемых мерах по минимизации последствий рассказал на расширенной коллегии Агентства по защите и развитию конкуренции глава ведомства Марат Омаров.





Он отметил, что в связи с необходимостью привлечения инвестиций в создание новых и модернизацию действующих мощностей производства электроэнергии в Казахстане будет реализована концепция единого закупщика электроэнергии.





Монополизация электроэнергетического рынка создает новые риски, связанные с организацией торгов, распределением энергии и деятельностью единого закупщика", - подчеркнул Омаров.





По его словам, анализ торгов электрической мощностью свидетельствует об отсутствии конкурентной борьбы между станциями. Так, по итогам прошедших торгов практически всеми 23 станциями, за исключением одной - Степногорской, представлены заявки по максимально допустимой цене (590 тысяч тенге за МВт).





Этому способствовал факт отказа от конкурентной борьбы со стороны государственной станции ГРЭС-1, входящей в группу "Самрук-Энерго", которая последней из участников торгов представила заявку, реализовав только 48% располагаемой мощности. По данному факту результаты торгов изучаются на предмет наличия признаков картельного сговора между производителями электрической энергии", - рассказал глава АЗРК.





Также у антимонопольного органа имеются вопросы к деятельности единого закупщика мощности и электроэнергии у ВИЭ.





Если стоимость услуг по организации закупок электроэнергии у ВИЭ регулируется государством как услуга субъекта общественно значимого рынка, то стоимость услуг в качестве единого закупщика мощности государством не регулируется. Более того, остаток средств потребителей мощности, не распределенный между станциями, рассматривается оператором как финансовый доход компании, что влечет взимание 20% подоходного налога. Следовательно, потребителям мощности осуществляется неполный возврат средств с удержанием подоходного налога", - пояснил Омаров.





Он также добавил, что в законодательстве отсутствуют обязательства самих энергоснабжающих организаций, выступающих потребителями мощности, по возврату полученных средств конечным потребителям электроэнергии - населению и предпринимателям.





Также сложилась практика размещения единым закупщиком мощности средств потребителей на депозитах до их возврата и получения вознаграждения по ним.





Учитывая риски картелизации торгов, злоупотреблений при распределении электроэнергии и в деятельности оператора, антимонопольный орган примет меры по обеспечению прозрачности проводимых торгов, публикации ценовых предложений и результатов, критериев распределения электроэнергии среди снабжающих организаций, регулированию стоимости услуг единого закупщика и обеспечению полного возврата средств потребителям", - резюмировал глава ведомства.





Для справки:





Единым закупщиком, осуществляющим централизованную покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованное оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, с 2018 года в РК является "дочка" KEGOC - ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии".





Введение единого закупщика электроэнергии должно было уравнять различие между тарифами в регионах Казахстана.



