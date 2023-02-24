23.02.2023, 17:15 13281
Казахстан начал принимать нефть для экспорта в Германию
В феврале по нефтепроводу планируется транспортировать 20 тысяч тонн казахстанской нефти
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - "КазТрансОйл" начал прием казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов для транспортировки в Германию.
В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, АО "КазТрансОйл" транспортирует в феврале 20 тысяч тонн казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" до пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - сообщил директор департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл" Шынгыс Ильясов.
В декабре 2022 года АО "КазТрансОйл" направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.
Данный транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.
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24.02.2023, 12:02 4876
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт, информирует пресс-служба Национального банка РК.
Решение основывалось на обновленных прогнозах Национального банка, анализе данных, а также оценке баланса рисков инфляции. Сохраняются внешние проинфляционные факторы на фоне неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие", - пояснили эксперты.
Внутренние риски инфляции связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических и производственных цепочек, стимулирующей фискальной политикой, а также все еще высокими инфляционными ожиданиями. Совокупный баланс факторов обосновывает необходимость поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе.
В Нацбанке напомнили, что в январе 2023 года годовая инфляция продолжила рост, составив 20,7%. Главным драйвером, по словам специалистов, остается рост цен на продукты питания. При этом месячная инфляция продолжила замедляться четвертый месяц подряд до 1,1% (с 1,8% в сентябре 2022 года), но все еще превышает среднеисторическое значение. Аналогично месячной инфляции показатели базовой инфляции также замедляются, но формируются на высоких уровнях.
Отмечается, что инфляционные ожидания снизились после достижения пика в декабре 2022 года, что согласуется с предпосылками предыдущего прогноза. Тем не менее, инфляционные ожидания все еще высоки и явный тренд на их снижение пока не сформирован, что создает препятствие к быстрому замедлению инфляции.
Глобальная инфляция начала замедляться, на это повлияло снижение цен на энергоресурсы и некоторое улучшение ситуации с цепочками поставок. В то же время риски ускорения инфляции в мире на фоне напряженного рынка труда, сильного потребительского спроса и открытия Китая после пандемии остаются повышенными. По прогнозам глобальная инфляция постепенно замедлится в течение прогнозного периода, что будет сопровождаться проведением жесткой монетарной политики центральных банков, а также более слабым ростом мировой экономики. На фоне прогнозируемого снижения инфляции в странах-торговых партнерах давление на потребительские цены в Казахстане будет ослабевать", - рассказали в пресс-службе.
С учетом новых данных, а также внешних и внутренних факторов прогноз инфляции был пересмотрен в сторону небольшого снижения. При этом в 2023 году диапазон прогноза расширен в связи с неопределенностью относительно фискального стимулирования в Казахстане и динамики инфляции в России. В базовом сценарии в текущем году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 9-12%, в 2024 году - 6-8%, в 2025 году - 4-6%. Из-за эффекта базы пик годовой инфляции ожидается в I квартале 2023 года. Улучшение прогнозов инфляции связано с прогнозируемым снижением индекса ФАО на зерновые, хорошим урожаем в Казахстане, укреплением реального обменного курса тенге, а также умеренным влиянием миграционного шока на услуги.
Прогнозы по росту экономики Казахстана улучшены. Так, в 2023-2025 годах рост ВВП ожидается на уровне 3,5-4,5%. Прогноз пересмотрен в связи с более позитивными ожиданиями по добыче и экспорту нефти, при постепенном восстановлении экономик стран-торговых партнеров. Прогнозируется устойчивый рост внутреннего спроса в условиях стимулирующих государственных расходов и благоприятных цен на нефть. Тем временем, положительная динамика импорта на фоне фискального стимулирования, а также сдерживающая реальная ставка будут отчасти нивелировать рост внутреннего спроса. Риском прогноза ВВП являются возможные проблемы доступа казахстанского экспорта к международным рынкам.
При этом отмечается, что проинфляционные факторы внутри страны могут усилиться.
Сохраняются риски ускорения роста цен на продовольственные товары ввиду шока предложения на рынке плодоовощной продукции. Назревшие реформы тарифов на регулируемые услуги ЖКХ и цен на ГСМ могут вызвать эффект ускорения роста цен на широкий спектр товаров и услуг. Дополнительные проинфляционные риски со стороны внешнего мира связаны с потенциальным ускорением месячных показателей инфляции в РФ на фоне роста расходов государственного бюджета, ослабления рубля и санкций. Данные факторы не учтены в предпосылках базового сценария. В будущем их реализация может повлечь за собой изменения в прогнозах", - разъяснили эксперты.
