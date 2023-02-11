Производители риса в Кызылординской области подозреваются в необоснованном повышении цен

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Кызылорда. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по защите и развитию конкуренции РК начато расследование нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области, - Агентством по защите и развитию конкуренции РК начато расследование нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области, сообщает пресс-служба АЗРК.





АЗРК проведен анализ товарного рынка реализации риса, в ходе которого установлено, что максимальный рост цен на сырье наблюдается в мае 2022 года - на 16%, в сентябре 2022 года снижение - на 19%. Между тем рост цен у производителей-переработчиков риса составил в среднем 25%.





Усмотрены признаки одновременного поддержания цен на рис производителями Кызылординской области. В связи с чем, АЗРК вынесено 6 уведомлений по согласованным действиям в отношении производителей риса в Кызылординской области и 1 уведомление по злоупотреблению доминирующим положением в Северо-Казахстанской области в отношении оптового реализатора риса в части применения разных цен к равнозначным соглашениям. В рамках исполнения уведомления оптовый реализатор риса Северо-Казахстанской области снизил цены на 5%", - рассказали в ведомстве.





В свою очередь в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области назначено расследование по факту неисполнения уведомления.





В случае установления нарушения законодательства в области защиты конкуренции предусмотрен штраф в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности на основании Кодекса РК "Об административных правонарушениях" либо уголовная ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом РК.





Согласно статистическим данным, в Казахстане рост цен на рис в 2022 году составил 36%. В настоящее время рост цен на рис продолжается и с начала года составил 5,2%.





По данным производителей-переработчиков риса, рост связан с повышением цен на сырье (шала), что привело к увеличению себестоимости после переработки, а также рост минимальной зарплаты. На данном рынке переработку-производство риса осуществляют более 20 субъектов рынка. В свою очередь сельхозтоваропроизводители сообщают о сокращении посевных площадей риса по причине маловодья (согласно данным БНС, на 10%), подорожания цен на удобрения, запчасти, ГСМ и др.