В этих условиях сохранение базовой ставки в первой половине 2023 года на текущих значениях будет способствовать стабилизации инфляции и постепенному ее снижению в среднесрочной перспективе.
23.02.2023, 09:08 18741
Отгрузку нефти возобновили на КТК
Фото: cpc.ru
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Актау. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Возобновлена перевалки нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.
Нормализация погодных условий позволила 22 февраля 2023 года Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить перевалку нефти на морском терминале компании", - сообщается на сайте КТК.
Напомним, что перевалка была остановлена 19 февраля в связи с фактическими штормовыми погодными условиями и выданными капитаном морского порта Новороссийск соответствующими предупреждениями.
Отгрузка нефти осуществляется через выносные причальные устройства в 5 км от береговой линии с неукоснительным соблюдением требований промышленной и экологической безопасности. Конструкция ВПУ позволяет осуществлять перевалку при неблагоприятных погодных условиях, когда традиционные береговые системы отгрузки нефти вынуждены прерывать операционную деятельность", - проинформировали в компании.
При этом отмечается, что в отношении ВПУ действуют погодные ограничения, превышающие аналогичные требования к береговым причалам. Например, швартовые операции на ВПУ и подъем шлангов на танкер производятся при волнении моря до 2,5 м и скорости ветра (порывов) не более 23 м/сек.
КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти. Исходя из данной установки и следуя соответствующим предписаниям, была остановлена перевалка нефти в указанный период, что также будет происходить и в дальнейшем при наступлении аналогичных условий", - отмечают в КТК.
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
22.02.2023, 12:28 31101
Скляр ответил, за чей счет будет осуществляться модернизация ТЭЦ Экибастуза
Решение по ремонту будет принято до конца отопительного сезона
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства первый заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал, как будут распределяться расходы на модернизацию ТЭЦ Экибастуза.
Если государству перейдет 50 процентов акции самой ТЭЦ, 50-прцентный пакет, то мы вправе будем вкладывать средства в ее реконструкцию именно на своей доле, в рамках своей доли будет вкладывать и инвестор. Будет принято взвешенное решение, которое не будет в ущерб государству", - пояснил он.
Но также возможен вариант, что собственник сам за свой счет будет осуществлять ремонт.
Отопительный сезон в Павлодаре и Экибастузе завершается примерно в середине апреля. До конца марта будет проведен технический аудит станции и позже будет приниматься решение", - добавил Скляр.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
В ночь на 18 февраля на ТЭЦ опять произошла авария. Горожане жаловались на холод в квартирах, учащиеся города были переведены на дистанционное обучение.
В настоящее время по всей республике идет аудит ТЭЦ и электросетей, которую планируют завершить до конца первого квартала.
22.02.2023, 11:54 32581
Акчулаков прокомментировал приостановку отгрузки нефти на КТК
Согласно прогнозу синоптиков, должна установиться нормальная погода, позволяющая танкерам зайти в акваторию и встать на загрузку
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан ответил, когда будет восстановлена отгрузка нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме.
В кулуарах правительства Болат Акчулаков отметил, что на Каспийском море сейчас наблюдаются штормы.
Объективно - по погоде есть проблемы. Вы видели, что с сухогрузом вчера случилось, в этой ситуации отгрузку совершать нельзя - это опасно", - пояснил он.
Он отметил, что, согласно прогнозу синоптиков, должна установиться нормальная погода, позволяющая танкерам зайти в акваторию и встать на загрузку.
Пока на резервуарный парк работаем. Добычу не останавливали. Отгрузка приостановлена в связи с погодными условиями", - добавил он.
19 февраля была приостановлена отгрузка нефти на морском терминале КТК в связи с погодными условиями.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань обсудили вопросы обеспечения стабильной работы и развития Каспийского трубопроводного консорциума.
22.02.2023, 11:19 33471
Минэнерго рассматривает возможность импорта российского газа для газификации восточных регионов РК Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для газификации восточных регионов Казахстана Министерством энергетики рассматривается 2 варианта, в том числе импорт газа из России, сообщил на заседании правительства министр энергетики Болат Акчулаков.
Первый вариант - строительство газопровода по маршруту Костанай - Астана - Павлодар - Семей - Усть-Каменогорск, что потребует вложения значительных средств, увеличения тарифов на газ для потребителей для обеспечения окупаемости вложенных инвестиций, а также вовлечения в разработку новых ресурсов газовых месторождений (от разведки до ввода в среднем уходит 7-10 лет)", - рассказал Акчулаков.
Второй вариант, импорт газа из Российской Федерации в рамках дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли между РК и РФ. На сегодняшний день "Казахгаз" совместно с "Газпромом" прорабатывает вопрос разработки пред ТЭО для изучения комплекса вопросов строительства международного газопровода Россиийская Федерация - Республика Казахстан - Китайская Народная Республика.
В целом по итогам 2022 года общий уровень газификации страны составил 59% от общей численности населения, или 11,6 млн человек получили доступ к газу.
В целях увеличения пропускных мощностей газотранспортной системы "Казахгазом" реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов.
Вместе с тем необходимо отметить, что в текущем отопительном периоде главная газовая артерия Бейнеу - Бозой - Шымкент, обеспечивающая газом южные и центральные регионы страны, работает на сверх проектной мощности, или 106%. В этой связи для бесперебойного обеспечения газом страны необходимо строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, - подчеркнул Акчулаков.
Также глава МЭ отметил, что параллельно с активной работой по газификации населения необходимо внедрить культуру "рационального, бережного" потребления газа в качестве энергоресурса.
Проведенный анализ показывает, что в теплых регионах страны потребление газа на уровне с регионами, где средняя температура намного ниже. Как вам известно, в 2022 году законодательно были внедрены две новые категории потребителей - крупные коммерческие и лица, осуществляющие цифровой майнинг. Данные меры приведут к повышению энергоэффективности промышленных предприятий. В текущем году предлагается рассмотреть возможность внедрения механизма по бережному потреблению газа для бытовых и коммунально-бытовых потребителей за исключением потребителей, получающих адресную социальную помощь", - разъяснил министр.
Дополнено, 22.02.2023, 13.20
Премьер-министр Алихан Смаилов потребовал завершить многолетнюю газификацию северных и восточных регионов Казахстана.
Жители этих регионов жалуются на отсутствие газораспределительных сетей, волокиту с разрешительными документами и дорогое подключение. И это касается не только центральных регионов, но и всех других, где уже есть газ", - заявил Смаилов на заседании правительства.
В пример он привел село Бигаш Алматинской области, где жителям обещают провести газ уже в течение 10 лет. В то же время население аула Алшалы в Толебийском районе Туркестанской области также ожидает "голубое топливо" на протяжении нескольких лет.
По словам главы правительства, в селе Зеленое Западно-Казахстанской области, в 5 км от Уральска, газ провели еще в 2014 году, но до сих пор подключены только административные здания.
Также Смаилов упомянул магистральный газопровод "Сарыарка", вдоль которого подведена соответствующая инфраструктура и установлены необходимые пусковые комплексы. Газопровод был построен еще в 2019 году, однако темпы подключения населения столицы, Карагандинской и Акмолинской областей к долгожданному газу остаются на довольно низком уровне.
Кроме сельских населенных пунктов, в городах также сохраняются проблемы с обеспечением населения газом. В итоге, сами видите, Астана по-прежнему "утопает в смоге" и лидирует в мировых рейтингах по уровню загрязнения воздуха. Сдвигаются сроки строительства новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы. Акимам регионов и компании "QazaqGaz" нужно взять эти вопросы на особый контроль", - отметил Смаилов.
Он добавил, что пора также определиться и поставить точку в вопросе газификации северных и восточных регионов страны. В этой связи Министерству энергетики совместно с фондом "Самрук-Казына" поручено в срок до 1 мая подготовить окончательное решение.
Не менее важным вопросом, по словам главы кабмина, является и высокий износ газовой инфраструктуры.
Все вы видите ситуацию в Экибастузе и Рудном вследствие высокого износа теплосетей. При этом газовые сети находятся под более высоким давлением и несут более высокие риски. Основная масса магистральных газопроводов была построена более 30 лет назад и требует больших капитальных вложений для безопасной эксплуатации", - подчеркнул глава правительства.
Он добавил, что контроль этого вопроса со стороны министерств энергетики, по чрезвычайным ситуациям, акимов регионов и компании "QazaqGaz" должен быть постоянным, а вопросы модернизации и своевременного ремонта газовой инфраструктуры - приоритетными.
Смаилов подчеркнул, что спрос на экологически чистые энергоресурсы, прежде всего на газ, растет во всем мире ежегодно. В Казахстане данный вопрос также актуален с учетом демографического роста, ввода промышленных объектов и газификации частного сектора. Так, если в 2020 году объем потребления газа в республике составил порядка 17 млрд куб. м, то по итогам 2022 года - уже более 19 млрд. В текущем же году рост потребления ожидается на уровне 20 млрд кубометров.
Он напомнил, что президент поставил задачу довести газификацию страны до 60%. В целом к "голубому топливу" должно быть подключено свыше 1800 населенных пунктов с населением более 11,8 млн человек.
Данное поручение Министерством энергетики, компаниями "КазМунайГаз" и "QazaqGaz" совместно с акимами должно быть исполнено в полном объеме", - резюмировал Смаилов.
Напомним, Казахстан, Россия и Узбекистан обсудили взаимодействие в газовой отрасли.
22.02.2023, 10:36 34191
Аграриям выделят 413 тысяч тонн дизтоплива на весенние полевые работы Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году всего для весенних полевых работ выделяется 413 тысяч тонн дизтоплива по цене 222 тысячи тенге за тонну, или 184 тенге за литр, сообщил на заседании правительства министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков.
Как отметил глава МЭ, стоимость доставки дизтоплива от НПЗ до СХТП определяется самостоятельно оператором.
НПЗ готовы начать отгрузку дизтоплива, как только операторы СХТП завершат подписание договоров, заявок, оплаты и поставят вагоны-цистерн на НПЗ. В целом все запланированные объемы для проведения СХТП выполняются в полном объеме, вопрос находится на постоянном контроле Министерства энергетики РК и АО "НК "КазМунайГаз", - сказал Акчулаков.
Он также напомнил, что согласно внесенным изменениям в закон РК "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" производители нефтепродуктов и поставщики нефти ежегодно в период весенних и осенних полевых работ обязаны поставлять объемы нефтепродуктов в адрес стационарных автозаправочных станций в соответствии с планом поставок нефтепродуктов; МСХ наделен полномочиями по разработке и утверждению правил определения региональных операторов по поставке льготного дизтоплива для СХТП.
На основании данных поправок МСХ разрабатывается проект правил определения региональных операторов по поставке льготного дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей, а также порядка формирования и распределения объемов льготного дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей. Также разрабатывается алгоритм действий, предусматривающий формирование в государственной информационной системе субсидирования (ГИСС) реестра (база данных) получателей квот льготного дизтоплива с привязкой к посевным площадям и нормативам расхода дизтоплива на 1 гектар заявленной посевной площади и по видам сельскохозяйственных культур", - рассказал министр.
По информации МСХ, запуск функционала электронного выделения и распределения дизтоплива в системе ГИСС запланирован в первом полугодии 2023 года, добавил Акчулаков.
В свою очередь министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что общая посевная площадь текущего года составит 23,4 млн га, что на 68,6 тысячи га больше показателя 2022 года.
Намечается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на 117 тысяч га, кормовых культур на 36,5 тысячи га и сахарной свеклы на 6,7 тысячи га. Из-за изменения конъюнктуры рынка прогнозируется незначительное сокращение площади посева некоторых масличных культур, таких как сафлор, соя и горчица. При этом по такой социально значимой культуре, как подсолнечник, планируется увеличение площади на 30,8 тысячи га. По овоще-бахчевым культурам и картофелю площадь посева планируется увеличить на 11,1 тысячи га. Что касается влагоемких культур, то в текущем году по сравнению с прошлым годом прогнозируется уменьшение площади хлопчатника на 14,8 тысячи га, которая составит 111,4 тысячи га", - рассказал Карашукеев.
При этом глава МСХ обратил внимание на то, что, несмотря на поручение правительства по снижению площадей водоемких культур, наблюдается увеличение площадей риса по сравнению с прошлым годом на 7,6 тысячи га (2023 год - 95,4 тысячи га).
В целом планируемые площади по зерновым, овоще-бахчевым, картофелю позволят полностью обеспечить нужды внутреннего рынка", - заверил Карашукеев.
Он также рассказал, что на этот год запланировано внесение порядка 704 тысяч тонн удобрений, из которых 63% приходится на отечественные удобрения (аммиачная селитра и аммофос). На сегодняшний день для проведения весенних полевых работ аграриям отгружено 55 тысяч тонн удобрений, в том числе в южные регионы 27 тысяч тонн. На программу субсидирования удобрений в местных бюджетах предусмотрено 31,3 млрд тенге.
Вместе с тем, по сообщениям фермеров, имелись проблемы с обеспеченность аммофосом в южных регионах, в настоящее время проблема решается", - добавил спикер.
Напомним, в Казахстане планируют внедрить электронное распределение дизтоплива на полевые работы.
Дополнено, 22.02.2023, 13.45
Почти половина урожая пшеницы в Казахстане пропадает из-за нехватки минеральных удобрений, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов.
По его словам, при выращивании урожая используется 26% необходимых удобрений от научной потребности. При этом в стране функционируют 12 заводов по производству удобрений, а государство субсидирует фермерам приобретение такой продукции.
"Необходимо все эти производства ориентировать прежде всего на отечественный рынок. По оценкам экспертов, из-за недостаточного внесения минеральных удобрений на поля наши аграрии ежегодно недобирают около 10 млн тонн высококачественной пшеницы. Это почти половина собираемого урожая", - отметил премьер.
Он подчеркнул, что для обеспечения весенне-полевых работ приняты все необходимые меры. В частности, выделено льготное дизтопливо, запланировано финансирование форвардного закупа и субсидирования. Всего на предстоящую кампанию предусмотрено 140 млрд тенге.
"Предоставляемая господдержка требует выполнения определенных условий и со стороны фермеров. Это неукоснительное соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и средств защиты растений", - сказал Смаилов.
Также, по его словам, есть потери от деградации почв и засорения полей сорняками. Кроме того, недостаточно проработаны механизмы по уменьшению площадей влагоемких культур, не проведена правильная разъяснительная работа среди фермеров, не предложены альтернативные варианты ведения дальнейшей деятельности. В связи с этим Минсельхозу совместно с другими госорганами и акиматами регионов поручено активизировать работу в данном направлении.
Особый контроль должен быть и в части распределения льготного дизтоплива.
"Нельзя допускать спекуляции и создания искусственной нехватки. В отношении операторов, которые продают распределенное дизтопливо "на сторону", нужно принять самые жесткие меры", - подчеркнул Смаилов.
По его словам, требуется создать базу данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с данными по общей площади посевных земель и потребности в ГСМ.
В заключение глава кабмина поручил принять меры по организации фитосанитарных мероприятий, работ по внесению удобрений, обеспечению южных регионов республики поливной водой, а также посеву необходимого объема социально значимых и кормовых культур.
22.02.2023, 10:04 34786
На акции Jusan Bank наложен арест
Арест наложен на 65,58% простых и привилегированных акций
Фото: yandex.maps
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Алматы. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бостандыкский районный суд Алматы наложил арест на акции Jusan Bank, следует из информации, опубликованной на сайте Казахстанской фондовой биржи.
Арест наложен 15 февраля на 65,58% простых и привилегированных акций Jusan Bank.
Напомним, прокуратура намерена вернуть в Казахстан контроль над группой Jusan. В Генеральную прокуратуру поступило заявление о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа Jusan перешла под контроль граждан иностранных государств. При этом отмечалось, что иск не касается непосредственно работы Jusan Bank и никак не ограничивает его текущую хозяйственную деятельность, а также взаимодействие с клиентами и деловыми партнерами банка.
21.02.2023, 10:53 42551
Производство сельхозпродукции в ЕАЭС увеличилось на 9,4% в 2022 году
Положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий увеличилось на 9,4% по сравнению с 2021 годом, рассказали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
По информации ЕЭК, рост наблюдался во всех государствах - членах ЕАЭС.
Положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых, обусловленным ростом их урожайности.
Кроме того, в 2022 году в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) - на 2,1% по сравнению с 2021 годом, молока - на 1,7%, яиц - на 2,6%.
Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) отмечен в Кыргызстане и России - на 2,9%, в Казахстане - на 0,4%. Увеличение объемов производства молока наблюдалось во всех государствах - членах ЕАЭС, кроме Армении. Максимальный рост производства яиц зафиксирован в Кыргызстане - на 7,7%", - уточнили в пресс-службе.
По информации Бюро национальной статистики РК, в 2022 году на 51,6% сократился импорт картофеля в Казахстан. Если в 2021 году импортировано 97,6 тысячи тонн картофеля, то в 2022 году завезено 47,3 тысячи тонн продукции.
Валовой сбор картофеля в 2022 году составил 40 804 697,5 центнера, или 4,1 млн тонн, что на 1,2% больше в сравнении с 2021 годом. В том числе сельскохозяйственные предприятия произвели 588 тысяч тонн продукции. Индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства - 1,5 млн тонн, а на долю хозяйств населения в прошлом году пришлось - 1,9 млн тонн.
Наряду с увеличением производства повысился и экспорт картофеля - на 18,5%. Так, за январь-ноябрь прошлого года на экспорт было отправлено 194, 8 тысячи тонн картофеля, тогда как в 2021 году экспортировано 164,3 тысячи тонн.
По данным ведомства, посевная площадь картофеля по всех категориях хозяйств в 2022 году составила 198,8 тысячи гектаров
Напомним, Казахстан ратифицировала соглашение о порядке распределения таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?